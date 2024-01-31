В столице России впервые в истории отметят китайский Новый год

01:39 02.02.2024

Русские традиции: Китайский Новый год идет на смену Дню святого Патрика

К 10 февраля центральные улицы Москвы оформят в стиле Поднебесной



Сергей Аксенов



Московские власти при поддержке посольства КНР впервые в истории отметят в столице России китайский Новый год. Что стоит за подобным символизмом?



К 10 февраля центральные улицы Москвы - Тверской бульвар, Новый Арбат оформят в китайском стиле. Россиян ждет ярмарка китайской кулинарии, шоу восточных единоборств и акробатов, мастер-классы по игре "го" и каллиграфии. Можно будет послушать народную китайскую музыку и полюбоваться фасадом Останкинской башни в тематическом китайском "луке". Этакий "день города", привычный москвичам, но только с китайским акцентом.



Так восстановят культурную симметрию. В красном Китае, как известно, до сих пор очень популярны советские песни и фильмы. "Катюшу", "Калинку-малинку" нет-нет, да услышишь на улицах Шанхая или Уханя (и у нас от китайских туристов). И песни из фильмов, особенно военных, тоже. Да и само советское кино любят не меньше голливудского. Теперь китайская культура зримо и явственно придет в Россию.



Символом Нового года станет Лазурный дракон, одно из 12 животных китайского гороскопа. Все они хорошо известны россиянам - склоняют, вспоминают о них каждый Новый год. Свинья там, собака, крыса и т. д. Дракон - классический образ, ассоциирующийся у нас с Поднебесной. В прежние времена он символизировал императорскую власть. Побороть традицию не смогли (хотя и пытались) даже радикальные коммунисты Мао.



В год Дракона по лунному календарю родились Дэн Сяопин, Эрнесто Че Гевара и Владимир Путин. Год Дракона предшествовал первой русской революции 1905 года, Февральской революции и большевистскому перевороту (революции, да) 1917-го, атаке Гитлера на СССР 1941-го и событиям на площади Тяньаньмэнь 1989-го. Ход мировых событий таков, что и следующий 2025-й тоже может стать годом судьбоносным.



Скептики, прознав про невиданное доселе празднество в Москве, бросились уже голосить про якобы зависимость РФ от КНР, низкопоклонство перед Востоком и прочее "язычество". Так во времена Петра I требовали сжечь заводы и кирхи в немецкой слободе на Кукуе, подозревая чужаков в распространении ереси. Но надо ли кликушествовать, бояться Китая? Не лучше ли видеть в происходящем всего лишь культурный обмен стран-союзниц?



Тем более, что "Китайский Новый год в Москве" пройдет в рамках перекрестных (!) годов культуры России-Китая и приурочен к 75-летию дипломатических связей двух стран. То есть мы нашей русской культурой, надеюсь, в ее самом неотразимом и мощном виде (баня, водка, гармонь и лосось?) тоже жахнем неслабо по мозгам, сознанию товарищей китайцев, обогатив друг друга. И еще неизвестно, чья культура окажется крепче.



Хотя, конечно, этот культурный обмен затеян неспроста. Чего уж скрывать… Челночная дипломатия последнего времени, взаимные визиты лидеров двух стран, других высших руководителей объясняются резким стратегическим сближением России и Китая на фоне обостряющегося противостояния с Западом. У Москвы полыхает в степях Украины, у Пекина вот-вот полыхнет на Тайване. Ради такого и сплясать вместе под Новый год не грех.



На новогоднем приеме министр иностранных дел КНР Ван И, коснувшись отношений между Россией и Китаем, назвал их прочными и стабильными - все как мы любим. Протокольные фразы, однако, были дополнены важным замечанием - российско-китайский диалог служит моделью сотрудничества великих держав нового типа, что является важным условием глобальной безопасности. Эта "модель нового типа" дорогого стоит. Маяк для других.



Политическое новаторство не отменяет старого доброго военного сотрудничества, которое, похоже, скоро выйдет на новую высоту. Из переговоров 31 января Сергея Шойгу со своим визави - новым главой оборонного ведомства Китая Дун Цзюнем, следует, что Пекин готов отбросить свойственные ему до сих пор дипломатические реверансы и начать открыто помогать России (оружием, людьми, технологиями?) по главному для нас вопросу - СВО.



По словам, китайского военного министра, Пекин готов это делать даже несмотря на давление Запада и ущерб, который наносит такая позиция военному сотрудничеству КНР с Европой.



На деле это означает, что китайцы осознали необратимость поляризации мира: США и Европа с одной стороны, Россия и Китай - с другой. И торопятся заручиться поддержкой Москвы, которая им пригодится после скорого воцарения Трампа в Белом доме.



На Украине сигнал считали мгновенно. "Украина последовательно придерживается принципа „одного Китая" и готова укреплять обмены и сотрудничество с китайской стороной", - поспешил соврать киевский посол в Пекине Павел Рябикин. Завибрировал, заерзал. Дадим им любые обещания, а вешать их будем потом, подумал, наверное, дипломат про себя, как это принято у них в Незалежной.



Но вряд ли ему удалось кого-то обмануть. Борьба за Тайвань начнется вопреки мнению Киева или их хозяев в Вашингтоне. Не зря же министром обороны КНР назначен экс-командующий флотом, отмечает китаист Николай Вавилов. Шаньдунец Дун Цзюнь последовательно прошел Северный флот НОАК, Восточный флот, был замначальника штаба ВМС, командовал в Южно-Китайском море. Осталось бросить десант через Тайваньский пролив…



России, признаем честно, выгодно разрешение конфликтов, накопившихся в мире за годы однополярной системы. Против НАТО с Украиной на острие, мы как-нибудь выдюжим, да, но хотелось бы побыстрее и с меньшими потерями. А для этого надо, чтобы главному супостату стало не до нас. Чтобы его рвали на куски наши друзья повсюду в мире, чтобы у него не осталось больше сил.



В целом усиление сближения России с КНР отражает необходимый стране разворот на Восток. А празднование в Москве китайского Нового года символизирует этот процесс примерно в той же степени, в какой, начиная с 90-х День святого Патрика символизировал процесс освоения России Западом. Ни больше и ни меньше. Регулярные шествия по нашей столице подвыпивших аглосаксов под зелеными флагами были тогда нормой.



Возможно, осознанию происходящего помогут слова философа Александра Дугина, только что вернувшегося из Китая: "Великая цивилизация готова к решающей битве с Западом… Китай это нечто грандиозное. Нам нужна партия как у них, диктатура как у них, воля как у них, культура как у них. Они молодцы".



Что ж, будем учиться. Ирландский Святой Патрик, красивший Москву ежегодно 17 марта в зеленый цвет, уже пятится под натиском китайского Зеленого Дракона. Русские тоже в деле.