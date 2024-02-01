Оружие НАТО терпит унизительное поражение на Украине, - Драголюб Боснич

15:10 01.02.2024

infoBRICS

Китай

01 февраля 2024



Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели

infoBRICS: на Украине уничтожено несколько типов новейшего оружия НАТО



Оружие НАТО терпит унизительное поражение на Украине, сообщает infoBRICS. На прошлой неделе подбиты ЗРК SAMP-T и артиллерийский комплекс Skynex. Что касается Leopard 2A4, то уничтожение этого переоцененного танка стало обыденностью для российской армии, отмечает автор статьи.



Драголюб Боснич



Киевский режим продолжает заниматься "попрошайничеством" и клянчить у НАТО новейшее вооружение и технику. Он утверждает, что такое оружие "наконец-то остановит злую Россию" или даже "вытеснит российские войска с территории страны". Но реальность самого интенсивного конфликта со времен Второй мировой войны показывает, насколько абсурдны подобные заявления. Именно это новейшее оружие НАТО потерпело ряд унизительных поражений с прошлой недели. 23 января несколько военных источников сообщили об уничтожении первого (и пока единственного) ЗРК SAMP-T, состоящего на вооружении сил неонацистской хунты. ЗРК SAMP-T французского производства является частью совместных франко-итальянских усилий по разработке и производству универсального оружия ПВО и ПРО.



В июне 2023 года его поставку подтвердили украинские военные источники со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона. ЗРК SAMP-T предназначен для поражения самолетов противника, а также всех типов ракет, включая крылатые, противотанковые и противорадиолокационные. Производители (MBDA и Thales) утверждают, что этот комплекс продемонстрировал способность сбивать тактические баллистические ракеты. Максимальная дальность поражения крупных воздушных целей – до 120 километров. Однако его возможности против баллистических и противорадиолокационных ракет весьма скромны: максимальная дальность поражения таких целей составляет всего 15 километров. Возможности ЗРК SAMP-T по борьбе с беспилотниками весьма сомнительны, поскольку его ракеты не предназначены для поражения столь мелких, медленно движущихся целей. Следовательно, весьма вероятно, что его уничтожили именно российские беспилотники.



Если эта гипотеза подтвердится, это будет означать, что российские военные обошли возможности ЗРК SAMP-T, уничтожив его с помощью оружия, для борьбы с которым он просто не был предназначен. С другой стороны, уничтожение новейшей системы ПВО малой дальности Skynex немецкого производства может оказаться гораздо более унизительным. На кадрах видно искореженное огнем транспортное средство, напоминающее зенитный артиллерийский комплекс Skynex. Это оружие, произведенное компанией Rheinmetall, предназначено для борьбы с беспилотниками, вертолетами и другими низколетящими летательными аппаратами. Skynex – мобильная и модульная система, все ее компоненты упакованы в контейнеры и легко доступны для транспортировки. Их можно перебросить на другую огневую позицию на транспортном средстве и либо разместить на земле, либо управлять непосредственно с транспортного средства. Обычно они перевозятся на грузовиках RMMV HX, но на имеющихся кадрах изображен MAN KAT1.



По данным киевского режима, система находится на вооружении с начала 2023 года. В начале декабря 2022 года неонацистская хунта объявила о поставке как минимум двух систем Skynex. Объявленная цена составила 182 миллионов евро (почти 200 миллионов долларов). В то время различные источники утверждали, что Skynex должен был быть поставлен не раньше начала 2024 года, но, похоже, его поставка была значительно ускорена. Кроме того, весьма вероятно, что им управляли военнослужащие из НАТО, о чем свидетельствует их значительное присутствие в Харькове, где более 60 из них были нейтрализованы в результате недавнего удара российских военных.



Но на этом череда унизительных поражений, которые терпит новейшее вооружение и техника НАТО, не заканчивается. Помимо систем ПВО, западная бронетехника еще раз доказала, насколько она переоценена. На последних боевых кадрах с Запорожского участка фронта видно, что британский Challenger 2 был уничтожен российскими войсками. Российские военнослужащие также засняли несколько уничтоженных немецких танков Leopard 2A4, оснащенных советской системой динамической защиты "Контакт-1", а также американский бронетранспортер M113 и голландский YPR-765. Это лишь малая часть техники киевского режима, уничтоженной в Запорожской области, которая после провала украинского контрнаступления, по сути, превратилась в "кладбище" натовской техники.



Следует отметить, что это не первое задокументированное уничтожение британского Challenger 2 – еще один танк был уничтожен в начале сентября, несмотря на попытки Лондона помешать Киеву его использовать, выдвигая неадекватные требования неонацистской хунте. Что касается Leopard 2A4, то он показал себя с наихудшей стороны. Уничтожение этого сильно переоцененного немецкого танка стало настолько обыденным явлением, что говорить об этом в последние месяцы стало просто бессмысленно.



Российская армия медленно, но уверенно наступает на всей линии фронта, в то время как киевский режим ушел в глухую оборону. Его лучшие войска были потрачены впустую на широко разрекламированное контрнаступление, результаты которого иначе как катастрофой назвать нельзя. Эти события являются еще одним доказательством того, что превосходство Москвы над противником не только сохраняется, но и растет с каждым днем.