Мятущаяся Европа: на пути в Четвертый рейх, - А.Белов

11:17 01.02.2024 31.01.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Печальная ситуация в экономике способствует росту протестных настроений и популярности радикальных сил



Одним из моих самых неприятных воспоминаний о жизни в Германии являются моменты, связанные с новогодними праздниками. Нет, сами по себе Рождество и Новый год тут ни при чем. Проблема в другом. Так уж получилось, что предпраздничная пора совпадает по времени с рассылкой гражданам, проживающим в квартирах с центральным отоплением, годового перерасчета стоимости коммунальных услуг, в первую очередь того самого отопления и горячего водоснабжения.



Тут необходимо пояснить. В течение года немцы платят за обогрев своих жилищ некую фиксированную, но довольно существенную сумму, которой, как выясняется на практике, хватает только на то, чтобы включить отопление пару раз за зиму буквально на несколько часов. Все, что сверх того, прилетает тебе в конце года в виде "письма счастья" с требованием оплатить недостачу до конца декабря. И если так случилось, что год выдался холодным, сумма эта может доходить до нескольких тысяч евро.



Делать нечего – идешь и платишь. Настроение, разумеется, падает и становится уже не до праздников. Так было даже в те, условно благословенные годы, когда Германия регулярно закупала российский газ по ценам на порядок ниже рыночных.



Сегодня же, в условиях острого энергетического кризиса, а также чрезмерной и неоправданной увлеченности немецкого правительства внешней политикой в лице Украины, ситуация с коммунальными тарифами стала просто ужасающей.



В конце прошлой недели германское издание Bild вышло со статьей, рассказывающей, что отопление, или по-немецки Heizung, стало обходиться средней германской семье дороже, чем стоимость всех прочих коммунальных услуг (в том числе и арендной платы за жилье), вместе взятых.



"Отопление обходится мне дороже, чем арендная плата", – рассказывают жители Германии, жалующиеся на резко выросшие счета на тепло.



В итоге все, что им остается, – это надевать по два-три свитера и отапливать лишь одну комнату в квартире и то только в промежутке между 16:00 и 22:00.



"Высокая стоимость отопления вызывает беспокойство у населения всего жилого комплекса в гамбургском районе Биллштедт. В частности, 56-летняя сиделка Кристина Мюллер рассказала, что была шокирована своим счетом за 2022 год. Ее обслуживающая компания не только потребовала доплатить за отопление 2,8 тысячи евро, но и увеличила с февраля 2024 года ежемесячный платеж за квартиру площадью 68 кв. м до 452 евро. До этого женщина платила 80 евро, то есть увеличение составило 465%. Теперь она надевает вечером майку, свитер, пуловер и куртку, чтобы счета не выросли еще больше. Зимой термометр в ее квартире не показывает больше 17 градусов тепла",



– говорится в публикации Bild.



Еще один собеседник издания, 88-летний Герхард Бусторфф, рассказал, что, отдавая за отопление ежемесячно по 320 евро и включая батареи (каждая из которых оборудована индивидуальным счетчиком) лишь на несколько часов по вечерам, они с женой вынуждены тратить на это так называемые "гробовые", то есть сбережения отложенные на самый черный день.



При все моем сочувствии простым немецким гражданам – люди как-никак – все это не более чем лирика. А вот дальше рассказ действительно пойдет о важных вещах. Впрочем, вполне себе связанных с резким падением уровня жизни среднестатистического немецкого бюргера.



Печальная ситуация в экономике, разумеется, приводит к росту протестных настроений и увеличению популярности тех политических сил, кто предлагает простые и ясные (правда, не всегда действенные) рецепты по преодолению кризиса. Сегодня главной такой силой в ФРГ является партия "Альтернатива для Германии" (AfD), чьи рейтинги растут как на дрожжах (на данный момент уже 23%), оставляя далеко позади тройку конкурентов из набившей оскомину правящей коалиции.



Более того AfD заявляет о массовом желании немцев вступить в ряды партии. Так, за период с 1 по 25 января, количество поданных заявлений составило около 2,5 тысячи.



