 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.02.2024
15:16  Кадровые перестановки в Туркменистане: итоги года для силовиков
15:10  Оружие НАТО терпит унизительное поражение на Украине, - Драголюб Боснич
15:08  ТуркмЗастрой. Чтобы увеличить население Аркадага, городу передадут часть территории Безмеина
15:07  Арабо-китайское противостояние за Центральную Азию: первая "большая игра"? - Набиджон Рахимов
14:45  США занимаются биологическим шпионажем на границах Турции, Китая и Пакистана, - Фуад Сафаров
14:43  Пранкеры развели известного писателя Веллера на признание симпатии к бандеровцам
14:42  Ксения Логинова: Ключевой партнер: ЕС решил активно сблизиться со странами ЦентрАзии

14:34  Египтяне решили восстановить как была самую маленькую из великих пирамид - Микерина
14:29  В Бишкеке построят канатную дорогу. Как в швейцарском Флумсе...
14:27  В Казахстане опять ожидают отставку правительства Смаилова
14:21  Российская Империя и Российская Федерация не являются русскими государствами, – академик Р.Абдуллаев
14:16  А.Костина: В среднем по границе. Китай активно приближается к Тайваню
12:49  Вики Нуланд привезла в Киев еще мешочек с печеньками (планы по регенерации ВПК)
12:05  Чжао Хуэйжун: Россия побеждает в противостоянии с Западом
11:17  Мятущаяся Европа: на пути в Четвертый рейх, - А.Белов
10:50  КазВласти прикрывают вещание местного пункта "Радио Свобода"
10:44  В турецких банках объяснили закрытие счетов россиянам
10:16  Кадровые перестановки в Казахстане: меняют всех на... всех, - Д.Матяшова
09:54  Эрдоган и ас-Сиси будут дружить крепче и сытнее, - Ст.Тарасов
09:46  Конец культа? Памятник Назарбаеву вытащили из Национального музея Казахстана
09:44  Нацкомпания "Kazakh Tourism": имитация бурной деятельности, - Е.Косенко
09:17  Китай первым в мире принял представителя талибов (Биляла Карими) в качестве посла Афганистана
09:12  В Таджикистане повысились тарифы на поливную воду. Сразу на 150%
08:44  Как устроено русское чудо. Часть III, - Максим Калашников
01:35  Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций, - Т.Бордачев
01:33  Техас изменит Америку до неузнаваемости, - Петр Акопов
01:32  США планируют уморить голодом миллионы людей, чтобы насолить России
00:22  Проиранским силам пообещали скорый уход США из Ирака, - Игорь Субботин
00:19  Саудовская Аравия отказалась от нефтяного соревнования с Соединенными Штатами, - О.Соловьева
00:02  Кризис демократии на Западе напоминает кризис коммунизма в СССР, - Вадим Бондарь
Среда, 31.01.2024
23:01  Eurasian Times: СВО истощила американскую армию до полного бессилия
19:45  Брюссель допрыгается… Европейские правые партии предлагают сократить бюрократию ЕС, - Е.Пустовойтова
19:15  Телескоп Джеймса Уэбба получил изображения 19 близлежащих галактик с потрясающей детализацией
18:56  Кто на самом деле Акылбек Муратов?
18:24  Ил-76 был сбит американской системой Patriot. Просим международного расследования... - Путин. Может хватит просить?
18:14  Жапаров (премьер Киргизии) летит с визитом в Казахстан на "Digital Almaty 2024: Индустрия X"
18:10  Кадровые перестановки в Узбекистане: с портфелем на выход
18:08  Власти Великобритании намерены принимать у себя мигрантов из Центральной Азии вместо граждан Украины
17:50  Китай сбивает цены на импортную нефть, - В.Скосырев
17:49  "Управляемый хаос": эффект бумеранга, - Валентин Катасонов
17:46  Агентство гражданской авиации Таджикистана не в курсе махинаций экс-главы "Таджик-Эйр" Дилшода Сафарзода
17:41  Шойгу отправляет рос-солдат в Африку. Оно нам надо? - ИА Rex
17:29  Волк в овечьей шкуре: кто на самом деле Акылбек Муратов? - Э.Акбаров
17:28  Разориться назло "агрессору". Латвия готова добить свою железную дорогу, - В.Лавриненко
17:05  Международный суд ООН принял компромиссное решение в пользу Израиля
16:29  Маршруты наркотрафика из Афганистана в Центральную Азию, - Юсуф Мунавваров
14:20  Как оформить микрокредит онлайн в Казахстане?
12:34  Скончался Народный писатель Кыргызстана Мелис Абакиров
11:52  Посидите при свечах: эстонская энергетика на грани краха
11:49  Четыре сценария жабогадюкинга. Какой исход Залужниады лучше для России, - Геворг Мирзаян
11:47  Фонд жены Зеленского обманул правительство Эмиратов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Оружие НАТО терпит унизительное поражение на Украине, - Драголюб Боснич
15:10 01.02.2024

infoBRICS
Китай
01 февраля 2024

Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели
infoBRICS: на Украине уничтожено несколько типов новейшего оружия НАТО

Оружие НАТО терпит унизительное поражение на Украине, сообщает infoBRICS. На прошлой неделе подбиты ЗРК SAMP-T и артиллерийский комплекс Skynex. Что касается Leopard 2A4, то уничтожение этого переоцененного танка стало обыденностью для российской армии, отмечает автор статьи.

