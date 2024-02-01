Однажды в Техасе: разобщенность Штатов велика как никогда, но.., - И.Титов

00:47 02.02.2024 Однажды в Техасе

разобщенность Штатов велика как никогда, но для гражданской войны необходимы как минимум два параллельно существующих центра силы

Илья Титов

1.02.24



Про кризис на Ближнем Востоке много раз упоминалось, что этот самый кризис не нужен вообще никому. В самом деле, ни Израиль, чей премьер, конечно, хотел бы укрепить свою власть, но не такими экстремальными средствами, ни ХАМАС, несущий большие потери и теряющий и без того скромные достижения народного хозяйства Газы, ни Европа, надежно отрезанная от кратчайшего морского пути с Азией, ни США, себе на горе влезшие в очередную бесперспективную разборку, ни другие ближневосточные страны, готовые выражать солидарность с Палестиной лишь флажками на улицах да ежедневными дуа, - никто не заинтересован в эскалации. Недавний конституционный кризис в США, который несправедливо сводят к одному лишь Техасу, имеет ровно противоположное свойство: он нужен вообще всем.



Итак, в наших материалах фигурировал бюджетный паралич вашингтонского Конгресса, длящийся чуть ли не с октября. Нормальный бюджет принять не могут, потому что демократы требуют включить туда финансирование Украины и других милых прогрессивному сердцу кружков ЛГБТ*-пантомимы, а республиканцы хотят перенаправить эти деньги на защиту южной границы. Не подумайте - и граница с Мексикой, и Украина нежно любимы любым американским законодателем, но лишь до тех пор, пока деньги на этом вопросе пилят верные делу определенной партии люди. И вот на протяжении многих лет на украинском вопросе жирели друзья и родственники президента Джо, а друзьям и родственникам ведущих республиканских деятелей, голодающим в пустынях вдоль границы, не перепадало ничего. Обидно!



И вот в преддверии выборов, на которых победа республиканского популиста по фамилии Трамп кажется вероятной, как никогда ранее, представители партии вторых осмелели и принялись вести себя так, словно этот самый Трамп уже сидит в Белом доме, причем с полномочиями не президента США, а как минимум императора Диоклетиана. Выражением этого поведения и стали события, о которых пойдет речь: сначала много месяцев южные штаты, в частности традиционно республиканский Техас, отвечали на саботаж укрепления мексиканской границы тихой забастовкой: грузили нелегалов (коих за последний год прибыло под три миллиона) в автобусы и отправляли в большие города, почти поголовно исповедующие либерализм, - нате, мол, наслаждайтесь компанией своих новых сограждан. Города злились, но терпели, периодически закрывая школы и дома престарелых для размещения "тоже американцев". На прошедшей же неделе техасские пограничники (то есть сотрудники региональной силовой структуры) возвели укрепления на пограничном проходном дворе Игл-Пасс и воткнули на границе у реки Рио-Гранде 48-километровый забор с колючей проволокой, дабы из Мексики не лезли всякие. Федералы в ответ возмутились и отправили своих людей убрать забор, дабы из Мексики лезли всякие. Правовую коллизию заметили все: с одной стороны, правда на стороне техасцев, которые имеют право строить в Техасе все что угодно. С другой - правы и федералы, ведь вопросы пограничного контроля осуществляет Вашингтон, а не какие-нибудь охломоны из Оклахомы. В поисках решения этой коллизии обратились в имеющий республиканское большинство Верховный суд, который постановил забор все же убрать. В ответ на это губернатор штата Грег Эббот дистанционно (запомните, это важно!) постановил решение высшей судебной власти игнорировать, объявил вторжение орд нелегалов военной интервенцией и написал письмо вашингтонскому султану в духе "Не надо шутить с войной, здесь другие ребята". В штате объявили что-то типа военного положения, столица страны предъявила штату ультиматум и дала сутки на удаление забора, но на 29 января забор так и стоит, а столица продолжает безрезультатно ворчать и отвечать Техасу другими средствами.



Следует понимать одну определяющую вещь, связанную с событиями в Техасе, - да, они беспрецедентны, и да, они безусловно важны, но у нас им придается куда больше значения, чем в Штатах и уж подавно - чем они имеют на самом деле. Связано это как с тем, что уж очень веселит нашу измученную новостями о терзаниях Новороссии публику взгляд на техасские бодания, рисующий прямую аналогию Техаса и американского Юга с ДНР и движением Русской весны, и с укоренившимися у нас представлениями о том, что такое Техас и какое место он занимает в США. Согласно этим представлениям, большой конфликт, раскалывающий никогда не бывшие особенно монолитными США, вот-вот должен вылиться в новую гражданскую войну со всеми этими янки, генералами Ли и Улиссами Грантами. Другие же стереотипы рисуют население Техаса как Чаков Норрисов и Джонов Уэйнов - ровных и честных мужиков, непохожих на дегенератов из федерального правительства. Все эти странности восприятия сформировали немного нелепый, но очень романтичный миф о Техасской народной республике, золотом Диксиленде, крае промышленников и добытчиков полезных ископаемых, который встает на защиту собственного достоинства против спятившей столицы.



