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|В Бишкеке построят канатную дорогу. Как в швейцарском Флумсе...
14:29 01.02.2024
В Бишкеке планируют построить канатную дорогу
Бишкек (АКИpress) – В городе Флумс, Швейцария, 30 января состоялась встреча мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева с владельцем и президентом компании в области канатно-дорожных систем Роландом Бартолетом.
Как сообщила пресс-служба мэрии, на встрече подписано рамочное соглашение о сотрудничестве, а также утвержден план реализации проекта канатно-дорожной системы в Бишкеке.
В мэрии отметили, что это шаг в развитии городской инфраструктуры, который обеспечит эффективные транспортные решения для жителей и гостей столицы.