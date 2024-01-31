Кадровые перестановки в Туркменистане: итоги года для силовиков

15:16 01.02.2024

Автор: Анушервон Хакимов

Дата: Январь 30, 2024



Если декабрь был "месяцем дипломатов" в вопросе кадровых ротаций в Туркменистане, январь определенно можно назвать "месяцем силовиков". Впрочем, во время расширенного заседания Государственного совета безопасности Туркменистана произошло только одно кадровое изменение, а также некоторым статусным силовикам повысили звания. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Расширенное заседание Государственного совета безопасности Туркменистана



Традиционно во время заседания главы силовых ведомств отчитывались о проделанной работе в прошлом году. С докладами выступили:



- секретарь Госсовета безопасности и министр обороны Бегенч Гундогбыев;



- генеральный прокурор Сердар Мяликгулыев;



- министр внутренних дел Мухаммет Хыдыров;



- председатель Верховного суда Бегенч Ходжамгулыев;



- министр национальной безопасности Назар Атагараев;



- начальник Государственной пограничной службы Язгельды Нурыев;



- министр адалат (юстиции) Мереттаган Таганов;



- председатель Государственной таможенной службы Максат Худайкулыев;



- председатель Государственной миграционной службы Аманмухаммет Сазаков.



Президент остался доволен результатами работы большинства органов правопорядка и повысил некоторых руководителей в званиях. В частности, звание генерал-майора получили Язгелди Нурыев, Назар Атагараев, Маскат Худайкулыев и Мухаммет Хыдыров (специальное звание генерала-майора полиции). Аманмухамет Сазаков получил звание полковника. Также чин государственного советника юстиции 3-го класса был присвоен Мереттагану Таганову.



Единственным из руководителей, кому не повезло на заседании, оказался генеральный прокурор Сердар Мяликгулыев. Сердар Бердымухамедов подверг жесткой критике работу ведомства и отправил его главу в отставку. Сразу на том же заседании на должность генпрокурора был назначен Бегмурат Мухамедов. У него уже имеется опыт работы в сфере юстиции, с 2013 по 2021 год Мухамедов занимал должность министра адалат (юстиции).



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Результаты расширенного заседания Государственного совета безопасности Туркменистана прокомментировал доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Руслан Шамгунов.



- Прошло расширенное заседание Совбеза, где президент заслушивал доклады и раздавал воинские звания. Единственный, кому не повезло, - генпрокурор Мяликгулыев, которого отправили в отставку после менее 1,5 года на этой должности, отругав его за "низкий уровень организации в ведомстве". С чем потенциально может быть связано настолько скорое увольнение? Это, кажется, рекорд для этой должности.



- Не удовлетворены его работой Бердымухамедовы, вот и уволили. 1,5 года - это не рекорд. При Ниязове увольняли через несколько месяцев. Традиционная чистка кадров новым руководством.



- Как примерно выглядит иерархия силовых структур в Туркменистане? К руководству более близко МНБ или армия? Или Бердымухамедовы поддерживают баланс?



- Конечно, МНБ. Армия всегда была на втором месте.



В прошлом бывали столкновения армейских офицеров с тогда еще кээнбэшниками. Армейские всегда оставались в проигрыше.



Сейчас про такие столкновения не слышал, но думаю, результат будет тот же.