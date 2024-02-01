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Чжао Хуэйжун: Россия побеждает в противостоянии с Западом
12:05 01.02.2024

China Daily
Китай
01 февраля 2024

Россия побеждает в противостоянии с Западом, который стоит за боями на Украине, пишет автор статьи для China Daily. Население США и Европы потеряло интерес к непонятному ему конфликту. Из-за этого на грядущих выборах могут победить равнодушные к судьбе киевского режима люди.
Кажется, для неспокойного театра военных действий на Украине этот год будет полон неопределенности и сдвигающихся союзов. Западное рвение в отношении Киева сменилось осязаемой усталостью, в основном из-за израильско-палестинской войны. Учитывая, что украинские силы вынуждены переходить из наступления в оборону, чаша весов, видимо, склонилась в пользу России, - похоже, это стало очевидно, когда министр обороны государства Сергей Шойгу заявил о взятии под контроль Марьинки 25 декабря 2023 года.

Украина разрывается между стремлением части общества продолжить борьбу и явным запросом на мир внутри страны со стороны большинства. Призывы ее правительства к немедленному выводу российских войск и требование Киева к международному сообществу – не признавать новые границы – отражают суровую реальность: население разделено, иначе в повторении одного и того же не было бы смысла. Хотя, похоже, значительная часть украинцев до сих пор верит, что нужно продолжать "сопротивляться" Москве и что страна не должна идти ни на какие уступки в вопросе своей территориальной целостности.

Впрочем, очевидно, что требующие "прекращения огня" сторонники мира в меньшинстве в самом важном месте – во власти. В коридорах украинской власти в меньшинстве не только пацифисты, а вообще любые сторонники диалога. Правительство Украины не просто не хочет вступать в переговоры: Киев никак не отзовет подписанный Зеленским в октябре 2022 года указ, недвусмысленно запрещающий любой диалог с российским президентом Владимиром Путиным. Так что "пороха", боевого настроя у украинской власти хватает.
Но истощается другой ресурс: военные возможности Украины покоятся на зыбком основании западной поддержки. А это шаткая опора. Сокращение военной помощи со стороны США и Европы может привести к более серьезному кризису. Главная переменная, определяющая американскую политику в отношении Украины, – это надвигающаяся на страну тень президентских выборов, назначенных на ноябрь. Если победит бывший глава государства Дональд Трамп или поддерживаемый им кандидат, то в отношении Вашингтона к Киеву произойдет тектонический сдвиг, который точно сдвинет фигуры на нынешней шахматной доске геополитики. Этот же сдвиг наверняка заставит американскую администрацию перенаправить военные и стратегические ресурсы на Азиатско-Тихоокеанский регион.

США между тем ступают вперед осторожно. Они продолжают содействовать Украине и в то же время обхаживают европейских союзников, убеждая их взять на себя больше обязательств по отношению к Киеву. Их конечная цель - стратегически ослабить Россию так, чтобы ее население проголосовало против Путина на президентских выборах в марте. Но тот факт, что Венгрия, Польша и Словакия приостановили военную помощь Украине, показывает: политика Соединенных Штатов обречена на провал. Что еще хуже, у поддержки Евросоюзом и Вашингтоном Украины может быть и другое последствие. Из-за нее и негативных последствий украинского кризиса для Европы июньские выборы в Европарламент могут отметиться ростом поддержки ультраправых партий, а это углубит разногласия между странами - членами ЕС.

Тем временем внутри самой Украины внутренние раздоры и коррупция подорвали решимость самих ВСУ (Вооруженных сил Украины). Совокупность факторов - от нехватки новобранцев до низкого уровня обучения неопытных солдат - изображает украинских военных, их моральный дух и боевые способности в мрачном свете. Преследуя задачу по укреплению своих отрядов, Киев стал расширять мобилизационную сеть, призывая вовсе неопытных или очень больных граждан в ряды ВСУ.

Помимо прочего, глубокая экономическая трясина, в которую угодила Украина, усугубляет затруднительное положение страны. Не последней причиной тому - рост государственного долга, который к ноябрю 2023 года составил 136,35 миллиарда долларов. Это вынудило министра финансов государства Владимира Мартыненко (ошибка автора, украинский министр финансов - Сергей Марченко. - Прим. ИноСМИ) обратиться за дополнительной зарубежной помощью под тем предлогом, что стране не хватает 290 миллиардов долларов из необходимых 410 миллиардов. Подобные экономические потуги говорят о том, что правительству будет нелегко обеспечить ВСУ надлежащую логистическую поддержку, а это повлечет за собой идеальный шторм вызовов ("идеальный шторм" означает ситуацию, возникшую в результате сложения ряда неблагоприятных факторов, общий негативный эффект от которых увеличивается. - Прим. ИноСМИ).

Сидящая по другую сторону геополитической шахматной доски Москва рассматривает Украину не просто как шахматную фигуру, но как свое внутреннее дело. Хотя поначалу в России звучали отголоски недовольства конфликтом, правительство успешно направило общественное мнение в русло решительной поддержки своей специальной военной операции. Ожидается, что в марте Путина переизберут президентом, и, похоже, сейчас готовится сцена для появления смелой, более уверенной в себе России.
По словам Москвы, ее миссия состоит в демилитаризации и "денацификации" Украины, а также в одновременном противостоянии неоколониализму и гегемонии, которые в лице Запада и являются главными спонсорами и помощниками режима Зеленского. За этим маячит весьма популярная в мире мысль о переформировании глобального устройства таким образом, чтобы оно стало более справедливым и беспристрастным. На самом деле продвинуть эту повестку России помогли политическое единство, экономический подъем и эффективное производство военной техники и оружия.
Тем не менее дальнейший путь России не лишен препятствий. Отступление Украины может толкнуть Запад на опасный путь с резким ростом поддержки оружием, что ввергнет обе стороны в более длительные боевые действия, хотя, возможно, и меньшей интенсивности.

Учитывая, как развиваются события, прекращение огня видится далекой мечтой, а полноценный мир - миражом. Затянувшийся конфликт по природе своей основан на перетягивании геополитического каната между Москвой и Западом. Ставки в этой игре высоки, и ни один из участников не хочет уступать. А потому будущее Украины висит на волоске.

Изменений в позициях Москвы и Киева можно ожидать, только когда одна из сторон истощит военный потенциал или столкнется с мощным внутренним сопротивлением. В таком случае не исключено соглашение о прекращении огня, однако территориальные споры при этом, скорее всего, продолжатся. Конфликт показал, что Россия, с одной стороны, и Запад во главе с США с другой замкнуты в игре с нулевой суммой, отчего участникам тяжело прийти к компромиссу.

В поисках мира, ускользающего, но необходимого, приходится продвигаться по опасному пути, демонстрируя всем сложное соперничество, в котором выиграть поможет сочетание дипломатии и военной мощи. Увы, цена победы измеряется в жизнях.

Автор: Чжао Хуэйжун (Zhao Huirong)

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706778300


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