Европа анонсирует весеннюю торговую войну с Китаем, - НГ

01:54 02.02.2024 Пекин ответит повышением пошлин на ввоз продукции из ЕС

Ольга Соловьева



Первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис и президент организации Урсула фон дер Ляйен надеются защитить европейский рынок от дешевых китайских авто.

Уже весной в Евросоюзе могут быть введены антидемпинговые пошлины на элетромобили из КНР. ЕС выступает против супердешевых электрокаров из Китая, которые быстро наводняют Европу. Пекин обещает Брюсселю ответные торговые меры. Эксперты сомневаются, что в этой торговой войне с Китаем победителями смогут стать европейцы. Китай – не просто мировой производитель электрокаров, но также ведущий поставщик аккумуляторов и основной переработчик материалов, необходимых в производстве электрокаров. Если КНР в ответ введет пошлины или квоты на экспорт полупроводников и аккумуляторов, то сначала это приведет к росту цен на европейские автомобили. А после может начаться перенос производства в третьи страны.



Еврокомиссия (ЕК) крайне недовольна быстрым ростом количества китайских электромобилей на своем рынке и готова уже весной ввести против них антидемпинговые пошлины, подчеркнул первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис. "Доля китайских электромобилей на рынке ЕС за последние два-три года выросла с менее чем 1% примерно до 8% и продолжает быстро увеличиваться", – рассказал чиновник, подчеркивая, что видит в этом явный риск ущерба для европейской промышленности. "Поэтому мы проводим расследование в отношении Китая, основанное на оценках риска, которое может привести к введению антидемпинговых пошлин", – сообщил он. По его словам, предварительные результаты этого расследования "могут быть сформулированы уже весной, а окончательные последуют осенью". "Впрочем, Еврокомиссия сможет ввести антидемпинговые пошлины уже на основании предварительных результатов", – уточнил Домбровскис.



Еще прошлой осенью Еврокомиссия начала расследование против импорта более дешевых китайских электромобилей. "Мировые рынки сейчас наводнены более дешевыми электромобилями. И их цены искусственно занижаются за счет огромных государственных субсидий", – говорила в сентябре президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Европа открыта для конкуренции. Но не для гонки на выживание", – добавила она, отметив, что ЕС не хотел повторять опыт производства солнечных панелей, когда целая отрасль фактически была уничтожена более дешевым китайским импортом.



Тогда же сообщалось, что у Еврокомиссии будет до 13 месяцев, чтобы оценить необходимость повышения пошлин на китайские электрокары. В настоящий момент на китайские электрические авто действует 10-процентная пошлина. При этом цены на китайские авто обычно на 20% ниже европейских.



Расследование ЕС предполагало рассмотрение широкого спектра возможных субсидий – от цен на сырье и аккумуляторы до льготного кредитования. В начале января агентство Reuters сообщило, что представители ЕК посетят китайские предприятия BYD, Geely и SAIC, на которых собираются электромобили, чтобы убедиться в достоверности информации, которую эти автопроизводители предоставили ранее еврочиновникам в рамках расследования. Еще перед началом конфликта чиновники ЕС обещали, что самым вероятным его итогом станет повышение пошлин на китайские электромобили. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон подтвердил, что подобные проверки "часто приводят к повышению таможенных пошлин".



Китай – мировой лидер по производству и поставкам электрических и гибридных автомобилей. По данным Bloomberg, с начала 2017 года в Китае было продано свыше 18 млн электромобилей, что составляет почти половину мирового объема и более чем в четыре раза превышает долю США (см. "НГ" от 26.12.23). По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за 11 месяцев 2023 года из КНР на экспорт было отправлено 4,42 млн транспортных средств, что на 58% больше аналогичного периода прошлого года. При этом страна экспортировала 1,43 млн электрокаров, увеличив показатель на 77% в годовом сравнении. То есть треть поставленных за пределы КНР новых автомобилей были электромобилями.



Китайский электрический автопром широко поддерживается государственными субсидиями.



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Китайские электрокары пользуются спросом

у европейских потребителей. Фото ReutersПо данным консалтинговой фирмы AlixPartners, совокупные госсубсидии Китая на электрические и гибридные автомобили составили 57 млрд долл. в 2016–2022 годах, что помогло Китаю стать крупнейшим в мире производителем электромобилей. Пекин раскритиковал расследование ЕК и призвал европейскую сторону разумно подходить к использованию защитных мер в торговой сфере.

"Расследование является неприкрытым протекционистским актом, который серьезно нарушит мировую автомобильную промышленность и цепочки поставок, включая ЕС, и окажет негативное влияние на экономические и торговые отношения между Китаем и ЕС", – говорилось в заявлении Министерства коммерции Китая.