Как это обычно и бывает в случае с американцами, правда разочаровывающе скучна. Споры вокруг границы следует воспринимать не как симптом зреющего вот уже сколько лет, хоть и действительно невиданного, гражданского раскола, а как рекламную кампанию. Чтобы понять, кто и что пытается продвигать на витрине этого кризиса, нужно уничтожить прекрасный миф о вольном Юге, земле ковбоев и конфедератов. Техас, в середине позапрошлого века отделившийся от Мексики и влившийся в состав США, где-то с середины прошлого десятилетия представляет собой без пяти минут колеблющийся штат. Причиной тому не только орды вполне легальных приезжих из латинских стран, но и внутренние мигранты: спасаясь от высоких налогов в условной Калифорнии, граждане США едут в Техас, но везут с собой свои электоральные предпочтения. Итогом стало то, что "Штат одинокой звезды" на 40% населен латиноамериканцами, еще на 40% - неиспаноязычными европеоидами, а остальные проценты составляют различные африканцы, индейцы, монголоиды и смешанные в разных пропорциях люди. Словом, озвученные в прошлую субботу угрозы Джорджа Сороса превратить Техас в демократический штат не так беспочвенны, как может показаться. Вместе с этим нужно понимать небольшой, но важный нюанс: среди пересекающих границу и отправляющихся в большие города людей мексиканцев не так-то и много. Их было мало уже при Обаме, когда основную часть потока нелегалов составляли люди из самых разных Гватемал, Сальвадоров и прочих Гондурасов - стран, в которых экономическая и криминальная ситуация еще хуже, чем в Мексике (тоже не блещущей процветанием и безопасностью). Во времена Джо Байдена состав бесконечного каравана мигрантов изменился: теперь, помимо людей из стран Латинской и Южной Америки, в Мексику со всего мира стекаются желающие попасть в США жители Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. В демократических штатах (а среди четырех выходящих к мексиканской границе республиканским является лишь Техас) этих гостей с юга принимают многочисленные НКО, помогающие устроиться за счет заведения. Есть такие конторы и в Техасе, но их меньше, и работают они более скрытно. Впрочем, работают, ведь еще четверть века назад латиноамериканцы составляли около четверти населения штата.



Но даже сейчас одного отнять нельзя: Техас - все еще лидер Америки по добыче полезных ископаемых. Нефтяная индустрия штата, добывающая до 43% всей американской нефти, последние годы звезд с неба не хватает, хоть 9 лет назад Обама и отменил мораторий на добычу нефти. Главное сокровище современного Техаса - газ, четверть всей американской добычи которого производится именно в этом штате, а также терминалы для его преобразования в жидкий вид и заправки в танкеры. Если по описанию конфликта штата и столицы вам показалось, что Белый дом просто смирился с нежеланием губернатора идти на уступки, то вам показалось: Байден нанес ответный удар в это самое чувствительное место. В пятницу Белый дом выпустил запрет на постройку новых терминалов и увеличение добычи газа. Американский СПГ сейчас на подъеме - почти 90 миллиардов кубометров, из которых 70% ушли в Европу, были проданы только за прошлый год. Кризис вокруг Техаса пришелся очень кстати, так что теперь можно связать это решение с местью властям непокорного штата за нелегалов, которые так и не доедут до США. Но дело здесь не только в этом.



США ведут большую программу деиндустриализации Европы, постепенно подогревая воду в котле, в котором варится Старый Свет. Сначала были санкции и принятый добровольно и с песнями самой Европой запрет на покупку российского газа. Потом пошла возня с деталями для газонасосных станций и экспертизы турбин. Потом и вовсе прямолинейно и по-американски кто-то (конечно же, не американцы, что вы!) взорвал "Северные потоки", дабы они не искушали вернуться к прямым закупкам. И вот сейчас вся эта история с Техасом совпала с заявлениями Украины, все еще прокачивающей российские нефть и газ, о том, что транзит в 2024 году могут и не продлить. Добавьте к этому все происходящее в Красном море: хуситы, словно не замечая американских ударов по ним, продолжают бить по британским торговым судам и американским военным кораблям. Вместе с этим на Ближнем Востоке союзники хуситов бьют по американцам уже на суше. В частности, в воскресенье был нанесен удар по базе Эт-Танф, известной как база подготовки различных мирных и демократичных террористов для сирийской войны. Этот удар слегка отличался от полутора сотен аналогичных атак, произведенных за последний год, ведь в результате погибли трое американцев и оказались ранены еще 36. Пентагон устами своего воскресшего шефа Остина пообещал жесткий ответ, Белый дом обвинил во всем Иран, но чем можно "жестко ответить" - загадка. Словом, на кратчайшей трассе, связывающей Европу с газоносным Катаром, вовсю цветут проблемы, так что очередной акт балета "Производства бегут из Европы" в самом разгаре. Конечно, не все бегут в Штаты - кое-кого пугают мутные перспективы дорогих кредитов от ФРС, а кто-то прельщается выгодными условиями в Азии, но Америку и это устраивает. Растаскивание европейской промышленной мощи понемногу продолжается.



