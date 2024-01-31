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|Полиция Брюсселя применила водометы для разгона фермеров от штаб-квартиры ЕС
01:52 02.02.2024
Полиция Брюсселя применила водометы для разгона митингующих фермеров от штаб-квартиры ЕС, где в этот день проводится экстренный саммит лидеров стран. Об этом сообщает издание Vrt 1 февраля.
На кадрах с места протестов видно, как возле здания Европарламента собралась толпа людей. Митингующие кидают контейнеры и другие подручные предметы в полицейских. Правоохранители в ответ применяют водометы и пытаются разогнать фермеров. На земле заметен дым, который остался от пожара, устроенного протестующими.
Журналист "Известий" отметил, что протесты направлены против действий Евросоюза и целью таких митингов является стремление фермеров донести свое мнение до властей.
"Штаб-квартира ЕС заблокирована более чем тысячью тракторов, расставленных посреди улицы. Это происходит во время саммита ЕС, где собрались все лидеры Евросоюза. Фермеры ожидают, что их просьбы и запросы будут услышаны. В то же время фермеры со всей Европы собираются со вчерашнего дня и используют фейерверки и костры, чтобы протестовать против Еврокомиссии", - рассказал он.
Аграрии всех стран: протесты фермеров дестабилизируют ситуацию в Европе
Где еще могут начаться стачки и почему на сельхозсектор не хватает денег
Ранее в этот же день в Брюсселе протестующие фермеры развели костры напротив здания Европарламента во время проведения экстренного саммита лидеров стран Европейского союза, где обсуждался вопрос о выделении Украине €50 млрд финансовой помощи.
До этого в ходе саммита государства - члены ЕС пришли к соглашению о долгосрочном пакете финансовой помощи Украине. Таким образом, в течение четырех лет Киев получит €50 млрд из бюджетов европейских стран.
Ранее, 29 января, бельгийские аграрии предупреждали о том, что могут заблокировать Брюссель, если власти не пойдут на требования протестующих.
В тот же день сообщалось, что бельгийские фермеры заблокировали четыре главные автострады страны. По данным телеканала Vrt, в акциях протестов было задействовано более 100 тракторов, протестующие против упадка сельского хозяйства в стране заблокировали движение нескольких трасс, среди которых E-19 (Брюссель – Париж), E-411 (Брюссель – Люксембург) и другие, добавляет "Газета.Ru".
Подобные протесты проходят во многих странах Евросоюза. Фермеры недовольны растущими ценами на топливо и удобрения, конкуренцией из-за рубежа и новыми экологическими нормами Евросоюза.
Например, во Франции аграрии с 29 января начали блокировать автодороги в сторону Парижа. Тогда протесты поддержали и дети фермеров, выехав на улицы Страсбурга на игрушечных тракторах.
26 января фермеры подожгли здание таможни в коммуне Ним, а днем позже французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs объявил о намерении начать полную блокаду Парижа и пригорода, чтобы в город не смогли доставить никакие товары. На фоне этих планов жандармерия стянула к рынку "Ранжис" бронеавтомобили.
Одной из причин протестных акций стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Протестующие также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта сельхозпродукции с Украины. Они добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями Евросоюза.