По мнению аналитиков, на повышение тарифов для китайских электрокаров Пекин может ответить повышением пошлин для европейских производителей. Китай, в частности, может увеличить свои импортные пошлины на машины европейского производства с 15 до 25%. "Если учесть, что европейским автопроизводителям на китайском рынке и так приходится несладко из-за огромной конкуренции, то повышение пошлин вообще грозит разрушить их бизнес в Китае. По крайней мере японская Mitsubishi в сентябре прошлого года уже объявила о сворачивании локального производства машин и их продаж в КНР, и некоторым европейским маркам в случае усугубления ситуации с пошлинами может грозить то же самое", – сообщало агентство Bloomberg в конце прошлого года.



Последствия могут быть и более существенными. Ранее Пекин уже вводил ограничения сначала на экспорт галлия и германия (используются при производстве чипов), позднее – на экспорт некоторых видов графита и наложил запреты на экспорт технологии извлечения и разделения критически важных материалов и технологии производства редкоземельных оксиборатов кальция, редкоземельных металлов и материалов из редкоземельных сплавов (см. "НГ" от 26.12.23)



Аккумулятор – это 40% стоимости электромобиля. Бурный рост спроса на электромобили помог создать в Китае собственную индустрию производства редких материалов, которые необходимы для электрокаров. Именно Китай является важным поставщиком редкоземельных элементов – группы из 17 металлов, используемых для изготовления важных компонентов в электрокарах. По данным Bloomberg, на долю Китая в 2022 году пришлось более двух третей добытых редкоземельных металлов, доля страны в их мировой переработке достигает 90%. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Китай перерабатывает более половины мирового объема лития, две трети кобальта, более 70% графита и около трети никеля.



Западные компании по производству редкоземельных элементов с трудом внедряют новые технологии из-за технических сложностей и опасений загрязнения, отмечает Reuters. Западным производствам будет сложно конкурировать с китайскими, которые в меньшей степени озабочены вопросами сохранения экологии. "Китай освоил процесс очистки стратегических минералов, который пытались внедрять и западные редкоземельные компании", – пишет Reuters.



КНР – мировой лидер по производству литий-ионных аккумуляторов. Более трех четвертей мирового объема производится двумя китайскими компаниями – Contemporary Ampex Technology и BYD. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ставили под сомнение правомерность заявлений главы Еврокомиссии об "искусственно заниженной" стоимости на китайские электрокары. "Все дело в аккумуляторе – самой дорогостоящей части электромобиля. И Китай здесь добился значительной экономии", – пишет агентство. По расчетам исследовательского центра Bloomberg, китайские аккумуляторные блоки стоят 127 долл. за 1 кВт-ч, в то время как в США и Европе их стоимость соответственно на 24 и 33% выше. Европе также потребуются немалые средства для переноса производства. Строительство одного завода по производству литий-железо-фосфатных аккумуляторов (подвид литий-ионных батарей) обойдется Германии почти в 900 млн долл. В КНР траты на аналогичный завод составят лишь около 650 млн долл.



Ответные меры Пекина могут крайне негативно сказаться на европейской промышленности, прогнозируют эксперты. "Экономики стран ЕС в значительной степени зависят от поставок полупроводников и аккумуляторов из КНР. Руководство КНР может принять ответные меры в виде экспортных пошлин или квот на полупроводники и аккумуляторы в страны ЕС. Тем самым расходы европейских автоконцернов на производство электромобилей возрастут, что нивелирует эффект от введения антидемпинговых пошлин Евросоюзом на китайские электромобили, но приведет к росту внутренних цен на европейском рынке", – рассуждает доцент РЭУ им. Плеханова Анастасия Прикладова.



Учитывая экономические проблемы в ЕС, разрастание торгового конфликта с Китаем может стать критическим для европейской промышленности, поскольку ускорится тенденция по сокращению производства и его переноса с территории Европы, например в США, продолжает она. "Торговая война между ЕС и КНР может стать дополнительным стимулом развития экономик третьих стран, в которые могут быть переместиться европейские производители", – говорит эксперт.



"Китай лидирует в выпуске не только электромобилей, но и компонентов для их производства. И любые ограничения в этой сфере скажутся на европейских производителях батарей для электрокаров. Доля Китая в производстве самих аккумуляторов не так высока, но именно китайские батареи устанавливают на электрокары BMW, Tesla, Volkswagen Group, Volvo", – сообщают в компании "Автодом". По мнению экспертов, о возможных рисках для европейских брендов можно судить на примере корейских автопроизводителей. "После дипломатического конфликта КНР и Южной Кореи, доля корейских автомобилей на китайском рынке сократилась с 7,4 до 1,7%", – отмечают в компании.



1.02.24 Источник - НГ

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