Драголюб Боснич

Киевский режим продолжает заниматься "попрошайничеством" и клянчить у НАТО новейшее вооружение и технику. Он утверждает, что такое оружие "наконец-то остановит злую Россию" или даже "вытеснит российские войска с территории страны". Но реальность самого интенсивного конфликта со времен Второй мировой войны показывает, насколько абсурдны подобные заявления. Именно это новейшее оружие НАТО потерпело ряд унизительных поражений с прошлой недели. 23 января несколько военных источников сообщили об уничтожении первого (и пока единственного) ЗРК SAMP-T, состоящего на вооружении сил неонацистской хунты. ЗРК SAMP-T французского производства является частью совместных франко-итальянских усилий по разработке и производству универсального оружия ПВО и ПРО.

В июне 2023 года его поставку подтвердили украинские военные источники со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона. ЗРК SAMP-T предназначен для поражения самолетов противника, а также всех типов ракет, включая крылатые, противотанковые и противорадиолокационные. Производители (MBDA и Thales) утверждают, что этот комплекс продемонстрировал способность сбивать тактические баллистические ракеты. Максимальная дальность поражения крупных воздушных целей – до 120 километров. Однако его возможности против баллистических и противорадиолокационных ракет весьма скромны: максимальная дальность поражения таких целей составляет всего 15 километров. Возможности ЗРК SAMP-T по борьбе с беспилотниками весьма сомнительны, поскольку его ракеты не предназначены для поражения столь мелких, медленно движущихся целей. Следовательно, весьма вероятно, что его уничтожили именно российские беспилотники.

Если эта гипотеза подтвердится, это будет означать, что российские военные обошли возможности ЗРК SAMP-T, уничтожив его с помощью оружия, для борьбы с которым он просто не был предназначен. С другой стороны, уничтожение новейшей системы ПВО малой дальности Skynex немецкого производства может оказаться гораздо более унизительным. На кадрах видно искореженное огнем транспортное средство, напоминающее зенитный артиллерийский комплекс Skynex. Это оружие, произведенное компанией Rheinmetall, предназначено для борьбы с беспилотниками, вертолетами и другими низколетящими летательными аппаратами. Skynex – мобильная и модульная система, все ее компоненты упакованы в контейнеры и легко доступны для транспортировки. Их можно перебросить на другую огневую позицию на транспортном средстве и либо разместить на земле, либо управлять непосредственно с транспортного средства. Обычно они перевозятся на грузовиках RMMV HX, но на имеющихся кадрах изображен MAN KAT1.

По данным киевского режима, система находится на вооружении с начала 2023 года. В начале декабря 2022 года неонацистская хунта объявила о поставке как минимум двух систем Skynex. Объявленная цена составила 182 миллионов евро (почти 200 миллионов долларов). В то время различные источники утверждали, что Skynex должен был быть поставлен не раньше начала 2024 года, но, похоже, его поставка была значительно ускорена. Кроме того, весьма вероятно, что им управляли военнослужащие из НАТО, о чем свидетельствует их значительное присутствие в Харькове, где более 60 из них были нейтрализованы в результате недавнего удара российских военных.

Но на этом череда унизительных поражений, которые терпит новейшее вооружение и техника НАТО, не заканчивается. Помимо систем ПВО, западная бронетехника еще раз доказала, насколько она переоценена. На последних боевых кадрах с Запорожского участка фронта видно, что британский Challenger 2 был уничтожен российскими войсками. Российские военнослужащие также засняли несколько уничтоженных немецких танков Leopard 2A4, оснащенных советской системой динамической защиты "Контакт-1", а также американский бронетранспортер M113 и голландский YPR-765. Это лишь малая часть техники киевского режима, уничтоженной в Запорожской области, которая после провала украинского контрнаступления, по сути, превратилась в "кладбище" натовской техники.

Следует отметить, что это не первое задокументированное уничтожение британского Challenger 2 – еще один танк был уничтожен в начале сентября, несмотря на попытки Лондона помешать Киеву его использовать, выдвигая неадекватные требования неонацистской хунте. Что касается Leopard 2A4, то он показал себя с наихудшей стороны. Уничтожение этого сильно переоцененного немецкого танка стало настолько обыденным явлением, что говорить об этом в последние месяцы стало просто бессмысленно.

Российская армия медленно, но уверенно наступает на всей линии фронта, в то время как киевский режим ушел в глухую оборону. Его лучшие войска были потрачены впустую на широко разрекламированное контрнаступление, результаты которого иначе как катастрофой назвать нельзя. Эти события являются еще одним доказательством того, что превосходство Москвы над противником не только сохраняется, но и растет с каждым днем.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706789400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем СВМДА
- Мажилис принял закон по трансфертному ценообразованию
- О кадрах культуры
- Маркировка товаров обеляет рынки
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2024 года
- Обеспечить безопасность аэропортов и завершить расследование авиакатастрофы 2019 года
- В рамках программы "Ауыл аманаты" будут созданы более 35 тысяч рабочих мест
- Избран новый председатель Судебного жюри при Высшем Судебном Совете
- Житель Астаны подпольно производил и реализовывал жидкости для вейпов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  