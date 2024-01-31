Game over? Что означает для мира крах крупнейшего застройщика Китая

00:35 02.02.2024 Суд в Гонконге 29 января поставил точку: крупнейшего в Китае застройщика China Evergrande Group, накопившего долгов на $300 млрд, ликвидируют. О чем говорит это явление и надо ли всему миру (включая Россию) готовиться к кризису, аналогичному по силе 2008 году? Выясняли Финансы Mail.ru.



Первые новости об Evergrande, крупнейшем китайском девелопере, появились во время пандемии в 2020 году. Гигантская строительная компания набрала огромное количество долгов и постепенно погрязла в убытках, оставляя огромные недостроенные районы в разных городах Поднебесной.



Новости о ее состоянии добавляли беспокойства не только китайским инвесторам, но и всем остальным, хотя они и без этого нервничали из-за необычного кризиса, вызванного пандемией.



Китай переживает строительный бум: во второй крупнейшей экономике мира появилось огромное количество застройщиков, но не все выдержали бремя роста.



За последние 1,5 года компанию Evergrande экстренно пытались спасти, но владельцы и кредиторы компании так и не представили в суд точный план спасения. Более половины домов, которые начала строить компания, оказались недостроены, несмотря на обещания застройщика.



Из долгов в $300 млрд порядка $20 млрд приходится на долги по международным облигациям: компания два раза пропустила выплаты по этим бумагам. Evergrande также подала заявление в Нью-Йорке в соответствии со статьей 15 Кодекса о банкротстве США. Активы компании оцениваются в $240 млрд, большая часть из них сосредоточены в КНР.



Суд принял решение о ликвидации в Гонконге, но специальный административный район Китая подписывал соглашение о взаимном признании банкротства и реструктуризации с КНР.



После решения суда цена акций Evergrande на Гонконгской фондовой бирже рухнула на 21,36%, до 0,162 гонконгского доллара ($0,021 по текущему курсу) - минимума за всю историю торгов акциями компании.



Гонконгская фондовая биржа даже приостановила торги акциями компании, чтобы обвал не распространился на другие бумаги.



Пока не ясно, получат ли свои деньги иностранные кредиторы при банкротстве компании. Под вопросом и то, станет ли ситуация с этой компанией новым "черным лебедем" мировой кономики.



Весомый кирпич или незначимый камушек



"Evergrande был одним из крупнейших китайских девелоперов. Однако его ликвидация сейчас малозначима для китайского рынка ценных бумаг и недвижимости", - считает Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций".



Компания обанкротилась еще в 2021 году, напомнила она. Провалившаяся реструктуризация была анонсирована в марте прошлого года.



"Ликвидация Evergrande не несет структурной значимости и не способно стать триггером для возникновения кризиса. Китайский рынок недвижимости поддерживают действия регуляторов, включая кредиты застройщикам", - отметила эксперт.



"История проблем с долгами застройщика началась в 2021 году. Долги на тот момент превысили $300 млрд, а рейтинговые агентства предупредили о риске дефолта", - напомнила эксперт по инвестициям, экономист и создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе.



В начале декабря 2021 года Evergrande Group объявила дефолт по своему долгу перед глобальными инвесторами и начала процесс реструктуризации. "Банкротство застройщика было лишь вопросом времени", - считает Ольга Гогаладзе.



Сейчас все деньги компании заложены в бетон. Активы компании будут продавать, кредиторы если и получат какие-то выплаты, то совсем небольшие. Но это не говорит о том, что банкротство застройщика обязательно вызовет кризис, как случилось в 2008 году.

Ольга Гогаладзе

экономист



История с Evergrande тянулась с 2021 года. У крупных финансовых организаций, которые кредитовали застройщика, было достаточно времени для создания резервов на случай банкротства.



Круги по воде



"Куда хуже дело обстоит для конкурентов и экономики Китая в целом. У ближайшего конкурента - застройщика Country Garden - также есть проблема с долгами", - отметила экономист.



