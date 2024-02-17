А.Костина: В среднем по границе. Китай активно приближается к Тайваню

14:16 01.02.2024 В среднем по границе: Китай активно приближается к Тайваню

Как в Пекине реагируют на итоги островных выборов и в чем теперь заключается тактика в отношении Тайбэя



Анастасия Костина



Китай официально начал продвигаться к так называемой границе с Тайванем. С 1 февраля Управление гражданской авиации КНР в одностороннем порядке изменит маршрут полета для коммерческих бортов, сдвинув его в сторону срединной линии. В Тайбэе заявили, что Пекин использует гражданскую авиацию в соответствии со своими военными соображениями и пытается изменить статус-кво в проливе. Чего на самом деле добивается Китай - в материале "Известий".



Китай сдвигает авиамаршруты ближе к Тайваню



В Китае, который считает Тайвань своей провинцией, решили сдвинуть один из авиамаршрутов для коммерческих самолетов над акваторией пролива. В Управлении гражданской авиации заявили, что с 1 февраля отменяют "компенсационную меру" для полетов по южному направлению. Речь идет о маршруте М503, который пролегает практически вдоль срединной линии в проливе, неофициальной границы с Тайванем. В основном он связывает китайские города с Юго-Восточной Азией. Теперь этот путь будет проходить всего лишь в пределах 7,8 км от этой линии в ее ближайшей точке. Это ощутимо сократит время, необходимое для предварительного предупреждения в идентификационной зоне ПВО Тайваня (это самопровозглашенная буферная зона, в которой Тайбэй отслеживает иностранные военные самолеты; ее площадь достигает 492 тыс. кв. км, что значительно превышает воздушное пространство острова).



В дополнение к этому Китай запустит два новых маршрута с запада на восток - W122 и W123, то есть, по сути, в сторону Тайваня. Рейсы будут выполняться из китайских городов Сямэнь и Фучжоу, которые находятся недалеко от контролируемых Тайбэем островных групп Цзиньмэнь и Мацзу. Стоит отметить, что пока самолеты, направляющиеся в Сямэнь и Фучжоу, а также на Тайвань и обратно, идут в обход, огибая срединную линию, а не летят прямо через пролив.



В тайваньском Совете по делам материковой части Китая (административный орган) добавили, что Пекин игнорирует безопасность полетов, не уважает Тайвань и пытается использовать гражданскую авиацию в соответствии со своими политическими или даже военными соображениями. По мнению ведомства, материковый Китай стремится потенциально изменить статус-кво в проливе. В Управлении гражданской авиации Тайваня (CAA) сочли эти шаги односторонними, отметив, что они противоречат консенсусу, достигнутому между обеими сторонами пролива в 2015 году. Тогда Китай объявил о запуске маршрута M503, близкого к срединной линии, что вызвало на острове большую обеспокоенность по поводу суверенитета, на который Тайвань продолжает претендовать. Однако после переговоров двух сторон Пекин согласился отодвинуть маршрут на 11 км к западу, то есть ближе к материку.



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В Управлении по делам Тайваня при Госсовете КНР прокомментировали выпад Тайбэя, подчеркнув, что изменение воздушного маршрута M503 соответствует общим интересам соотечественников как на материке, так и на Тайване: это позволит уменьшить заторы на маршрутах для обеспечения авиационной безопасности. Представитель канцелярии Чэнь Биньхуа также заметил: "Тайваньский регион является неотъемлемой частью территории Китая. Так называемой срединной линии не существует".



- Срединная линия - по сути дела, виртуальная грань, поскольку формально никакой границы между Китаем и Тайванем быть не может. Но Китай до последнего момента всегда соблюдал ее в рамках передвижения транспорта. Естественно, после выборов на Тайване КНР начинает предпринимать меры, - отметил в беседе с "Известиями" директор ИСАА МГУ Алексей Маслов.



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Чего добивается Пекин после выборов на Тайване



Сразу же после решения Управления гражданской авиации Китая Пекин предупредил Тайбэй об опасности эскалации обстановки в регионе из-за стремления Тайваня к независимости. Такая "материковая" риторика продолжилась с новой силой после победы проамериканского кандидата от правящей Демпартии Лая Циндэ на выборах главы островной администрации, которые прошли 13 января. Как заявил Чэнь Биньхуа, если Демократическая прогрессивная партии Тайваня продолжит идти по старому пути стремления к независимости и конфронтации против воли народа, это приведет остров к еще более опасной ситуации.



- Решение китайских властей напрямую связано с ростом напряженности в Тайваньском проливе. После выборов на острове ждут нового паломничества западных политиков и парламентариев, что явно вызовет жесткую реакцию Пекина. Все это наверняка отразится и на судоходстве, и на авиасообщении в проливе - вспомним скандальный визит Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китай принимает меры к тому, чтобы гражданское сообщение не пострадало, - сказал "Известиям" директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев.



Нэнси Пелоси, бывший спикер палаты представителей США, в августе 2022 года совершила визит на Тайвань для переговоров с администрацией острова. Скандальным он стал из-за статуса гостя - лидер нижней палаты конгресса считается третьим лицом государства. В ответ Китай мгновенно объявил о многодневных учениях для отработки "блокады" острова и приостановил диалог со Штатами по линии военных ведомств. Это поумерило пыл Вашингтона посылать своих высокопоставленных чиновников, однако визиты не прекратились. Сразу после выборов 13 января 2024 года на остров отправилась группа из бывших американских политиков, включая советника по нацбезопасности и замгоссекретаря - Стивена Хэдли и Джеймса Стайнберга.



24 января на Тайвань прибыли два члена палаты представителей. Ами Бера (демократ от Калифорнии) и Марио Диас Баларт (республиканец от Флориды), сопредседатели тайваньской фракции конгресса, приехали, чтобы подтвердить продолжение поддержки Тайбэя, а также изучить возможности укрепления оборонной сферы. При этом нынешний лидер палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что конгрессмены могут посетить Тайвань после инаугурации Лая Циндэ, то есть не раньше мая.



- Пекин усиливает давление, но при этом очень аккуратно. Потому что Китай не заинтересован в военных действиях. И там прекрасно понимают, что Тайвань тоже. С помощью переноса маршрута Китай сейчас тестирует, насколько Тайвань готов ответить, насколько глубоко это может зайти. Потому что все визиты американцев и представителей Европарламента, а также заявления США - это, в общем, уже пик недружественности, которую можно было проявить, - подчеркнул Алексей Маслов.



При этом, что касается военного транспорта, срединная линия уже давно не так неприкосновенна. Тайвань периодически фиксирует десятки китайских самолетов, пересекающих "границу" во время боевого патрулирования. Их зафиксировали в том числе и 31 января. Это могло быть ответом на двухдневные морские и воздушные учения, которые только что завершились на Тайване. Источник - Известия

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