На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке, - Давид Нармания

18:14 01.02.2024

01.02.2024



Давид Нармания



Как сообщает The Guardian, Иран через посредников передал США послание, что нанесет ответный удар по американским базам на Ближнем Востоке, если Вашингтон решится атаковать территорию страны.



Постпред Тегерана при ООН Амир Саид Иравани формально опроверг это сообщение - дескать, никаких контактов между двумя государствами после атаки на американскую базу не было. Правда, потом добавил, что любое нападение на Иран не останется безнаказанным. И это явно не то опровержение, после которого в Белом доме могут вздохнуть спокойно.



Каким же образом Вашингтон оказался у невероятно тонкой черты, отделяющей его от очередного конфликта? Формальным поводом стало нападение на американскую базу на Ближнем Востоке, в результате которого погибли трое американских солдат. Подобные нападения стали уже привычным фоном для региона - за минувшие месяцы имели место полторы сотни аналогичных случаев, пострадали более сотни американцев. Однако до минувшего воскресенья обходилось без жертв.



Но когда кровь пролилась, многие политики в Вашингтоне потребовали мести - от демонстративных ударов до полномасштабного вторжения. А в Белом доме медлили, заставляя отдуваться пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, которая сподобилась выдавить из себя что-то в духе "соболезнуем семьям тех, кто сражался за нашу администрацию", чем спровоцировала очередной скандал.

Тогда пришлось оправдываться другому выдающемуся мастеру слова - самому Джозефу Байдену. И президент США довольно прозрачно намекнул всем "ястребам", что их чаяния напрасны. "Не думаю, что нам нужна широкомасштабная война на Ближнем Востоке. Это не то, чего я ищу". Но пообещал обязательно поквитаться с нападавшими.

Причины сдержанности объяснимы. Во-первых, до сих пор остаются вопросы, какая именно база США подверглась атаке: в Вашингтоне настаивают, что речь идет о "Башне 22", расположенной в Иордании, а в самой Иордании утверждают, что удар пришелся по расположенной совсем рядом - но уже на сирийской территории - базе Эт-Танф. И тут, конечно, есть принципиальная разница: в Иордании американские объекты расположены в рамках двустороннего договора, поэтому с точки зрения международного права США имеют полное право защищать себя. В Сирии же американцы находятся по собственной прихоти, поэтому представлять атаки с чьей бы то ни было стороны (Тегеран утверждает, что непричастен к случившемуся) как агрессию проблематично.



Причем это лишь верхушка айсберга. Вашингтон боится признать, что он не готов к войне с Ираном. За последние 80 лет у США не было прямого военного противника подобного уровня: 90-миллионная страна, которая за 45 лет пребывания под санкциями сумела развить собственное оружейное производство в самых передовых сферах (к примеру, БПЛА и гиперзвук), взрастила развитую прокси-сеть во всем регионе и мощную армию, - это действительно оппонент, которого следует опасаться. Ни Афганистан, ни Ирак не обладали подобным потенциалом, но даже в этих странах все обернулось для Соединенных Штатов не так радужно, как это планировали в Белом доме.



Дополнительных хлопот американцам добавляет и общая ситуация на Ближнем Востоке: помимо почти ежедневных атак на военные объекты, угрозе - на этот раз от йеменских хуситов - подвергаются торговые суда и военные корабли в Красном море. "Ансар Алла", несмотря на продолжающиеся обстрелы территории Йемена, продолжает требовать прекращения войны в секторе Газа. Показательно, что США, которые как раз этот самый Йемен обстреливают, тоже требуют прекращения войны в секторе Газа и пытаются надавить на премьер-министра Израиля Нетаньяху. А тот, в свою очередь, продолжает заявлять, что операция "Железные мечи" будет проводиться до победы.



Здесь важно отметить, что с подобной риторикой Нетаньяху выступил практически сразу после того, как глава ЦРУ Уильям Бернс провел переговоры в Париже с представителями Израиля, Египта и Катара, после которых СМИ стали сообщать о возможности перемирия между Тель-Авивом и ХАМАС.



И буквально сразу же после того, как Нетаньяху явил свое демонстративное "фи" Вашингтону, в американском журнале Foreign Affairs появляется статья Бернса, в которой, среди прочего, утверждается, что ключ к безопасности Израиля и региона - отношения с Ираном. Сложно придумать более прозрачный намек Тель-Авиву.



Примечательно, что в Иране, судя по всему, на эту статью тоже обратили внимание. "Катаиб Хезболла", одна из наиболее активных проиранских группировок, организовывавшая атаки на американские базы, заявила, что пока берет временный перерыв.

Теперь слово остается за Вашингтоном, который, с одной стороны, обязан показать в самих Соединенных Штатах, что убийцы американских солдат не уйдут от расплаты, а с другой - не спровоцировать войну, которая может стать для него непосильной ношей.