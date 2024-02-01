 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.02.2024
23:21  В Лондоне с кучей налички задержан российский экс-губернатор Севастополя Овсянников
23:10  Украинские морские дроны утопили российский ракетный катер "Ивановец". Прямо в Донузлавской бухте
21:35  ЕС наскреб еще 50 млрд евро на войну бандеровцев против России
18:14  На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке, - Давид Нармания
18:11  2024-й грозит стать для США роковым, - Владимир Можегов
15:16  Кадровые перестановки в Туркменистане: итоги года для силовиков
15:10  Оружие НАТО терпит унизительное поражение на Украине, - Драголюб Боснич

15:08  ТуркмЗастрой. Чтобы увеличить население Аркадага, городу передадут часть территории Безмеина
15:07  Арабо-китайское противостояние за Центральную Азию: первая "большая игра"? - Набиджон Рахимов
14:45  США занимаются биологическим шпионажем на границах Турции, Китая и Пакистана, - Фуад Сафаров
14:43  Пранкеры развели известного писателя Веллера на признание симпатии к бандеровцам
14:42  Ксения Логинова: Ключевой партнер: ЕС решил активно сблизиться со странами ЦентрАзии
14:34  Египтяне решили восстановить как была самую маленькую из великих пирамид - Микерина
14:29  В Бишкеке построят канатную дорогу. Как в швейцарском Флумсе...
14:27  В Казахстане опять ожидают отставку правительства Смаилова
14:21  Российская Империя и Российская Федерация не являются русскими государствами, – академик Р.Абдуллаев
14:16  А.Костина: В среднем по границе. Китай активно приближается к Тайваню
12:49  Вики Нуланд привезла в Киев еще мешочек с печеньками (планы по регенерации ВПК)
12:05  Чжао Хуэйжун: Россия побеждает в противостоянии с Западом
11:17  Мятущаяся Европа: на пути в Четвертый рейх, - А.Белов
10:50  КазВласти прикрывают вещание местного пункта "Радио Свобода"
10:44  В турецких банках объяснили закрытие счетов россиянам
10:16  Кадровые перестановки в Казахстане: меняют всех на... всех, - Д.Матяшова
09:54  Эрдоган и ас-Сиси будут дружить крепче и сытнее, - Ст.Тарасов
09:46  Конец культа? Памятник Назарбаеву вытащили из Национального музея Казахстана
09:44  Нацкомпания "Kazakh Tourism": имитация бурной деятельности, - Е.Косенко
09:17  Китай первым в мире принял представителя талибов (Биляла Карими) в качестве посла Афганистана
09:12  В Таджикистане повысились тарифы на поливную воду. Сразу на 150%
08:44  Как устроено русское чудо. Часть III, - Максим Калашников
01:35  Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций, - Т.Бордачев
01:33  Техас изменит Америку до неузнаваемости, - Петр Акопов
01:32  США планируют уморить голодом миллионы людей, чтобы насолить России
00:22  Проиранским силам пообещали скорый уход США из Ирака, - Игорь Субботин
00:19  Саудовская Аравия отказалась от нефтяного соревнования с Соединенными Штатами, - О.Соловьева
00:02  Кризис демократии на Западе напоминает кризис коммунизма в СССР, - Вадим Бондарь
Среда, 31.01.2024
23:01  Eurasian Times: СВО истощила американскую армию до полного бессилия
19:45  Брюссель допрыгается… Европейские правые партии предлагают сократить бюрократию ЕС, - Е.Пустовойтова
19:15  Телескоп Джеймса Уэбба получил изображения 19 близлежащих галактик с потрясающей детализацией
18:56  Кто на самом деле Акылбек Муратов?
18:24  Ил-76 был сбит американской системой Patriot. Просим международного расследования... - Путин. Может хватит просить?
18:14  Жапаров (премьер Киргизии) летит с визитом в Казахстан на "Digital Almaty 2024: Индустрия X"
18:10  Кадровые перестановки в Узбекистане: с портфелем на выход
18:08  Власти Великобритании намерены принимать у себя мигрантов из Центральной Азии вместо граждан Украины
17:50  Китай сбивает цены на импортную нефть, - В.Скосырев
17:49  "Управляемый хаос": эффект бумеранга, - Валентин Катасонов
17:46  Агентство гражданской авиации Таджикистана не в курсе махинаций экс-главы "Таджик-Эйр" Дилшода Сафарзода
17:41  Шойгу отправляет рос-солдат в Африку. Оно нам надо? - ИА Rex
17:29  Волк в овечьей шкуре: кто на самом деле Акылбек Муратов? - И.Петров
17:28  Разориться назло "агрессору". Латвия готова добить свою железную дорогу, - В.Лавриненко
17:05  Международный суд ООН принял компромиссное решение в пользу Израиля
16:29  Маршруты наркотрафика из Афганистана в Центральную Азию, - Юсуф Мунавваров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Украинские морские дроны утопили российский ракетный катер "Ивановец". Прямо в Донузлавской бухте
23:10 01.02.2024

