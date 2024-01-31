В Казахстане опять ожидают отставку правительства Смаилова

14:27 01.02.2024

Спикера Сената спросили про отставку правительства



Аружан Дарибай

Корреспондент



Спикера Сената Маулена Ашимбаева спросили про возможную отставку правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.







7 февраля 2024 года в Астане состоится расширенное заседание правительства. Об этом в кулуарах заседания Сената сообщил спикер палаты Маулен Ашимбаев. Журналисты также спросили его, ожидается ли отставка кабинета министров.



"Во-первых, я не компетентен и не уполномочен на такие вопросы (отвечать). Будет некорректно, если что-то буду здесь комментировать. В целом я думаю, что правительство активно работает, выполняет поставленные задачи. Конечно, есть недостатки, о которых и вы пишете, СМИ пишут. В целом сегодня правительство делает все необходимое для реализации комплексных реформ, инициированных Главой государства. Со стороны Парламента, со стороны Сената, в частности, мы создаем необходимую правовую базу", - заявил Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов.



Ожидается, что расширенное заседание правительства пройдет с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.