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Из-за страха перед Китаем США не могут бросить Украину, - Петр Акопов
02:29 02.02.2024

Из-за страха перед Китаем США не могут бросить Украину

Петр Акопов

Переговоры министров обороны России и Китая могли бы стать просто очередным рабочим контактом глав военных ведомств - укрепление военных связей двух стран давно уже не новость. Тем более что встреча проходила в формате видеосвязи, а не личного свидания. Однако произошедшее стало далеко не рядовым событием, причем не просто для российско-китайских отношений, а для всего комплекса отношений в треугольнике Россия - Китай - Запад.

И дело даже не в том, что адмирал Дун Цзюнь был назначен министром обороны всего месяц назад - и переговоры с Сергеем Шойгу стали для него первыми в новом качестве (хотя и это было специально подчеркнуто китайским министром). И не в том, что Шойгу обращался к Дуну как к "товарищу" - и напомнил, что тот окончил курсы Военной академии Генштаба России и руководил китайской частью совместных военно-морских учений, а адмирал заявил российскому министру, что восхищается его "мужеством, проявленным в быстро меняющейся международной обстановке". Личный фактор, конечно, очень важен - и в российско-китайских отношениях он играет действительно большую роль, начиная с доверительных отношений Путина и Си Цзиньпина. Точно так же важны и символические жесты, и заявления вроде того, что сделал адмирал Дун, когда говорил о том, что нынешняя встреча "полностью показывает глубокую дружбу между армиями Китая и России, общие чаяния по углублению стратегического взаимодействия, по поддержанию мира во всем мире - и она имеет особое значение".

Однако на встрече Шойгу и Дуна прозвучало то, что сложно счесть лишь дипломатической любезностью. Китайский министр не просто назвал Россию и Китай "двумя ключевыми силами в мире, которые должны решительно ответить на глобальные вызовы", но и прямо заявил, что в последние годы Соединенные Штаты и другие страны Запада пытаются изолировать Россию, в Китае это понимают и пытаются поддержать Россию: "Мы оказали вам поддержку насчет украинского вопроса, хотя США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом оказалось под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики. И они не должны и не смогут помешать нормальному российско-китайскому сотрудничеству".

Формально тут нет ничего нового - все и так знают, что Запад всеми силами давит на Китай, требуя от него дистанцироваться от России (причем не просто по вопросу Украины, но и в деле соблюдения западных ограничений), вводит санкции и угрожает их расширением. А Китай слушает, возражает и продолжает делать то, что считает нужным, в том числе и укреплять всесторонние связи с Россией. Да, это не новость, но сам тон и откровенность заявления китайского министра обороны беспрецедентны. Никогда прежде чиновники его уровня не были столь откровенны - и то, что китайское руководство решило ужесточить свою риторику в отношении Запада и открыто заявить о поддержке России в военной сфере, само по себе становится важным событием.

Тем более на фоне попыток США предъявлять Китаю претензии уже не только по Украине, но и в отношении Ближнего Востока: американцы хотят, чтобы Пекин надавил на Тегеран с тем, чтобы иранцы повлияли на йеменских хуситов, а те прекратили обстрел судов в Красном море. То есть не США должны приструнить Израиль, из-за которого бурлит весь Ближний Восток, а Китай должен помочь американцам решить порожденные их политикой проблемы - и стать в глазах исламского мира напарником США. Естественно, в Пекине расценивают подобные "предложения" как издевательство - тем более что они сочетаются с продолжением давления по украинскому вопросу. Ну а то, что украинский и ближневосточный вопросы напрямую завязаны в сознании Вашингтона с тайваньским (то есть китайским), ни для кого в Пекине не секрет. Не скрывают это и в США.

Буквально на днях в Foreign Affairs была опубликована большая статья директора ЦРУ Уильяма Бернса "Шпионаж и государственное устройство: трансформация ЦРУ в эпоху конкуренции" - в которой способность США нанести поражение России на Украине прямо увязывается со сдерживанием Китая. Поставки оружия Киеву должны быть продолжены, пишет Бернс, потому что "никто не следит за поддержкой Украины со стороны США так пристально, как китайские лидеры".

То есть в поддержке Украины для США на первый план выходит уже даже не сдерживание России, а сдерживание Китая. Мы не можем проиграть на Украине, потому что после этого Китай сочтет нас слабаком и нападет на Тайвань, фактически говорит Бернс. Но это - не аналитическое пророчество, а сознательная провокация. Китай действительно смотрит на США как на угасающего гегемона, но точно так же на Америку смотрят и практически все остальные центры силы в мире, начиная с России. Более того, даже в зависимой от США Европе все больше стратегов исходит из того, что Америка не способна в среднесрочной перспективе не то что "руководить миром", но даже отвечать за европейскую безопасность.

Поэтому Китаю нет никакой нужды военным путем ускорять процесс американского упадка, то есть устраивать с США войну из-за Тайваня. Китай дождется выгодных обстоятельств для воссоединения - и ситуация на Украине никак не повлияет на его тактику в отношении Тайваня. Тем более что в Пекине знают: поражение США на Украине неминуемо. И исходят именно из этого. Точно так же в Китае не сомневаются в выгоде от стратегического курса на сближение с Россией - и не собираются скрывать этот свой выбор.

Источник - РИА Новости
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