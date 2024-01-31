В Лондоне с кучей налички задержан российский экс-губернатор Севастополя Овсянников

23:21 01.02.2024

Экс-губернатор Севастополя задержан в Лондоне с кучей налички

Times: Полиция задержала экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Лондоне



Британская полиция нанесла неожиданный визит бывшему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову. Экс-чиновника задержали по подозрению в преднамеренном обходе санкционных ограничений. Подробности инцидента приводит газета Times.



По данным издания, арест был произведен еще 22 января. На момент задержания россиянин находился в своем доме в Лондоне. Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило журналистам, что Овсянников получал переводы на общую сумму более 65 тысяч фунтов стерлингов (около 7,4 миллиона рублей). Также в жилище экс-губернатора нашли и изъяли еще 75 тысяч фунтов наличными, которые были, предположительно, получены незаконным путем.



Бывший замминистра промышленности и торговли РФ находится в санкционных списках королевства с 2017 года. На территории Британии ему запрещены какие-либо финансовые операции.



Илья Пушкарев