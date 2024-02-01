 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 02.02.2024
00:53  США и Китай медленно движутся к войне, - Вл.Скосырев
00:47  Однажды в Техасе: разобщенность Штатов велика как никогда, но.., - И.Титов
00:46  Поля битвы 2024: мир на грани войны? - Дм. Минин
00:43  Поцелуи Иуд: о разгуле бытовой русофобии в Эстонии, Латвии и Литве, - П.Игнатавичюс
Четверг, 01.02.2024
18:14  На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке, - Давид Нармания
18:11  2024-й грозит стать для США роковым, - Владимир Можегов
15:16  Кадровые перестановки в Туркменистане: итоги года для силовиков

15:10  Оружие НАТО терпит унизительное поражение на Украине, - Драголюб Боснич
15:08  ТуркмЗастрой. Чтобы увеличить население Аркадага, городу передадут часть территории Безмеина
15:07  Арабо-китайское противостояние за Центральную Азию: первая "большая игра"? - Набиджон Рахимов
14:45  США занимаются биологическим шпионажем на границах Турции, Китая и Пакистана, - Фуад Сафаров
14:43  Пранкеры развели известного писателя Веллера на признание симпатии к бандеровцам
14:42  Ксения Логинова: Ключевой партнер: ЕС решил активно сблизиться со странами ЦентрАзии
14:34  Египтяне решили восстановить как была самую маленькую из великих пирамид - Микерина
14:29  В Бишкеке построят канатную дорогу. Как в швейцарском Флумсе...
14:27  В Казахстане опять ожидают отставку правительства Смаилова
14:21  Российская Империя и Российская Федерация не являются русскими государствами, – академик Р.Абдуллаев
14:16  А.Костина: В среднем по границе. Китай активно приближается к Тайваню
12:49  Вики Нуланд привезла в Киев еще мешочек с печеньками (планы по регенерации ВПК)
12:05  Чжао Хуэйжун: Россия побеждает в противостоянии с Западом
11:17  Мятущаяся Европа: на пути в Четвертый рейх, - А.Белов
10:50  КазВласти прикрывают вещание местного пункта "Радио Свобода"
10:44  В турецких банках объяснили закрытие счетов россиянам
10:16  Кадровые перестановки в Казахстане: меняют всех на... всех, - Д.Матяшова
09:54  Эрдоган и ас-Сиси будут дружить крепче и сытнее, - Ст.Тарасов
09:46  Конец культа? Памятник Назарбаеву вытащили из Национального музея Казахстана
09:44  Нацкомпания "Kazakh Tourism": имитация бурной деятельности, - Е.Косенко
09:17  Китай первым в мире принял представителя талибов (Биляла Карими) в качестве посла Афганистана
09:12  В Таджикистане повысились тарифы на поливную воду. Сразу на 150%
08:44  Как устроено русское чудо. Часть III, - Максим Калашников
01:35  Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций, - Т.Бордачев
01:33  Техас изменит Америку до неузнаваемости, - Петр Акопов
01:32  США планируют уморить голодом миллионы людей, чтобы насолить России
00:22  Проиранским силам пообещали скорый уход США из Ирака, - Игорь Субботин
00:19  Саудовская Аравия отказалась от нефтяного соревнования с Соединенными Штатами, - О.Соловьева
00:02  Кризис демократии на Западе напоминает кризис коммунизма в СССР, - Вадим Бондарь
Среда, 31.01.2024
23:01  Eurasian Times: СВО истощила американскую армию до полного бессилия
19:45  Брюссель допрыгается… Европейские правые партии предлагают сократить бюрократию ЕС, - Е.Пустовойтова
19:15  Телескоп Джеймса Уэбба получил изображения 19 близлежащих галактик с потрясающей детализацией
18:56  Кто на самом деле Акылбек Муратов?
18:24  Ил-76 был сбит американской системой Patriot. Просим международного расследования... - Путин. Может хватит просить?
18:14  Жапаров (премьер Киргизии) летит с визитом в Казахстан на "Digital Almaty 2024: Индустрия X"
18:10  Кадровые перестановки в Узбекистане: с портфелем на выход
18:08  Власти Великобритании намерены принимать у себя мигрантов из Центральной Азии вместо граждан Украины
17:50  Китай сбивает цены на импортную нефть, - В.Скосырев
17:49  "Управляемый хаос": эффект бумеранга, - Валентин Катасонов
17:46  Агентство гражданской авиации Таджикистана не в курсе махинаций экс-главы "Таджик-Эйр" Дилшода Сафарзода
17:41  Шойгу отправляет рос-солдат в Африку. Оно нам надо? - ИА Rex
17:29  Волк в овечьей шкуре: кто на самом деле Акылбек Муратов? - И.Петров
17:28  Разориться назло "агрессору". Латвия готова добить свою железную дорогу, - В.Лавриненко
17:05  Международный суд ООН принял компромиссное решение в пользу Израиля
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Поцелуи Иуд: о разгуле бытовой русофобии в Эстонии, Латвии и Литве, - П.Игнатавичюс
00:43 02.02.2024

