Поля битвы 2024: мир на грани войны? - Дм. Минин

00:46 02.02.2024 01.02.2024 | ДМИТРИЙ МИНИН



Традиционно появляющиеся в начале года многочисленные прогнозы по поводу того, каким он будет, все как один довольно тревожные. Мировое сообщество всерьез опасается, возможно, больше, чем когда-либо за последние годы перерастания череды мелких и средних конфликтов в один – глобальный. "Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным после четырех лет сумасшествия", – предсказал в соцсети X американский миллиардер и основатель SpaceX, самый богатый человек на планете (220 млрд долл.) Илон Маск.



По некоторым оценкам, количество потенциальных горячих конфликтов на планете является самым высоким, начиная с 1946 года. Немалое число западных экспертов видят корень зла в том, что началась "кровавая всемирная борьба за трофеи американской империи: соперники обкусывают ее с краев, нацелившись на более слабые государства-сателлиты". Противники Америки, дескать, убеждены, что ей не хватит ни логистического потенциала, ни внутриполитической стабильности, чтобы сохранить навязанный миру свой порядок. Она "с величайшим трудом обналичивает выписанные ею ранее предъявителям чеки по обеспечению безопасности". Упадок, как и банкротство, по мнению ресурса Unherd, наступает вначале постепенно, а затем стремительно. Сквозной темой 2024 года будет имперское перенапряжение, ускоряющее конец глобального господства Соединенных Штатов. "От Красного моря до Донбасса, от джунглей Южной Америки до Дальнего Востока - американские службы безопасности судорожно тушат местные возгорания, которые грозят перерасти во всемирный пожар".



Однако, если по поводу "имперского перегрева" (термин Пола Кеннеди) и упадка США возражений не возникает, то утверждение о том, что это они, кто обороняется и "тушит пожары", вызывает категорическое несогласие. В подобной постановке проблемы отчетливо сквозит подспудный призыв к миру – не мешать Соединенным Штатам "наводить порядок". В реальности же при взгляде на любой серьезный конфликт современного мира отчетливо видно деструктивное вмешательство именно Вашингтона, который в погоне за ускользающим могуществом сеет повсеместный хаос, но уже не в силах привести его к сколько-нибудь вразумительному завершению.



Образ мира в 2024 году по журналу The Economist



Образ мира в 2024 году по журналу The Economist



Удержание статус-кво на международной арене и является главной мыслью практически всех западных планов действий в прогнозах на 2024 год. Однако остановить мировую динамику еще никому не удавалось, ибо в ее основе лежат фундаментальные объективные процессы. "Локомотивами роста" экономики планеты становятся иные державы, прежде всего Китай, Индия и целый ряд других, включая Россию, несмотря на навязанные ей ограничения. Незападная часть человечества созрела и материально, и ментально для того, чтобы перестать оглядываться на Запад как на своего извечного ментора, которому все чем-то обязаны. Она готова видеть в нем лишь такого же, как все, равного участника международных отношений без неоколониалистских замашек и попыток решать свои экономические проблемы за счет других. "Карета прошлого", управляемая "золотым миллиардом", не то что далеко, она вообще никуда не едет.



Центральным политическим событием для мирового большинства в 2024 году, безусловно, станет намеченный на октябрь саммит БРИКС в Казани. На нем к этой группировке, помимо пяти стран, давших ей название (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), должны официально присоединиться пять новых членов – Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Шестым одобренным членом должна была стать Аргентина, но "враг не дремлет". При новом выпестованным американцами президенте Миллеи она от этой чести отказалась, но тут же впала в тяжелейший внутренний кризис, в котором оказать ему поддержку никто особо не торопится. Буэнос-Айрес до октября еще вполне может передумать. В любом случае список желающих присоединиться к БРИКС на данный момент превышает 30 государств. Тема Казанского саммита будет вполне актуальной и о многом говорящей: "Укрепление многосторонности во имя справедливости в глобальном развитии и безопасности".



Лидеры стран БРИКС до расширения формата



Китайское англоязычное издание Global Times с основаниями утверждает, что в 2024 году влияние и доминирование Запада в целом, а также в кризисных очагах, будь то в российско-украинском или израильско-палестинском конфликте, продолжит снижаться. Теперь Вашингтону приходится адаптироваться к новой реальности: "страны Глобального Юга становятся более зрелыми и получают больше автономии в принятии решений". Американские политики, которые привыкли диктовать условия странам по всему миру и ожидают, что события будут вращаться вокруг интересов США, должны задуматься и адаптироваться к этим новым изменениям. В противном случае, когда СМИ подведут итоги 2024 года, для Соединенных Штатов "они могут обернуться не простым дискомфортом, а явиться более мучительными".



