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Четверг, 01.02.2024
12:49  Вики Нуланд привезла в Киев еще мешочек с печеньками (планы по регенерации ВПК)
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Вики Нуланд привезла в Киев еще мешочек с печеньками (планы по регенерации ВПК)
12:49 01.02.2024

К итогам визита Виктории Нуланд в Киев

По всей видимости, основная цель визита Виктории Нуланд на Украину 31 января с.г. заключалась в подтверждение обязательства со стороны США по предоставлению Украине новых видов вооружений.

По сообщениям украинских СМИ, заместитель госсекретаря подчеркнула, что США продолжают оказывать поддержку безопасности Украины во всех категориях, "включая новые инвестиции и новые системы вооружений, такие как бомбы малого диаметра … а также поддержку обновления (regeneration) оборонно-промышленной базы Украины и собственной американской оборонно-промышленной базы чтобы гарантировать, что мы сможем продолжать борьбу против тех, кто хочет украсть нашу свободу".

Нуланд также отметила, что на встречах в Киеве она говорила об укреплении климата для международных инвестиций и продолжении строительства украинских институтов по борьбе с коррупцией и теневой экономикой, чтобы американские компании и компании со всего мира инвестировали в Украину.

Нуланд встретилась руководителем аппарата президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и с премьер-министром Дениосм Шмыгалем, с которым обсудила вопросы координации работы в преддверии заседания Межведомственной платформы по координации доноров, которое состоится в феврале в Киеве.

Источник - НГ
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