Украинские морские дроны утопили российский ракетный катер "Ивановец". Прямо в Донузлавской бухте

23:10 01.02.2024

Елена Острякова. 01.02.2024

Ракетный катер Черноморского флота "Ивановец" был уничтожен вчера во время ночной атаки украинских морских дронов.



Об этом сообщает военный эксперт Борис Рожин в своем тг-канале, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Он уточняет, что "Ивановец" был 1989 года постройки, 493 тонны водоизмещения, вооружен сверхзвуковыми маловысотными противокорабельными крылатыми ракетами "Москит".



По данным тг-канала "Рыбарь", вчера из Одессы и устья реки Дунай в направлении Крыма были пущены девять безэкипажных катеров. Четыре из них были обнаружены и уничтожены российскими моряками на входе в озеро Донузлав, однако еще один беспилотник подорвался прямо у борта корабля.



По данным военкора Юрия Котенка "Ивановец" принял на себя три попадания морских дронов. Экипаж до последнего вел борьбу за сохранение судна на плаву. Всех людей сняли, погибших нет.



Украинское ГУР радостно рапортует о перемоге. Утверждается, что спецоперацию осуществило спецподразделение "Group 13" ГУР при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24.



Указывается ориентировочная стоимость "Ивановца" – 60-70 миллионов долларов.



Российские эксперты указывают, что к потере корабля привели до сих пор нерешенные проблемы в армии.



"У меня только один вопрос к командованию флота, как украинские морские беспилотники смогли прорваться в Донузлав, учитывая, что ширина прохода в озеро менее 400 метров? Или катер был атакован на внешнем рейде? Но тогда как он попал в засаду БЭКов? Почему они не были обнаружены?



О том, что лучшим средством обнаружения БЭКов и противодействия таким атакам является воздушное патрулирование, я говорить не буду. Оскомину набил! Но ни патрульных самолетов, ни аэростатов радиолокационного дозора у нас, спустя два года войны так и не появилось…", – сокрушается военный обозреватель Владислав Шурыгин.



Похожего мнения придерживается и публицист Максим Калашников.



"Донузлав – фактически залив в западном Крыму. Вход в него очень узок. По идее, его легко закрыть боновыми заграждениями от робокатеров. Да и сами они заметны на переходе. Ежель у тебя есть летательные аппараты с радаром обзора поверхности в дозоре. Но, кажется, их нет.



Ну, зато сколько стадионов к мундиалю построили, самую дорогую олимпиаду в истории запущырили и огромный храм для ВСРФ отгрохали… Как хочется быть Берией…", – возмущается Калашников.