При этом вошедшее в современный политический лексикон определение многочисленной группы стран, бросающих вызов диктату Вашингтона, как Глобального Юга, географически, конечно, не охватывает всего ее разнообразия. Точнее было бы говорить о присутствии в ней трех сторон света, включая пользующийся в ее рядах все возрастающим авторитетом Север, представленный Россией. Материальным выражением указанной конфигурации является и мультимодальный маршрут Север – Юг, который в 2024 году должен значительно повысить свои мощности на всем протяжении.



Не так гомогенен и сам Запад, как хотелось бы присвоившим себе право выступать от его имени, англосаксам. Число "перебежчиков" из этого лагеря по мере нарастания в нем кризисных явлений еще может многих удивить.



Китайцы, например, под таким углом рассматривают и недавно состоявшийся визит президента Франции Э. Макрона в КНР и Индию. По их оценкам, во время этого турне последний не столько был озабочен продвижением обще-западной позиции по мировой повестке, сколько зондированием перспектив подключения Парижа к проектам Глобального Юга. В этой связи Global Times вспоминает слова прежнего французского лидера Шарля де Голля: "Можете быть уверены, что американцы совершат все глупости, которые смогут придумать, плюс еще несколько таких, какие и вообразить невозможно". Сегодня, его высказывание как никогда подтверждается тем, что США одновременно ведут прокси-войну с ядерной державой – Россией, торговую и технологическую войну с промышленным гигантом Китаем и потенциально катастрофическую войну на Ближнем Востоке. "Отчаянно цепляясь за ускользающий миг однополярности, Соединенные Штаты также отталкивают от себя таких союзников и партнеров, как стремящихся к стратегической автономии Франции и Индии".



Президент Франции Э. Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин



Британский The Economist, посвятивший целый номер прогнозам на 2024 год, в качестве еще одного фактора угрозы стабильности приводит то обстоятельство, что в нем пройдут общенациональные выборы в более чем 70 странах, охватывающих более половины населения планеты. Бюллетени будут разыграны от Великобритании до Бангладеш, от Индии до Индонезии. "Однако то, что звучит так, будто это должен быть триумфальный год для демократии, на самом деле окажется обратным". Многие выборы как раз укрепят "нелиберальных" (читай: не прозападных) правителей. Безусловно, самое важное соревнование, президентские выборы в Америке, будет настолько "ядовитым и поляризующим", что бросит тень на всю мировую политику. На фоне конфликтов, от Украины до Ближнего Востока, как считают британцы, "будущее направление Америки – а вместе с ним и мировой порядок, который до сих пор поддерживало американское руководство, – будут поставлены на карту".



Выборы – 2024 по всему миру, согласно видению The Economist



На самом деле помрачением рассудка, о котором говорит Илон Маск, болен не мир, он-то как раз выздоравливает. Больны США. Синдром происходящего с ними, от чего трясет многих других, – хорошо известен. Все империи периода упадка всегда стремились остановить неизбежный ход истории, прибегая ради этого к пока еще остающимся в их распоряжении ресурсам. Интриги, манипуляции, шантаж, повсеместное раздувание конфликтов по принципу "разделяй и властвуй" изобретены не американцами, но именно они возвели их в абсолют, поставив им на службу все влияние современных информационных технологий. Однако вот с общей мощью ситуация обстоит сложнее.



От такой "шляпы" голова заболит у кого угодно



Относительно умеренный прогноз по поводу возможности глобального военного конфликта уже в 2024 году состоит именно в том, что тот, кто громче всего обвиняет других в раздувании пожаров, а на деле сам их насаждает, в реалиях к крупному общемировому столкновению не готов. И это самая хорошая новость для человечества. На большую войну у Вашингтона не хватает элементарных ресурсов. Общий тренд в его политике, по-видимому, будет состоять в продолжении тактики "изматывания противника" на его периферии – Украина для России, проблема островов – от Тайваня до архипелага Спратли для Китая, удары по иранским позициям в различных странах Ближнего Востока, но не вторжение в сам Иран и т. д. Легким наступивший 2024 год по любому не будет и потребует от России максимальной сосредоточенности на проблемах своей безопасности. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706823960





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем СВМДА

- Мажилис принял закон по трансфертному ценообразованию

- О кадрах культуры

- Маркировка товаров обеляет рынки

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2024 года

- Обеспечить безопасность аэропортов и завершить расследование авиакатастрофы 2019 года

- В рамках программы "Ауыл аманаты" будут созданы более 35 тысяч рабочих мест

- Избран новый председатель Судебного жюри при Высшем Судебном Совете

- Житель Астаны подпольно производил и реализовывал жидкости для вейпов