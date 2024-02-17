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21:35 01.02.2024

Евросоюз договорился выделить Украине 50 миллиардов евро

Лидеры ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро

БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились предоставить Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X.

"Все 27 лидеров согласовали дополнительные 50 миллиардов евро на поддержку Украины в рамках многолетнего бюджета ЕС. Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. ЕС сохраняет лидерство и ответственность в поддержке Украины", - говорится в сообщении.

Еврокомиссия в прошлом году предложила увеличить многолетний бюджет ЕС до 2027 года на 66 миллиардов евро, включая 50 миллиардов - 17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов, - на финпомощь Украине. Однако, как сообщал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года европейская помощь уже не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.

По данным СМИ, участники саммита договорились ежегодно обсуждать выделение Киеву денег и в случае необходимости пересмотреть помощь через два года.

Как написал в соцсетях премьер-министр Польши Дональд Туск, главу венгерского правительства "Виктора Орбана удалось убедить".

Позиция Будапешта оставалась главным препятствием для выделения денег Украине из бюджета ЕС. Как выяснила газета Financial Times, европейские лидеры на саммите могли публично объявить о неконструктивном поведении Орбана и отказать Венгрии в разморозке средств из европейских фондов.

Как подчеркнул сам Орбан, такое развитие событий привело бы к армагеддону. Он заявил, что европейцам 50 миллиардов евро нужны не меньше, чем украинцам, но предложил компромисс - не выделять всю сумму сразу на четыре года, а утверждать финансирование для Киева ежегодно и единогласно.

Источник - РИА Новости
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