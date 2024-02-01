На холоде БРИКС расширяется.., - Къ

00:06 02.02.2024 В год председательства России объединение незападного мира планирует расти и крепнуть

Председательство России в БРИКС, перешедшее к ней 1 января, стартовало с трехдневной встречи шерп и су-шерп стран этого объединения, к которым в среду обратился глава МИД РФ Сергей Лавров. БРИКС, переживший после создания две волны расширения, в условиях углубляющегося раскола мира стремится доказать преимущества своей модели сотрудничества, не требующей участия в конфронтации. Встреча в Москве подтвердила растущий интерес к объединению со стороны незападного мира, несмотря на демарш так и не вступившей в БРИКС Аргентины и неожиданное отсутствие в российской столице представителей одного из новых членов организации - Саудовской Аравии.



Первая в рамках российского председательства в БРИКС встреча шерп и су-шерп - высокопоставленных дипломатов, представляющих в этом объединении свои страны, стартовала во вторник, сразу определив задачи и запросные позиции участников.



На первом заседании замглавы МИД РФ Сергей Рябков поприветствовал пять новобранцев объединения, вступивших в него 1 января,- Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.



Решение принять в БРИКС новых членов было принято на прошлогоднем саммите в Йоханнесбурге. До этого созданный в 2006 году незападный клуб расширялся лишь один раз - в 2011 году, когда в него вступила Южная Африка.



Назвав БРИКС "семьей", господин Рябков пожелал присоединившимся к БРИКС государствам "извлечь выгоду из этого важного шага, который без преувеличения можно назвать переломным". По его словам, приоритетом российского председательства в 2024 году станет выстраивание более справедливого многополярного мира, в котором растущую роль в решении мировых задач будут играть развивающиеся государства.



В ходе подготовки к 16-му саммиту БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, РФ намерена направить усилия на решение ряда практических задач. На них более подробно остановился в среду в своем установочном выступлении на встрече глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сделал акцент на прозвучавшем днем ранее тезисе о том, что БРИКС не настроен на конфронтацию. Как следовало из выступления, выстраивание альтернативных механизмов международного сотрудничества в рамках БРИКС - вынужденная мера в ответ на "действия Вашингтона и тех, кто контролирует мировую валютно-финансовую систему". Всех, кто, по словам министра, "доказал свою недоговороспособность и ненадежность".



В целом, как отметил господин Лавров, расширение БРИКС "ни в коей мере не задумано с целью создания механизма нового диктата мирового большинства".



"Во всех наших действиях, заявлениях и декларациях все наши страны всегда подчеркивают, что мы открыты в любой момент для честного равноправного диалога",- пояснил глава российской дипломатии. При этом он призвал участников встречи признать, что "от лидеров Запада давно не видно честных подходов, а равноправие - редкое качество, которое явно в дефиците". "Выяснилось, что все святые принципы свободного рынка в одночасье могут быть оборваны и превращены в инструмент принуждения тех, кто не понравился Вашингтону сегодня. Такая участь может ждать любую страну",- предупредил Сергей Лавров.



В условиях новой холодной войны рассматривая экономику и геополитику как сообщающиеся сосуды, он также обратил внимание на растущие издержки влияния доллара как мировой резервной валюты, которые уже не ограничиваются экономикой и финансами. "Доллар является, уже очевидно теперь для всех, либо действующим, либо потенциальным оружием решения политических задач",- констатировал Сергей Лавров.



Серьезные претензии Западу, игнорирующему позицию государств БРИКС и Глобального Юга, глава МИД России предъявил и при оценке украинского кризиса, перейдя к вопросам геополитики. Он напомнил, что мирные инициативы трех членов объединения - Китая, Бразилии и ЮАР - даже не рассматриваются Западом, который предпочитает обсуждать так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. По словам Сергея Лаврова, об этом ему лично рассказали коллеги из дружественных Москве стран, которые принимали участие в недавней встрече по "формуле мира" в Давосе. Как следовало из их заявлений, альтернативные украинскому плану мирные инициативы стран Глобального Юга не вызвали на Западе никакого интереса.



Несмотря на прозвучавшие призывы к объединению стран мирового большинства для решения общих задач, председательство России в БРИКС все же стартовало в атмосфере некоторой неопределенности.



В то время как Египет, ОАЭ, Иран и Эфиопия, приглашенные к членству в БРИКС по итогам прошлогоднего саммита в Йоханнесбурге, без промедления присоединились к организации, еще с двумя странами - Аргентиной и Саудовской Аравией, которые изначально рассматривались в рядах потенциальных новых членов, вышла осечка.



Пришедший к власти в Аргентине осенью прошлого года новый президент Хавьер Милей, не считающий модель БРИКС привлекательной для своей страны, в конце декабря прошлого года направил лидерам Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР письма с официальным отказом от запланированного предыдущими властями вступления в БРИКС.



С Саудовской Аравией ситуация выглядит не столь однозначной. Еще 1 января государственный телеканал "Аль-Ихбария" сообщил о начале полноправного членства Эр-Рияда в БРИКС. Однако вскоре после этого публикация в соцсети Х была удалена, а на одной из секций Всемирного экономического форума в Давосе, который проходил с 15 по 19 января, саудовский министр торговли Маджид бен Абдулла аль-Касаби заявил: страна хоть и получила приглашение, но официально в БРИКС еще не вступила.



В России придерживаются иной позиции. 1 января на сайте Кремля было опубликовано обращение президента РФ Владимира Путина, в котором говорилось, что к БРИКС присоединились пять стран: Саудовская Аравия, ОАЭ, Эфиопия, Египет и Иран. В свою очередь, в своем выступлении на встрече шерп и су-шерп замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Саудовская Аравия наряду с другими четырьмя членами вошла в БРИКС.



Уже после этого, комментируя на полях встречи публикации о том, что в Эр-Рияде еще не определились с окончательным выбором, российский дипломат отметил: причины, по которым Саудовская Аравия не смогла принять участие в московской встрече, могут быть разные, в связи с чем не следует делать поспешных выводов. Сергей Рябков выразил надежду на то, что, когда "все необходимые внутренние дискуссии" в Эр-Рияде завершатся, коллеги из Саудовской Аравии присоединятся к мероприятиям БРИКС.



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Как бы то ни было, но в целом отсутствие на заседании представителей Эр-Рияда и демарш Аргентины не пошатнули общей уверенности в том, что новые члены, вступая в БРИКС. сделали правильный выбор. "Расширенный состав БРИКС будет способствовать построению нового более равного и справедливого многополярного миропорядка, который будет лучше отражать реальное положение вещей на международной арене и позволит развивающемуся миру заявлять о себе сильнее и четче",- заверил Сергей Рябков.



Еще одним результатом председательства России в БРИКС должно стать дальнейшее сближение Москвы и Пекина - двух создателей этой организации, стоявших у ее истоков. "Китай будет оказывать активную поддержку председательству России. Мы готовы взаимодействовать со всеми сторонами на принципах открытости, толерантности и взаимной выгоды",- заверил российских коллег и других участников встречи замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй.



Сергей Строкань, Анастасия Домбицкая

Газета "Коммерсантъ" №18 от 01.02.2024, стр. 6 Источник - Коммерсантъ

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