Естественно, что подобное положение дел не может устраивать канцлера Шольца, о возможной отставке которого судачат даже ближайшие соратники по партии. В результате в недрах германского правительства (а, быть может, даже и американского посольства в Берлине, где в понедельник, 29 января, состоялся большой прием для коалиционных депутатов) был выработан некий антикризисный план.



Если вы думаете, что среди пунктов этого плана значатся отказ от бездумной поддержки киевского режима, обходящейся германскому бюджету в кругленькую сумму с девятью нулями, или переход от политики санкций к восстановлению нормальных экономических отношений с Россией, в том числе и сфере поставок природного газа, то вынужден вас разочаровать – ничего такого там нет. Вместо этого Шольц и Ко решили объявить "охоту на ведьм", обвинив AfD в сговоре с неонацистами с целью установления в стране тоталитарных порядков с преследованиями инакомыслящих и массовыми депортациями мигрантов. Все это якобы станет реальностью в случае прихода "Альтернативы" к власти путем парламентских выборов.



Понимая, как работает германский парламентаризм и осознавая, что ни одна из нынешних политических партий никогда не получит в бундестаге монобольшинство (как это случилось с украинскими "Слугами народа"), честно говоря, не сразу веришь, что "светофорная" коалиция решилась "продать" электорату такое, извините, откровенное фуфло. Но факты – упрямая вещь.



10 января в малоизвестном немецком издании Correctiv появилась сенсационная новость о тайной сходке ультраправых политиков, среди которых якобы были и видные деятели AfD. Причем, по версии журналистов, "встреча неонацистов" состоялась еще в минувшем ноябре, но известно о ней стало только сейчас.



Формальными доказательствами реальности прошедшего мероприятия стали план здания, в котором оно вроде как проводилось, фотографии отдельных политиков, сделанные явно через окно с помощью инструментов из разряда шпионского оборудования, и ссылки на анонимные признания неких неназванных лиц из партии AfD. В общем попахивает чем-то средним между провокацией желтой прессы и сливом информации от секретных служб.



Но явная натянутость обвинений никак не помешала однопартийцам Шольца вывести на улицу своих сторонников с призывами защитить немецкую демократию от радикалов из "Альтернативы".



Ведомые самим канцлером и главой МИД страны Анналеной Бербок, только в Берлине, Франкфурте и Гамбурге на демонстрацию вышли более 100 тысяч протестующих, по всей Германии – более миллиона. В ходе состоявшегося в Берлине митинга Шольц и его команда традиционно обвиняли AfD в расизме и исламофобии, а заодно тонко намекнули на возможность юридического запрета партии.



Пока я наблюдал за происходящим, меня не покидало ощущение какого-то извращенного дежавю. Все это я уже видел, только выглядело это как-то иначе. А затем меня осенило: 1933 год, провокация нацистов с поджогом Рейхстага, используя которую им удалось сначала запретить деятельность Коммунистической партии Германии, а затем и вовсе отменить целый ряд гражданских прав и свобод, среди которых были свободы личности, собраний, союзов, слова и печати, а также ввести ограничения тайны переписки и неприкосновенности частной собственности.



Сегодня, используя жупел неонацизма (причем без особых на то оснований), германские ультралибералы пробуют провернуть, по сути, тот же трюк, что и их духовные предшественники. В реальности же речь идет о банальной мести политическим конкурентам и попытке узурпации власти.



Фактически мы являемся свидетелями предвестия грядущего закручивания гаек повсюду на Западе, и в частности в Европе, призванного не допустить к власти евроскептиков и противников войны на Украине. И если у них получится, то трансформация ЕС в Четвертый рейх (самый настоящий, а не бутафорский, которым они пугают своих избирателей) войдет в решающую фазу. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706775420





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем СВМДА

- Мажилис принял закон по трансфертному ценообразованию

- О кадрах культуры

- Маркировка товаров обеляет рынки

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2024 года

- Обеспечить безопасность аэропортов и завершить расследование авиакатастрофы 2019 года

- В рамках программы "Ауыл аманаты" будут созданы более 35 тысяч рабочих мест

- Избран новый председатель Судебного жюри при Высшем Судебном Совете

- Житель Астаны подпольно производил и реализовывал жидкости для вейпов

