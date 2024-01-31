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    Туркменистан   | 
ТуркмЗастрой. Чтобы увеличить население Аркадага, городу передадут часть территории Безмеина
15:08 01.02.2024

Чтобы увеличить население Аркадага, городу передадут часть территории Безмеина

Через три года после переезда жителям Ашхабада, которые переселились из снесенных в центре домов на окраину города в этрап Безмеин, сообщили о срочной необходимости подать документы на официальное оформление выделенных им квартир. Об этом сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



В результате проводимой туркменскими властями застройки Ашхабада, предполагающей массовые сносы жилых домов, тысячи жителей столицы лишились жилья. Если владельцы снесенной недвижимости правильно оформляли документы на дома и квартиры, то им обязаны предоставить другие сопоставимые по размерам квартиры. Часто людям предлагают выбор – получить квартиру в Ашхабаде, но жилье выделяют в еще не построенном доме и ждать его придется несколько лет, либо переехать сразу, но в Безмеин. Формально этот район (ранее считался отдельным городом Абадан) входит в состав Ашхабада, хотя находится в 20 километрах от восточных окраин столицы.

Как сообщалось ранее, получившие новые квартиры жильцы по 3-5 лет не могли оформить официальную прописку и получить другие документы, так как эти дома не взяты на баланс. То есть юридически эти дома считаются не сданными в эксплуатацию.

Но в эти дни сотрудники хякимлика Копетдагского эрапа столицы начали обзванивать людей с просьбой поскорее оформить квартиры. Все это время люди жили, имея на руках лишь письма от заместителя хякима Коптедагского этрапа Ашхабада А.Арамова и от бывшего начальника Управления по учету, регистрации и распределению жилищного фонда Ашхабада Ханова, подтверждающие снос дома и право на получение жилья в Безмеинском этрапе.

По информации одного из источников ХТ, спешка связана с тем, что эту часть этрапа (бывший Безмеин), планируют включить в административные границы Аркадага и таким образом увеличить число жителей города.

Авральная работа по срочной регистрации жителей Безмениа действительно началась после того, как в ходе очередной инспекции Аркадага 20 января председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов высказал недовольство темпами строительства объектов второй очереди застройки города, а также медленным ходом кампании по переселению населения в Аркадаг.

О расширении территории Аркадага и включении в нее части земель Геоктепинского этрапа и Ашхабада стало известно в ноябре 2023 года.

Источник - Хроника Туркменистана
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