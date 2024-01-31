ТуркмЗастрой. Чтобы увеличить население Аркадага, городу передадут часть территории Безмеина

15:08 01.02.2024

Чтобы увеличить население Аркадага, городу передадут часть территории Безмеина



Через три года после переезда жителям Ашхабада, которые переселились из снесенных в центре домов на окраину города в этрап Безмеин, сообщили о срочной необходимости подать документы на официальное оформление выделенных им квартир. Об этом сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