Елена Острякова. 01.02.2024
Ракетный катер Черноморского флота "Ивановец" был уничтожен вчера во время ночной атаки украинских морских дронов.

Об этом сообщает военный эксперт Борис Рожин в своем тг-канале, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Он уточняет, что "Ивановец" был 1989 года постройки, 493 тонны водоизмещения, вооружен сверхзвуковыми маловысотными противокорабельными крылатыми ракетами "Москит".

По данным тг-канала "Рыбарь", вчера из Одессы и устья реки Дунай в направлении Крыма были пущены девять безэкипажных катеров. Четыре из них были обнаружены и уничтожены российскими моряками на входе в озеро Донузлав, однако еще один беспилотник подорвался прямо у борта корабля.

По данным военкора Юрия Котенка "Ивановец" принял на себя три попадания морских дронов. Экипаж до последнего вел борьбу за сохранение судна на плаву. Всех людей сняли, погибших нет.

Украинское ГУР радостно рапортует о перемоге. Утверждается, что спецоперацию осуществило спецподразделение "Group 13" ГУР при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24.

Указывается ориентировочная стоимость "Ивановца" – 60-70 миллионов долларов.

Российские эксперты указывают, что к потере корабля привели до сих пор нерешенные проблемы в армии.

"У меня только один вопрос к командованию флота, как украинские морские беспилотники смогли прорваться в Донузлав, учитывая, что ширина прохода в озеро менее 400 метров? Или катер был атакован на внешнем рейде? Но тогда как он попал в засаду БЭКов? Почему они не были обнаружены?

О том, что лучшим средством обнаружения БЭКов и противодействия таким атакам является воздушное патрулирование, я говорить не буду. Оскомину набил! Но ни патрульных самолетов, ни аэростатов радиолокационного дозора у нас, спустя два года войны так и не появилось…", – сокрушается военный обозреватель Владислав Шурыгин.

Похожего мнения придерживается и публицист Максим Калашников.

"Донузлав – фактически залив в западном Крыму. Вход в него очень узок. По идее, его легко закрыть боновыми заграждениями от робокатеров. Да и сами они заметны на переходе. Ежель у тебя есть летательные аппараты с радаром обзора поверхности в дозоре. Но, кажется, их нет.

Ну, зато сколько стадионов к мундиалю построили, самую дорогую олимпиаду в истории запущырили и огромный храм для ВСРФ отгрохали… Как хочется быть Берией…", – возмущается Калашников.

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706818200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем СВМДА
- Мажилис принял закон по трансфертному ценообразованию
- О кадрах культуры
- Маркировка товаров обеляет рынки
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2024 года
- Обеспечить безопасность аэропортов и завершить расследование авиакатастрофы 2019 года
- В рамках программы "Ауыл аманаты" будут созданы более 35 тысяч рабочих мест
- Избран новый председатель Судебного жюри при Высшем Судебном Совете
- Житель Астаны подпольно производил и реализовывал жидкости для вейпов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  