Пранкеры развели известного писателя Веллера на признание симпатии к бандеровцам

14:43 01.02.2024

Известный писатель в разговоре с пранкерами пожелал удачи ВСУ

Писатель Веллер в разговоре с пранкерами пожелал Украине удачи в наступательных действиях



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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили известному писателю Михаилу Веллеру от имени главы Офиса украинского лидера Андрея Ермака. В беседе с пранкерами он пожелал ВСУ удачи в наступательных действиях, а также порассуждал о помощи США Украине. Запись диалога опубликована в их Telegram-канале.



Веллер не осудил атаки киевского режима на российские города, которые унесли жизни мирного населения. По его словам, нет такого способа вести боевые действия, при котором не погиб бы невинный. Писатель охарактеризовал ситуацию фразой "здесь жертвы неизбежны".



Более того, Веллер подверг критике американцев за недостаточную помощь Киеву. Вместе с тем писатель счел, что Украине не следует полностью доверяться Вашингтону. "Всю технику можно перебросить за одну неделю... Я не смею касаться коррупции в Украине, но то, что демократы тут делают бизнес, известно бомжу под забором", - заключил писатель.



Авторы: ПОЛИНА ПЕТРУСЕВИЧ