В наше время рассеянного внимания и борьбы за интерес всем большим блокбастерам нужен не только трейлер - рекламный ролик на две-три минуты, - но и тизер секунд на тридцать. Вот рычит Ктулху, вот бежит Том Круз, вот Вин Дизель переключает передачи - и зритель готов мчаться в кинотеатр в нетерпеливом ожидании. Все происходящее стало таким же выгодным всем задействованным лицам тизером, коротеньким взглядом на большую картину, которую пытаются нарисовать для своей публики самые разные режиссеры популизма в канун выборов. Для либералов вся эта техасская резня стала преддверием того, что вскоре ждет страну, - сепаратизм, отдельные порядки в каждом штате и посягательство на святое право всякого нелегала пересекать американскую границу в любом удобном месте. Разумеется, избежать такого кошмара можно будет только дружным голосованием за седого Джо, который, если судить по последним выступлениям, все активнее общается с призраками и размышляет вслух, будто автор "Улисса". Для консерваторов техасский кризис стал не только аналогичной витриной того, что будет в случае переизбрания Байдена (раскол, бодания штатов и федералов и дырявая граница), но и поводом других посмотреть да себя показать. Главная беда обеих партий состоит в том, что ключевым фигурам, способным бороться за пост президента, на двоих почти столько же, сколько прошло с Гражданской войны. Да, вопрос их выдвижения на очередной старческий мордобой в ноябре уже решен, но сыплющим песком дедам некому наследовать - вокруг либо радикалы, либо идиоты. Ситуация идентична с обеих сторон: еще недавно большие надежды возлагались на губернаторов Калифорнии и Флориды, но демократ-калифорниец ярко продемонстрировал всем вокруг, в какую помойку он превратил свой штат, а флоридский республиканец утопил собственную предвыборную кампанию глупыми и возмутительными заявлениями и действиями.



Так вот, на фоне всего этого возник упоминавшийся выше Грег Эббот. Ладно скроен, ловко слеплен - ну вылитый я в молодости! Помимо того политического капитала, что он себе набил, нахамив громкому, но в целом безобидному начальнику из Вашингтона, он еще и заблаговременно улетел в мировое турне. Напомню, в кризисе вокруг границы мистер губернатор принимал участие дистанционно. Все потому, что душой он хоть и был на колючих берегах Рио-Гранде, а вот телом оказался в Индии, где договаривался торговать с индусами газом. Пока не очень понятно, до чего он там договорился и станет ли продавать СПГ вопреки запрету правительства на увеличение добычи (индусам-то, наверное, можно). Но в любом случае эта его поездка стала моментом провозглашения себя суверенной политической фигурой. Пока что как главы противостоящего федеральному центру Техаса и неформального лидера поддержавших Техас штатов, а дальше, по дороге к выборам 2028 - кто знает?



Да, казус Техаса при ближайшем рассмотрении оказался не таким интересным, каким мог бы быть еще лет десять-пятнадцать назад, когда расползшаяся по Западу культурная революция еще не выжгла окончательно все воспоминания о доблести солдат-дикси и генералов-конфедератов, не сделала имя того же Роберта Ли страшным харамом на уровне имен Гитлера, Волан-де-Морта и Дерека Шовина. Но из него следует более важный вывод, чем необходимость России через Мексику поставлять храбрым борцам против оккупации янки оружие, технику и офицеров, при этом называя себя кем угодно, но только не стороной конфликта. Разобщенность Штатов велика как никогда, но для гражданской войны необходимы как минимум два параллельно существующих центра силы, два противоположных вектора развития, два несовместимых взгляда на будущее. Месяцами законодательного кризиса и немощи Конгресса, раз за разом принимающего временные бюджеты, беззубостью Белого дома, неспособного внятно отреагировать на происходящее или хотя бы осознать его, дерзким самодовольством оппозиции и привычным беснованием культурной элиты Америка показывает, что сегодня не имеет даже одного центра силы или взгляда на будущее.



* запрещенное в РФ экстремистское движение Источник - завтра

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