1.02.2024 | ПОВИЛАС ИГНАТАВИЧЮС

Социальная напряженность подпитывается решениями, направленными на ухудшение положения носителей русского языка

Страны Балтии торопятся покончить с "мазохистской самодискриминацией", под которой с легкой руки экс-президента Латвии Эгилса Левитса понимают "искоренение русификации и наследия российского колониализма".

С властных высот отчетливо видно: часть прибалтийского общества продолжает считать, что Латвию, Эстонию и Литву еще немало нитей связывают с Россией. Так европейцам из бывших республик СССР даже спустя более тридцать лет после восстановления независимости аукается "репрессивное оккупационное насаждение чувства принадлежности или по крайней мере близости к Русскому миру", говорят лидеры трех стран, обсуждая на своих саммитах "русский вопрос".

Поэтому агрессивная "дерусификация" стала для Балтии задачей № 1 после декоммунизации и победы в войне против мемориального наследия Союза ССР. Дискриминация по языковому признаку – визитная карточка Прибалтики, "великий и могучий" – объект нападок и угнетения. С благословения и при государственной поддержке националисты и русофобы атакуют все, до чего дотягиваются глаза и руки. Иной раз доходит до абсурда.

В Эстонии требуют от владельцев АЗС удалить русский из меню выбора языка на экранах самообслуживания. Опция иллюстрируется иконкой в виде флага. "Триколор, своей тенью накрывающий Украину, не может присутствовать на табло заправочных автоматов, автомоек и в меню выбора еды на автозаправках свободной Эстонии!" – захлебываются наследники кочегаров Освенцима.

В Латвии законодательство предусматривает использование иностранных языков государственными и муниципальными структурами только в особых случаях. Правда, во многих законах de facto и даже de jure фигурирует право на использование русского.

Рижская поэтесса Лиана Ланге, инициатор широкой "дерусификации" (именно с подачи несостоявшейся литераторши в столице Латвии снесли памятник Пушкину и начали кампанию по переименованию улиц с неправильными названиями: академика Мстислава Келдыша, кинорежиссера Сергея Эйзенштейна, писателя Валентина Пикуля, правозащитника Андрея Сахарова и так далее), считает, цитируем, "законное двуязычие противоречащим логике жизни".

Ланге так же собирает подписи под петицией о запрете русского в частном бизнесе и в общественных пространствах. То есть вне недвижимости, принадлежащей физическому лицу на правах личной собственности. Депутат сейма националист Андрис Бутанс нахваливает бабенку: "Мы прекратили бы начатую в советское время традицию двуязычия".

А вот случай из литовской действительности. Игрушечный тигренок "Я – русский" стал яблоком раздора между титульными и нетитульными пассажирами автобуса. Первые настрочили донос: "Мы в шоке от того, что в Вильнюсе многие водители общественного транспорта не говорят по-литовски. Но это ничто по сравнению со вседозволенностью русских, безнаказанно демонстрирующих на лобовом стекле "маршрутки" кремлевские символы. Ватники реально борзят!"

