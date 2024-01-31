Полиция Брюсселя применила водометы для разгона фермеров от штаб-квартиры ЕС

01:52 02.02.2024

Полиция Брюсселя применила водометы для разгона митингующих фермеров от штаб-квартиры ЕС, где в этот день проводится экстренный саммит лидеров стран. Об этом сообщает издание Vrt 1 февраля.



На кадрах с места протестов видно, как возле здания Европарламента собралась толпа людей. Митингующие кидают контейнеры и другие подручные предметы в полицейских. Правоохранители в ответ применяют водометы и пытаются разогнать фермеров. На земле заметен дым, который остался от пожара, устроенного протестующими.



