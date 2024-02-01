США и Китай медленно движутся к войне, - Вл.Скосырев

00:53 02.02.2024

01.02.2024



ФБР предостерегает американцев от диверсий, подготовленных Пекином

Владимир Скосырев



Директор ФБР Кристофер Рей не жалел красок, описывая Конгрессу происки Китая. Фото с сайта www.fbi.gov

Если дело дойдет до вооруженного конфликта, Пекин попытается вызвать хаос в Америке, подорвав нефтепроводы, электросети, систему подачи воды путем кибератак. Задача – отбить у американцев желание защищать Тайвань. С таким предостережением в Палате представителей (ПП) Конгресса США выступил директор ФБР Кристофер Рей.

По оценке New York Times, Рей, обращаясь к членам Комитета ПП по Китаю, нарисовал тревожную картину того, что хочет сделать Коммунистическая партия Китая. А именно – она хочет помешать переброске военных сил на остров, посеять разброд в США. Для этого, в частности, пущена в ход сеть Volt Typhoon, управляемая из Пекина. Но американские правоохранители тоже не дремлют. Недаром еще до показаний в Конгрессе ФБР и Минюст получил одобрение суда на то, чтобы иметь доступ к американским серверам, в которые проникла Volt Typhoon. Она нацелена на важнейшие инфраструктурные системы, но атакует чаще мелкие компании или местные правительства.



Точечные удары по гражданским объектам – составная часть замыслов китайцев, они проникают не только в США, но и в другие государства, пояснил Рей. Ранее американские чиновники оповестили союзников, что против них Китай пускает в дело такие же технологии. О вторжениях Volt Typhoon за день до Рея публично говорил и генерал Пол Накасоне, директор Национального агентства безопасности США и глава Кибернетического командования.



Проблема для обоих ведомств, стоящих на страже безопасности Америки, в том, что небольшие фирмы и местные правительства не спешат информировать ФБР о подозрительных манипуляциях вокруг их сетей. Это увеличивает бремя на плечах правоохранителей США, признал Рей. Им, например, пришлось расследовать дела четырех китайских хакеров. Те в течение многих лет переправляли контрабандой электронные компоненты из США в Иран. Для этого были созданы подставные фирмы. С помощью этих компонентов Иран делал дроны и баллистические ракеты. Минюст официально выдвинул против четверки, находящейся в КНР, обвинение.



Рей к числу государств-злоумышленников отнес и Россию. Она, мол, тоже причастна к атакам на онлайн-системы США. А Накасоне даже попытался просветить общественность, насколько американские спецслужбы, в отличие от китайских, привержены соблюдению моральных устоев. Накасоне признал, что США тоже используют хакеров. Но они никогда не бьют по гражданским объектам.



Так оно или нет, но Вашингтон готовится к столкновению с Китаем всерьез. Как напоминает Reuters, прошлым летом США и Австралия провели совместные учения в воздухе, отработку навыков боя на суше и высадку на морском берегу на кораблях-амфибиях. Для США маневры, именуемые Talisman Sabre, имели двоякую цель. В Австралии после учений были оставлены склады оружия и оборудования, указали американские чиновники.



Ведь США и их союзники встревожены тем, что председатель КНР Си Цзиньпин может приказать армии захватить Тайвань, который Пекин считает своей землей. Критическое значение будет иметь логистика. Оборудование, оставшееся от учений, – примерно 330 автомашин и трейлеров и 130 контейнеров. Этого достаточно, чтобы три подразделения с личным составом 500 или более человек, занятые логистикой, могли обеспечивать потребности солдат на фронте.



Генерал Чарльз Флин, командующий войсками США на Тихом океане, сказал, что, помимо Австралии, у США есть в регионе соглашения на этот счет с другими странами. Военные игры, проведенные Штатами, показали, что Китай, вероятно, будет бомбить хранилища с горючим или суда для заправки топливом вместо того, чтобы вступать в бой с истребителями или топить американские надводные корабли.



На комментарии генерала и военных чиновников отреагировало посольство Китая в Вшингтоне. Оно заявило, что США должны прекратить осложнять ситуацию в Тайваньском проливе.



На самом острове осложняется внутриполитическое положение. В январе на выборах президента победил Лай Циндэ, кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП). Он призывает к усилению американской военной помощи Тайбэю. Но парламентские выборы, проходившие одновременно с президентскими, закончились для ДПП неудачно. Большинство, правда, хлипкое, завоевала главная оппозиционная партия Гоминьдан. Ее представитель и стал спикером парламента. Гоминьдан более склонен к договоренности с КНР, хотя и заявляет, что отстаивает демократические порядки на острове. Вашингтон, во всяком случае военный истеблишмент, вряд ли доволен таким поворотом событий на Тайване.