Увы, в "очень цивилизованной, с доминированием западноевропейских традиций и ценностей Прибалтике набирает обороты язык вражды. Нападки на конкретного человека или группу людей стали опасным явлением. Представители власти "порой тонко разжигают ненависть в отношении этнических групп, призывают к насилию, сыплют проклятьями", утверждал депутат парламента Латвии, юрист Андрей Юдин в интервью национальному радио. "Вражду сеют политики, подавая плохой пример обществу. И не несут при этом никакой реальной ответственности, хотя должны бы".

Все так. Внутренняя социальная напряженность подпитывается в том числе решениями, направленными на ухудшение положения носителей русского языка. В частности, депутаты Сейма Латвии приняли поправки к закону об образовании, и с 1 сентября 2023/2024 учебного года 1-е, 4-е и 7-е классы школ нацменьшинств полностью перешли на латышский язык обучения. По мнению главы государства Эдгара Ринкевича, "одержана историческая победа".

На ее фоне комиссия экспертов по латышскому предложила отказаться от использования в публичном пространстве обозначений "русские", а в качестве альтернативы рекомендовала термины "русофоны", "русскоговорящие" и "русолингвы".

Вот как "викторию" прокомментировала экс-президент Вайра Вике-Фрейберга, цитируем фрагмент радиоинтервью: "Учить русский язык вредно для мозга. Мы не можем позволить себе враждебные двухобщинные государства, которые, подобно израильтянам и палестинцам, скатываются к насилию друг против друга".

Депутаты Рийгикогу (парламента) Эстонии обскакали латышей. Мало того что приняли долгосрочный, до 2032 года, план перевода школьного образования на язык титульной нации. Премьер Кая Каллас и ее Партия реформ предложили с сентября 2025 года не открывать новые группы в русскоязычных детских садах. "К тому времени, когда "ясельки" пойдут в первый класс, русский язык уже окажется невостребованным".

Литва отстает. Глава Минобразования Гинтаутас Якштас, в недавнем прошлом национал-социалист, в декабре 2023 года попытался ликвидировать школы с русским языком обучения, но получил отпор на всех этажах власти, включая президентскую. Сегодня новатор-энтузиаст рассматривает предложения по отказу от русского как второго иностранного, хотя, по данным департамента статистики при Минфине, его выбирают более 60% школьников.

В целом с образованием не на титульных языках в Балтии ситуация трагична. Чтобы навсегда забыть о русском, в педвузах трех стран солидарно перестали готовить профильных преподавателей, совершенно исключив возможность миграции кадров из республики в республику. При этом Вильнюс, Рига с Таллином еще в 2000 году ратифицировали Конвенцию по защите национальных меньшинств, в которой прописано, что новые правовые акты не могут ухудшать существующее положение в нацобщинах.

Прибалты давно забыли и не вспоминают пока еще действующие Всеобщую декларацию прав человека 1948 года и Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Кроме этого, языковая политика Европейского союза урегулирована рядом основополагающих документов: договором о ЕС, договором о функционировании ЕС, хартией ЕС об основных правах, директивой Совета и Европейской комиссии 1/1958, которой определяются языки, используемые в Европейском экономическом сообществе.

"Согласно перечисленным документам о защите прав меньшинств, им должно быть разрешено изучать родной язык. Но это не должно препятствовать изучению или преподаванию государственного языка", – объяснила прибалтийскую трактовку "папер" советник представительства ЕК в Эстонии Элис Паэмурд. "Возможность учиться на русском языке – привилегия, а не фундаментальное право. Что касается Конвенции, она не обязывает содержать русские школы".

Любопытно: Европейский суд по правам человека признал, что школьные реформы в Балтии, ограничившие преподавание на русском языке, не противоречат правам человека.

