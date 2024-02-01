Поцелуи Иуд: о разгуле бытовой русофобии в Эстонии, Латвии и Литве, - П.Игнатавичюс

00:43 02.02.2024 1.02.2024 | ПОВИЛАС ИГНАТАВИЧЮС



Социальная напряженность подпитывается решениями, направленными на ухудшение положения носителей русского языка



Страны Балтии торопятся покончить с "мазохистской самодискриминацией", под которой с легкой руки экс-президента Латвии Эгилса Левитса понимают "искоренение русификации и наследия российского колониализма".



С властных высот отчетливо видно: часть прибалтийского общества продолжает считать, что Латвию, Эстонию и Литву еще немало нитей связывают с Россией. Так европейцам из бывших республик СССР даже спустя более тридцать лет после восстановления независимости аукается "репрессивное оккупационное насаждение чувства принадлежности или по крайней мере близости к Русскому миру", говорят лидеры трех стран, обсуждая на своих саммитах "русский вопрос".



Поэтому агрессивная "дерусификация" стала для Балтии задачей № 1 после декоммунизации и победы в войне против мемориального наследия Союза ССР. Дискриминация по языковому признаку – визитная карточка Прибалтики, "великий и могучий" – объект нападок и угнетения. С благословения и при государственной поддержке националисты и русофобы атакуют все, до чего дотягиваются глаза и руки. Иной раз доходит до абсурда.



В Эстонии требуют от владельцев АЗС удалить русский из меню выбора языка на экранах самообслуживания. Опция иллюстрируется иконкой в виде флага. "Триколор, своей тенью накрывающий Украину, не может присутствовать на табло заправочных автоматов, автомоек и в меню выбора еды на автозаправках свободной Эстонии!" – захлебываются наследники кочегаров Освенцима.



В Латвии законодательство предусматривает использование иностранных языков государственными и муниципальными структурами только в особых случаях. Правда, во многих законах de facto и даже de jure фигурирует право на использование русского.



Рижская поэтесса Лиана Ланге, инициатор широкой "дерусификации" (именно с подачи несостоявшейся литераторши в столице Латвии снесли памятник Пушкину и начали кампанию по переименованию улиц с неправильными названиями: академика Мстислава Келдыша, кинорежиссера Сергея Эйзенштейна, писателя Валентина Пикуля, правозащитника Андрея Сахарова и так далее), считает, цитируем, "законное двуязычие противоречащим логике жизни".



Ланге так же собирает подписи под петицией о запрете русского в частном бизнесе и в общественных пространствах. То есть вне недвижимости, принадлежащей физическому лицу на правах личной собственности. Депутат сейма националист Андрис Бутанс нахваливает бабенку: "Мы прекратили бы начатую в советское время традицию двуязычия".



А вот случай из литовской действительности. Игрушечный тигренок "Я – русский" стал яблоком раздора между титульными и нетитульными пассажирами автобуса. Первые настрочили донос: "Мы в шоке от того, что в Вильнюсе многие водители общественного транспорта не говорят по-литовски. Но это ничто по сравнению со вседозволенностью русских, безнаказанно демонстрирующих на лобовом стекле "маршрутки" кремлевские символы. Ватники реально борзят!"



Увы, в "очень цивилизованной, с доминированием западноевропейских традиций и ценностей Прибалтике набирает обороты язык вражды. Нападки на конкретного человека или группу людей стали опасным явлением. Представители власти "порой тонко разжигают ненависть в отношении этнических групп, призывают к насилию, сыплют проклятьями", утверждал депутат парламента Латвии, юрист Андрей Юдин в интервью национальному радио. "Вражду сеют политики, подавая плохой пример обществу. И не несут при этом никакой реальной ответственности, хотя должны бы".



Все так. Внутренняя социальная напряженность подпитывается в том числе решениями, направленными на ухудшение положения носителей русского языка. В частности, депутаты Сейма Латвии приняли поправки к закону об образовании, и с 1 сентября 2023/2024 учебного года 1-е, 4-е и 7-е классы школ нацменьшинств полностью перешли на латышский язык обучения. По мнению главы государства Эдгара Ринкевича, "одержана историческая победа".



На ее фоне комиссия экспертов по латышскому предложила отказаться от использования в публичном пространстве обозначений "русские", а в качестве альтернативы рекомендовала термины "русофоны", "русскоговорящие" и "русолингвы".



Вот как "викторию" прокомментировала экс-президент Вайра Вике-Фрейберга, цитируем фрагмент радиоинтервью: "Учить русский язык вредно для мозга. Мы не можем позволить себе враждебные двухобщинные государства, которые, подобно израильтянам и палестинцам, скатываются к насилию друг против друга".



Депутаты Рийгикогу (парламента) Эстонии обскакали латышей. Мало того что приняли долгосрочный, до 2032 года, план перевода школьного образования на язык титульной нации. Премьер Кая Каллас и ее Партия реформ предложили с сентября 2025 года не открывать новые группы в русскоязычных детских садах. "К тому времени, когда "ясельки" пойдут в первый класс, русский язык уже окажется невостребованным".



Литва отстает. Глава Минобразования Гинтаутас Якштас, в недавнем прошлом национал-социалист, в декабре 2023 года попытался ликвидировать школы с русским языком обучения, но получил отпор на всех этажах власти, включая президентскую. Сегодня новатор-энтузиаст рассматривает предложения по отказу от русского как второго иностранного, хотя, по данным департамента статистики при Минфине, его выбирают более 60% школьников.



