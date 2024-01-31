Ксения Логинова: Ключевой партнер: ЕС решил активно сблизиться со странами ЦентрАзии

14:42 01.02.2024 Ключевой партнер: ЕС решил активно сблизиться со странами Центральной Азии

Жозеп Боррель заявил, что раньше государства региона "находились в глубокой глуши"



Ксения Логинова



В Брюсселе прошел инвестиционный транспортный форум ЕС и стран Центральной Азии (ЦА), в котором участвовали представители Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и Казахстана. На встрече главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул значимость этого региона для Брюсселя. В последнее время Запад активно пытается перетянуть государства ЦА на свою сторону, а также разрабатывает 13-й пакет санкций против РФ, цель которого - введение дополнительных мер по борьбе с обходом ограничительных мер со стороны Москвы. Подробности - в материале "Известий".



Выйти из сумрака



"В нынешней сложной геополитической среде Центральная Азия становится ключевым партнером для ЕС. Раньше страны Центральной Азии находились в глубокой глуши, сегодня они в центре всех событий", - заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на транспортном инвестиционном форуме ЕС - ЦА. Также он фактически признал, что планы Евросоюза по инвестициям в транспортную инфраструктуру государств Центральной Азии направлены против России, в частности на обеспечение поддержки государствами региона попыток ЕС ввести экономическую блокаду РФ.



"Чтобы санкции были эффективны, нам нужно полное сотрудничество от наших партнеров. Мы внимательно следим за торговлей между нами, нашими центральноазиатскими партнерами и Россией, анализируем, какие механизмы позволяют обходить санкции", - сказал он.



Боррель отметил, что пока ограничительные меры Брюсселя желаемого результата не принесли, так как "бои на Украине продолжаются, российская военная машина по-прежнему действует, и Евросоюз не видит света в конце туннеля", пояснил главный дипломат Евросоюза.



Он добавил, что инвестиции в Центральную Азию, предложенные Евросоюзом, преследуют "политические цели, направленные на защиту общих ценностей". По его словам, для ответа на глобальные вызовы "нужно более тесное партнерство".



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В частности, необходимо развивать региональную инфраструктуру и транспортные связи. "Но у всех этих задач есть политическая цель - усилить наше партнерство и обеспечить наше будущее, защищая общие ценности", - заявил глава внешнеполитической службы ЕС.



Деньги на коридор



29 января в Еврокомиссии сообщили, что Брюссель намерен привлечь до €10 млрд инвестиций в создание транспортного коридора из Центральной Азии в Европу через Закавказье и Турцию в обход России. При этом сообщалось, что пока ЕС готов выделить на эти цели лишь €2,97 млрд в виде двух кредитных линий от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.



В Еврокомиссии подчеркнули, "особая срочность в поиске альтернативных надежных торговых путей между Европой и Азией, которые не проходят транзитом через Россию", появилась после февраля 2022 года.



"Европейский инвестиционный банк подписал с правительствами Казахстана, Киргизии и Узбекистана меморандум о взаимопонимании о выделении под гарантии Еврокомиссии займов на €1,47 млрд", - говорится в заявлении.



Впоследствии зампредседателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис уточнил, что Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить €1,5 млрд в объекты стратегической транспортной инфраструктуры в Центральной Азии.



"Транспортный коридор протяженностью 11 тыс. км должен соединить наши регионы с продолжительностью пути в 15 суток или менее. Мы должны сделать этот коридор конкурентоспособным", - пояснил он, добавив, что в ЕС "намерены достичь конкретных результатов".



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С новым пакетом пожалуют



После введения антироссийских санкций со стороны Запада в стране начал работать параллельный импорт, согласно которому в РФ через третьи страны ввозят товары без разрешения правообладателей.



Однако в Евросоюзе хотят ужесточить торговые ограничения для РФ. По сведениям агентства Bloomberg, Брюссель готовит 13-й пакет санкций против Москвы, цель которого - усилить контроль за обходом Россией ограничительных мер через третьи страны и компании внутри ЕС.



Утвердить этот пакет планируют к 24 февраля - второй годовщине начала СВО на Украине, отметили в агентстве Bloomberg. 17 января на встрече послов европейских стран уже обсуждалось введение новых ограничительных мер.



Впрочем, очередные антироссийские санкции, как сообщает агентство со ссылкой на источники, могут не успеть принять к этому времени.



Давление усиливается



В октябре прошлого года министры иностранных дел стран Центральной Азии на встрече с коллегами из ЕС пообещали Брюсселю бороться с попытками России обходить санкции. В совместном заявлении сторон сообщалось, что представители Евросоюза проинформировали глав МИДов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана о принятых пакетах антироссийских санкций и подчеркнули "важность ориентированного на результат диалога и сотрудничества".



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Помимо этого, в Люксембурге прошло заседание Совета сотрудничества ЕС - Казахстан. На этой встрече европейцы подчеркнули "важность продолжения усилий по прекращению реэкспорта общих высокоприоритетных товаров".



В середине января вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев сообщил, что его страна ввела запрет на экспорт в Россию 106 товарных позиций. Он пояснил, что меры экспортного контроля, в частности, затронут чипы и другую электронику, которая может использоваться для военных целей.



"Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, а ранее реэкспортировались через Казахстан. Импорт в республику осуществляется, но экспорт - нет. Они [производятся] не только на Западе, но в и других странах", - добавил Торебаев.



Во время своего визита в Германию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана будет следовать санкционному режиму, введенному в отношении России, и у Берлина не должно существовать опасений на этот счет.



"У нас налажены контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть", - заявил тогда глава государства.



Показатели растут



Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков в беседе с "Известиями" привел данные экономических показателей Казахстана в 2023 году.



- Рост экономики составил 5,1%, правительству удалось замедлить инфляцию в два раза до 9,8%, а объем инвестиций в основной капитал увеличился на 13,7%, до $39,5 млрд, - рассказал эксперт.



Он добавил, что малый бизнес республики также развивается: число занятых в нем выросло на 14%, составив 4,3 млн человек.



- В контексте экономики Казахстана важно отметить значимую роль России в ее оздоровлении и укреплении. Например, число российских компаний в стране превысило 23 тыс., а их доля в ИТ-секторе Казахстана достигла 75%. Российские компании доминируют и в секторе консалтинга с показателем в 50%, - подчеркнул политолог.



Аватков особо отметил, что Москва и Астана не собираются снижать темпы взаимного сотрудничества по совместным проектам.



- Российская компания инвестирует $5 млн в постройку завода полимерных труб в Актау, первый этап строительства которого запустят в IV квартале 2024 года. Сотрудничество РФ и Казахстана, несмотря на активные попытки сторонних игроков помешать этому, нарастает с каждым днем, - подытожил специалист.



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Летом 2023 года издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что США начали готовить новые экономические меры в отношении Киргизии для того, чтобы "оказать давление" и заставить тем самым страну прекратить торговлю с Россией. Американские власти, как отмечает газета, подозревали Бишкек в поставке российским компаниям товаров двойного назначения.



В результате в начале октября Национальный банк Киргизии поручил коммерческим банкам республики усилить внутренний контроль за соблюдением международных санкций против РФ. Регулятор передал кредитным организациям новый перечень санкционных товаров Великобритании, которые могут быть использованы в военных целях. Среди них - электронные компоненты, проводники, полупроводники, электронные интегральные схемы.



При этом, как отметил Владимир Аватков со ссылкой на данные, которые представил торговый представитель России Айнур Саманов, в 2023 году российские инвесторы вложили в экономику Киргизии свыше $130 млн.



- В результате Россия вошла в первую пятерку по инвестициям в страну. Также были опубликованы данные по экспорту в рамках ЕАЭС - на РФ пришлось 65,9% торговли. За прошедший год средняя зарплата в Киргизии увеличилась на 20,6%. Положительная динамика тесно связана с отношениями с Россией, - подчеркнул эксперт.



Тяжелая задача



Схожую позицию разделяет младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров. В разговоре с "Известиями" он отметил, что с началом СВО на Украине Центральная Азия привлекла особое внимание западных держав, понимающих, какое важное значение имеет регион для России.



- Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля - лишь свидетельство того, что политика стран Запада по отношению к региону направлена именно против России, - пояснил эксперт.



Он подчеркнул, что активность Запада в регионе начала проявляться практически сразу. Несколько раз совершались визиты помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу, проходили встречи в формате "С5+1", происходила смена послов западных государств в ряде стран региона. Помимо этого, Вашингтон начал открыто запугивать страны Центральной Азии возможностью наложения вторичных санкций. Подобную тактику начал применять и ЕС, рассказывает аналитик.



По мнению специалиста, такие угрозы со стороны Запада в результате частично возымели действие.



- Возникали определенные сложности в работе с некоторыми банками стран региона и работой платежной системы "Мир". Ряд государств Центральной Азии, следуя многовекторной политике, начали прислушиваться к западным странам, испугавшись ухудшения отношений с ними, - считает Гузаеров.



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Политолог добавил, что несмотря на предпринятые шаги, Западу не удалось хоть как-то повлиять на интенсивность экономических отношений между Россией и странами региона. Он отметил, что в 2022 году товарооборот России со странами Центральной Азии вырос на 15%, 2023 год также характеризуется ростом взаимной торговли.



- Разорвать связи России и Центральной Азии - задача крайне тяжелая, а возможно, и не реализуемая. Москва остается одним из крупнейших торговых партнеров стран региона, одним из главных инвесторов. Также важно учитывать роль трудовых мигрантов, работающих на территории России, - подчеркнул эксперт.



По словам собеседника "Известий", провал подобной политики отчасти признается и самими западными странами. Так, в докладе "Страны на перепутье: участие Великобритании в Центральной Азии", представленном в парламенте Соединенного Королевства, особо отмечается усиление России в регионе и необходимость проведения более активной и амбициозной политики для сдерживания Москвы и Пекина. При этом между странами может возникнуть и конкуренция. В публикации также сообщается, что США своей непостоянной политикой подорвали доверие к себе, отметил аналитик.



Младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН уверен, что Запад не перестанет предпринимать усилия по наращиванию своего влияния на Центральную Азию. А значит, следует ожидать, что визиты политиков, встречи в формате "С5+1" и т.д. будут активно применяться западными государствами в их попытках надавить на страны региона. Источник - Известия

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