Дурной пример заразителен. В Хельсинки заговорили о необходимости закрыть филиалы Школы Восточной Финляндии (Itä-Suomen koulu) в Лаппеенранте, Йоэнсуу, Иматре, где с 1997 года преподают русский язык и русскую культуру.

Действующая депутат Европарламента рижанка Татьяна Жданок поинтересовалась у коллег по Брюсселю, должны ли многонациональные страны-члены ЕС быть мононациональными, с одним официальным языком, единственной религией и единым пониманием истории? "Или для Евросоюза ценнее приверженность слогану "Единство в разнообразии""?

"Если ценнее разнообразие, как любят утверждать руководители сообщества, в таком случае прибалтийскими странами практикуется языковой геноцид". Позиция Жданок вышла ей боком. В январе текущего года женщину обвинили в работе на ФСБ РФ.

Вообще власти Прибалтики обожают искать врагов, носителей т.н. кремлевских нарративов, тех, кого они называют "полезными идиотами Путина" и "агентами российских спецслужб". Под этими соусами арестованы, лишены свободы или выдворены сотни русских. Осатанелые репрессии продолжаются. "Лишенные права жить в Балтии представляли угрозу не только странам региона, но и всему Европейскому союзу", – заявил Дарюс Яунишкис, директор Департамента госбезопасности Литвы.

Русских в прямом смысле выдавливают. На слуху новости из Латвии, откуда планируют выслать 985 россиян, не выполнивших требования поправок к иммиграционному закону и не подавших документы для получения какого-либо ВНЖ. Доктора экономических наук депутата Европарламента Инесе Вайдере попросили объяснить, в чем экономическая целесообразность и какие преференции получат рядовые латыши после свершения такого недружественно в отношении Москвы акта?

Вайдере ответила: "Думаю, латыши получат возросшую уверенность в себе, поймут – мы можем защитить ценности нашей страны, язык нашей страны. Мы можем быть очень последовательными. Я думаю, нам это действительно нужно".

Абсолютный бред, как и в Эстонии. "Граждане страны-агрессора не должны участвовать в выборах депутатов местных самоуправлений, – считает депутат парламента Пяртель-Пеэтер Пере. – Страну должны строить граждане Эстонии". Поэтому полиция безопасности КаПо еженедельно рекомендует МВД депортацию новых подозрительных элементов, явно вредящих строительству своим присутствием.

С 4 августа 2023 года в Литве 43 гражданам РФ отказано в выдаче временного ВНЖ, 46 – в его продлении, 59 отменены имевшиеся и все еще действительные документы, 52 лишились ВНЖ, 52 не выдана национальная виза, 2 не выдан постоянный вид на жительство. Во всех случаях приняты решения о пожизненном запрете на въезд иностранцев в Литву.

Тысячи людей в странах Балтии признаны неполноценными. Маховик репрессий раскручен так, что русских здесь через 10 лет не останется. И ничего не светит. Они лишены самых элементарных прав и подвергаются травле.

Но пока вот какой парадокс с недоумением фиксируют прибалтийские силовики: "Из-за страха быть высланными в Россию ряды патриотов за счет русских не прибавились, ряды сторонников Кремля не убавились, тенденция к росту прославляющих российскую внешнюю политику сохраняется".

К такому выводу пришел ни кто иной, как директор ДГБ Литвы Яунишкис. Соответствующее признание он сделал 22 января на заседании Госсовета обороны, куда был приглашен для доклада о ситуации в стране на старте подготовки к военным действиям против Российской Федерации вперед ногами.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706823780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем СВМДА
- Мажилис принял закон по трансфертному ценообразованию
- О кадрах культуры
- Маркировка товаров обеляет рынки
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2024 года
- Обеспечить безопасность аэропортов и завершить расследование авиакатастрофы 2019 года
- В рамках программы "Ауыл аманаты" будут созданы более 35 тысяч рабочих мест
- Избран новый председатель Судебного жюри при Высшем Судебном Совете
- Житель Астаны подпольно производил и реализовывал жидкости для вейпов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  