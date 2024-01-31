В Бишкеке построят канатную дорогу. Как в швейцарском Флумсе...

14:29 01.02.2024

В Бишкеке планируют построить канатную дорогу



Бишкек (АКИpress) – В городе Флумс, Швейцария, 30 января состоялась встреча мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева с владельцем и президентом компании в области канатно-дорожных систем Роландом Бартолетом.



