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Российскому футбол-тренеру Кузнецову предложили запретить въезд в Казахстан за грубое оскорбление казахов
06:00 02.02.2024

Тренеру российского футбольного клуба 2Drots Дмитрию Кузнецову предложили запретить въезд в Казахстан за грубое оскорбление казахстанского судьи по национальному признаку, сообщает Zakon.kz.
В Казнете появилась видеозапись с матча Медиафутбольной лиги, который проходил в Костанае между казахстанской командой SD Family и российским клубом 2Drots. На видео тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов в грубой нецензурной форме оскорбляет казахского судью по национальному признаку.

Кузнецов не согласился с решением судьи и начал проявлять агрессию, перейдя на матерную ругань и назвав арбитра "чукчей" с нецензурным эпитетом. При этом один из ассистентов тренера пытался его успокоить, тогда как второй поддержал Кузнецова.

"Что ты мне показываешь? Подойди в лицо и покажи мне. Ты кто такой вообще?" – кричал российский тренер, после чего перешел к оскорблениям.
Казахстанцы отреагировали на поведение российского тренера с негодованием. Пользователи YouTube, где появилось видео, в комментариях призвали привлечь Кузнецова к ответственности.

"Куда смотрят наши правоохранительные органы?";
"Статья УК РК "Разжигание межнациональной розни" налицо!" – пишут пользователи.

Политолог Газиз Абишев в своем Telegram-канале заявил, что после этого позорного инцидента тренеру Кузнецову нужно запретить въезд в Казахстан.

"На самом деле это проявление непростительного шовинизма. Вот уж кто-кто, а этот расист точно должен получить статус нон грата в Казахстане", – написал Газиз Абишев.
Дмитрий Кузнецов – советский и российский футболист. В разное время выступал за ЦСКА, испанские клубы "Эспаньол", "Лерида", "Осасуна", российский "Локомотив" и другие команды. В качестве тренера Кузнецов работал не только с российскими клубами, но и с казахстанским – в 2018-2019 годах он был ассистентом и и.о. главного тренера павлодарского "Иртыша".

Не далее как в начале января 2024 года Дмитрий Кузнецов в комментарии Sports.ru говорил, что "негативно относится" к нецензурной брани, и утверждал, что "никогда первым не начинает" проявлять агрессию на матчах. Возможно, в Костанае российский тренер забыл собственные слова месячной давности.

Редакция Zakon.kz обратится с запросом в МИД РК, чтобы узнать, будут ли вносить Дмитрия Кузнецова в список лиц, которым запрещен въезд в Казахстан.

Ранее официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что российской телеведущей Тине Канделаки откажут во въезде в РК из-за несправедливых высказываний о статусе русского языка в Казахстане.

Никита Дробны

Источник - Zakon.kz
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