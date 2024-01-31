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Арабо-китайское противостояние за Центральную Азию: первая "большая игра"? - Набиджон Рахимов
15:07 01.02.2024

В VIII в. в Центральной Азии произошла настоящая битва цивилизаций - арабо-мусульманской и китайской. Период их противостояния за господство в регионе и его результаты оказали колоссальное влияние на дальнейшее развитие истории региона. О попытках арабов и китайцев подчинить ЦА, в частности Согд, читайте в статье доктора исторических наук Рахимова Набиджона. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Попытки халифата подчинить Согд

К VIII в. в Центральной Азии существовали несколько относительно небольших владений-государств, большинство из которых были под формальным подчинением Тюркского каганата. Одним из таких государств был Согд. Каганат не вмешивался во внутренние дела Согда, но изымал дань. Территориально Согд был скорее конфедерацией с формальным центром в Самарканде, где восседал ихшид (согдийский княжеский титул. - Прим. ред.).

Оседлый народ Согда в основном занимался земледелием и торговлей. Через города Согда проходили маршруты Великого шелкового пути. Однако, кроме материальных благ, расположение в таком стратегически важном регионе постепенно начало приносить и проблемы. С юго-запада угрожал Арабский халифат Омейядов, а с востока приближались границы китайской империи Тан.

Арабский наместник Хорасана Кутейба ибн-Муслим в 706 г. возглавил поход на Согд. Его войска как раз двигались вдоль торговых маршрутов. Ему сразу же, несмотря на сопротивление, удалось взять Пайкент. Из-за ожесточенного сопротивления согдийцев следующий успех арабских войск пришелся только на 709 г. Им удалось взять Бухару, город был разграблен. Это во многом удалось сделать благодаря расколу среди согдийцев. Ихшид Тархун практически перешел на сторону арабов. После этого он был свергнут, и новым ихшидом стал Гурек. Вскоре арабскому войску все же удалось взять Самарканд, Худжанд, Чач и другие крупные города.

Однако на всем протяжении 712–722 гг. наместнику Хорасана приходилось возвращаться несколько раз, так как оставленные гарнизоны постоянно сталкивались с восстаниями. Только Самарканд был разрушен и разграблен два раза. Во многом причиной тому являлись попытки насаждать ислам в Согде.

Восстание в 720 г. в начале даже развивалось успешно, в том числе благодаря поддержке Тюркского каганата. Однако во многом из-за предательства правителя Ферганы Ат-Тара большая часть восставших была застигнута врасплох численно превосходящим арабским войском у Худжанда. После продолжительного боя повстанцы все же сдались, однако были жестоко убиты арабами вопреки договоренностям об условиях сдачи в плен.

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Наступление империи Тан и Таласская битва.

В это же время китайская империя Тан вела политику расширения на запад. К концу VII в. империи удалось взять города Восточного Туркестана - Кашгар, Кучу, Хотан и Турфан. Если для наступления арабов на Согд плацдармом служили земли Хорасана, для Тан таким плацдармом оказались земли Восточного Туркестана.

Империя Тан уже имела определенное влияние на правителей Согда после того, как нанесла поражение Тюркскому каганату. Они изредка отправляли китайскому императору подарки, что являлось символом признания своего вассалитета. Известно, что в ходе восстаний против арабов ихшиды Гурек и Деваштич отправляли в Тан письма с просьбами о помощи. То есть согдийцы практически балансировали между тюркским и китайским государствами.

Тем временем арабам удалось стабилизировать контроль над Согдом только к середине VIII в. благодаря дипломатическим усилиям наместника Хорасана Наср ибн-Сайера. Вместо жестоких методов подавления он использовал практику укрепления родственных связей с местной знатью и договорился о возвращении согдийцев, ранее покинувших свои земли. Таким образом, сферы влияния халифата и Тан окончательно соприкоснулись.

В 748 г. китайская армия во главе с военачальником корейского происхождения Гао Сяньчжи начала наступление на города Согда с целью получить контроль над главными торговыми маршрутами. Гао Сяньчжи удалось взять город Чач, его правитель Мохэду был отправлен в Китай для казни. Сын Мохэду отправил письмо с просьбой о помощи наместнику Хорасана Абу-Муслиму, и арабские войска двинулись в сторону Чача.

Войска Абу-Муслима и Гао Сяньчжи встретились в долине у реки Талас в 751 г. Пятидневное сражение завершилось разгромом китайцев. По мнению многих исследователей, решающим фактором в ходе тяжелого сражения стал переход тюрок-карлуков, бывших в зависимости от Китая, на сторону арабов.

Таласская битва предопределила дальнейший ход истории, окончательно обозначив границы между исламской и китайской цивилизациями. Арабы, так же как и китайцы, больше не могли расширять свои территории в Центральной Азии.

Полную версию статьи "Согд в VIII веке: между Арабским халифатом и Танским Китаем" читайте в журнале "Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки"
https://cyberleninka.ru/article/n/sogd-v-viii-veke-mezhdu-arabskim-halifatom-i-tanskoy-imperiey

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706789220


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