В 2023 году эта компания объявила дефолт по своим долларовым облигациям и может стать следующей в списке на банкротство. В случае волны банкротств застройщиков, может возникнуть серьезная проблема у всей финансовой системы.



По мнению эксперта, волна банкротств серьезно замедлит экономику Китая, тысячи людей останутся без работы, что ударит по ВВП и темпу роста экономики. Так что, скорее всего, правительство начнет более активно поддерживать сектор.



Отток Поднебесной



С инвестиционным климатом в стране также возникнут проблемы. После банкротства одной из крупнейших компаний многие инвесторы могут вывести деньги из экономики Китая.



Но многие, более рискованные инвесторы, могут вложиться. Сейчас наблюдается крупнейший недельный приток средств крупнейших инвесторов в китайские акции. Вряд ли эта проблема выйдет за масштаб "азиатского кризиса". Не стоит ожидать и влияния на российские компании и российских застройщиков. Рынок России на данный момент является достаточно закрытым и не так сильно зависит даже от мировой финансовой системы.

Ольга Гогаладзе

экономист



Недельный приток инвестиций в китайский фондовый рынок к 26 января стал вторым по величине за всю историю наблюдений - $12 млрд, сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на данные компании Global Research, фиксирующей перетоки капитала. Тем не менее китайские индексы непрерывно снижаются после 26 января, теряя по 1 - 2%.



"Крупнейшая девелоперская компания Evergrande Group, год назад еще занимавшая 2-е место по продажам в Китае и 122-е место в Fortune Global 500, периодически сталкивалась с трудностями по обслуживанию долга с 2021 года. В последние годы Evergrande значительно расширила свои активы до $355 млрд, но ее экспансия была осуществлена за счет заемных средств", - напомнила Полина Щукина, аналитик ФГ "Финам".



По информации Washington Post, Evergrande планировала уменьшить свой долг вдвое к середине 2023 года. В 2022 году компания продала крупный проект в Ханчжоу на сумму $531,9 млн для погашения своих строительных долгов.



Однако китайский жилищный рынок начал замедляться, поскольку регуляторы начали борьбу с чрезмерным размером заемных средств, что привело к нестабильной ситуации в компании и ликвидации компании 29 января 2024 года.



"Большая часть активов Evergrande находится на материковой части, что вызывает сомнения в простоте процесса ликвидации. Инвесторы ожидают от китайских судов подтверждения решения суда Гонконга, что может установить важный прецедент в отношении исполнения судебных решений Гонконга в Китае", - предупреждает аналитик.



"Будущее китайского гиганта создает неопределенность в мировом финансовом секторе, поскольку китайские регуляторы еще не обозначили свою позицию по отношению к Evergrande Group. Глобальный рынок недвижимости может столкнуться с дополнительным давлением, особенно если ситуация с Evergrande приведет к ужесточению кредитной политики в Китае, снижению инвестиционного спроса и уменьшению объемов строительства", - считает Полина Щукина.



По ее мнению, уменьшение строительства в Китае может снизить спрос на сырье, такое как железная руда и медь, что окажет давление на страны-экспортеры этих материалов и на компании, занятые в сырьевом секторе.



Вдобавок, возрастающее беспокойство относительно экономической устойчивости Китая может вызвать колебания валютных курсов, особенно в азиатском регионе, что влияет на трансграничные инвестиционные решения и покупательную способность иностранной недвижимости.



Ситуация требует внимательного мониторинга и готовности к возможным изменениям на рынке, в т. ч. для компаний с международным портфелем и инвестициями в китайские активы.



На российский рынок это может оказать влияние косвенно, через изменение мировых экономических тенденций и цен на сырьевые товары, от которых значительно зависит экономика России. При этом, в случае продолжительной нестабильности рынка недвижимости китайские регуляторы будут осуществлять поддержку сектору недвижимости, и переориентация на Восток, которая сейчас происходит во многих российских компаниях, может быть на время отложена.

Полина Щукина

аналитик ФГ "Финам"



"Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией".​​ Источник - Финансы Mail.ru

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