В целом с образованием не на титульных языках в Балтии ситуация трагична. Чтобы навсегда забыть о русском, в педвузах трех стран солидарно перестали готовить профильных преподавателей, совершенно исключив возможность миграции кадров из республики в республику. При этом Вильнюс, Рига с Таллином еще в 2000 году ратифицировали Конвенцию по защите национальных меньшинств, в которой прописано, что новые правовые акты не могут ухудшать существующее положение в нацобщинах.



Прибалты давно забыли и не вспоминают пока еще действующие Всеобщую декларацию прав человека 1948 года и Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Кроме этого, языковая политика Европейского союза урегулирована рядом основополагающих документов: договором о ЕС, договором о функционировании ЕС, хартией ЕС об основных правах, директивой Совета и Европейской комиссии 1/1958, которой определяются языки, используемые в Европейском экономическом сообществе.



"Согласно перечисленным документам о защите прав меньшинств, им должно быть разрешено изучать родной язык. Но это не должно препятствовать изучению или преподаванию государственного языка", – объяснила прибалтийскую трактовку "папер" советник представительства ЕК в Эстонии Элис Паэмурд. "Возможность учиться на русском языке – привилегия, а не фундаментальное право. Что касается Конвенции, она не обязывает содержать русские школы".



Любопытно: Европейский суд по правам человека признал, что школьные реформы в Балтии, ограничившие преподавание на русском языке, не противоречат правам человека.



Дурной пример заразителен. В Хельсинки заговорили о необходимости закрыть филиалы Школы Восточной Финляндии (Itä-Suomen koulu) в Лаппеенранте, Йоэнсуу, Иматре, где с 1997 года преподают русский язык и русскую культуру.



Действующая депутат Европарламента рижанка Татьяна Жданок поинтересовалась у коллег по Брюсселю, должны ли многонациональные страны-члены ЕС быть мононациональными, с одним официальным языком, единственной религией и единым пониманием истории? "Или для Евросоюза ценнее приверженность слогану "Единство в разнообразии""?



"Если ценнее разнообразие, как любят утверждать руководители сообщества, в таком случае прибалтийскими странами практикуется языковой геноцид". Позиция Жданок вышла ей боком. В январе текущего года женщину обвинили в работе на ФСБ РФ.



Вообще власти Прибалтики обожают искать врагов, носителей т.н. кремлевских нарративов, тех, кого они называют "полезными идиотами Путина" и "агентами российских спецслужб". Под этими соусами арестованы, лишены свободы или выдворены сотни русских. Осатанелые репрессии продолжаются. "Лишенные права жить в Балтии представляли угрозу не только странам региона, но и всему Европейскому союзу", – заявил Дарюс Яунишкис, директор Департамента госбезопасности Литвы.



Русских в прямом смысле выдавливают. На слуху новости из Латвии, откуда планируют выслать 985 россиян, не выполнивших требования поправок к иммиграционному закону и не подавших документы для получения какого-либо ВНЖ. Доктора экономических наук депутата Европарламента Инесе Вайдере попросили объяснить, в чем экономическая целесообразность и какие преференции получат рядовые латыши после свершения такого недружественно в отношении Москвы акта?



Вайдере ответила: "Думаю, латыши получат возросшую уверенность в себе, поймут – мы можем защитить ценности нашей страны, язык нашей страны. Мы можем быть очень последовательными. Я думаю, нам это действительно нужно".



Абсолютный бред, как и в Эстонии. "Граждане страны-агрессора не должны участвовать в выборах депутатов местных самоуправлений, – считает депутат парламента Пяртель-Пеэтер Пере. – Страну должны строить граждане Эстонии". Поэтому полиция безопасности КаПо еженедельно рекомендует МВД депортацию новых подозрительных элементов, явно вредящих строительству своим присутствием.



С 4 августа 2023 года в Литве 43 гражданам РФ отказано в выдаче временного ВНЖ, 46 – в его продлении, 59 отменены имевшиеся и все еще действительные документы, 52 лишились ВНЖ, 52 не выдана национальная виза, 2 не выдан постоянный вид на жительство. Во всех случаях приняты решения о пожизненном запрете на въезд иностранцев в Литву.



Тысячи людей в странах Балтии признаны неполноценными. Маховик репрессий раскручен так, что русских здесь через 10 лет не останется. И ничего не светит. Они лишены самых элементарных прав и подвергаются травле.



Но пока вот какой парадокс с недоумением фиксируют прибалтийские силовики: "Из-за страха быть высланными в Россию ряды патриотов за счет русских не прибавились, ряды сторонников Кремля не убавились, тенденция к росту прославляющих российскую внешнюю политику сохраняется".



К такому выводу пришел ни кто иной, как директор ДГБ Литвы Яунишкис. Соответствующее признание он сделал 22 января на заседании Госсовета обороны, куда был приглашен для доклада о ситуации в стране на старте подготовки к военным действиям против Российской Федерации вперед ногами. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706823780





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем СВМДА

- Мажилис принял закон по трансфертному ценообразованию

- О кадрах культуры

- Маркировка товаров обеляет рынки

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2024 года

- Обеспечить безопасность аэропортов и завершить расследование авиакатастрофы 2019 года

- В рамках программы "Ауыл аманаты" будут созданы более 35 тысяч рабочих мест

- Избран новый председатель Судебного жюри при Высшем Судебном Совете

- Житель Астаны подпольно производил и реализовывал жидкости для вейпов

