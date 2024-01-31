США занимаются биологическим шпионажем на границах Турции, Китая и Пакистана, - Фуад Сафаров

14:45 01.02.2024

Medya Gunlugu

Турция



Биологический шпионаж на турецкой границе

MG: Вашингтон обвинили в биологическом шпионаже на границах Турции



США занимаются биологическим шпионажем на границах Турции, Китая и Пакистана, сообщает Medya Günlüğü. В этих стратегически важных регионах американские ученые изучают возбудителей особо опасных инфекций, разрабатывая биологическое оружие нового поколения, пишет автор статьи.



Фуад Сафаров



Министерство обороны России обвинило США в биологическом шпионаже на границах Турции, Китая и Пакистана.



Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, выступая на брифинге в Москве, коснулся в том числе военно-биологической деятельности США. Кириллов заявил, что Вашингтон намеренно осуществлял биологический шпионаж в районах близ границ Китая, Турции, Пакистана и Саудовской Аравии.



Главной задачей военно-биологической деятельности США за рубежом является биологический шпионаж, обратил внимание Кириллов. "То есть анализ эпидемиологической обстановки вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания воинских контингентов", – уточнил генерал-лейтенант.



"Были получены материалы, подтверждающие, что американским военным ведомством ставились задачи мониторинга биологической обстановки на территории Ближнего Востока и Центральной Азии, территорий, приграничных с Китаем, Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией", – сообщил Кириллов.



Основную цель деятельности США по биологическому шпионажу начальник войск РХБЗ объяснил следующим образом: "Изучение с помощью созданных биологических лабораторий возбудителей (микробов) особо опасных инфекций в стратегически важных регионах мира, контроль за биологической обстановкой и достижение превосходства в области биопроизводства".



Ранее министерство обороны России заявило, что США приступили к подготовке новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов.



В 2022 году российское военное ведомство сообщило об обнаружении на Украине 30 биологических лабораторий США.



Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в 2019 году заявил, что некоторые страны разрабатывают биологическое оружие нового поколения. США, по его словам, создали более 200 военно-биологических лабораторий по всему миру, в том числе на Украине и в Грузии.