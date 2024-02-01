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|Токаев назначил первого бомж-омбудсмена
07:02 02.02.2024
Токаев назначил социального омбудсмена
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте. Им стал Кенжегул Сейтжан, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Акорды 2 февраля 2024 года.
"Распоряжением главы государства Сейтжан Кенжегул Социалулы назначен Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан", – говорится в документе.
Кенжегул Сейтжан родился 29 июля 1982 года в Амангельдинском районе Костанайской области. С 1991 по 2003 годы учился в КГУ "Специальная школа – интернат №4 для слепых и слабовидящих детей имени Н.Островского" (Алматы), с 2003 по 2007 годы – на бакалавриате по специальности "История. Основы права и экономики" в Казахском национальном университете им. аль-Фараби. С 2008 по 2009 годы проходил курс социального лидерства в Японии, с 2011 по 2013 годы изучал английский язык в University of Cuny (США). В 2015 году получил степень магистра в University of Reading (Англия) по специальности Education (Leadership and Management).
Трудовую деятельность начал в 2007 году учителем истории в Общеобразовательной школе №7 Медеуского района Алматы. С 2017 по 2022 годы работал менеджером по социальным программам в Реабилитационном Центре "Мейірім" для детей с инвалидностью, с 2017 по 2022 годы – директором в гостиничном бизнесе. С 2016 по 2022 годы занимал пост генерального секретаря ОЮЛ "Казахстанской Федерации голбола", с 2019 по 2021 годы – должность вице-президента РОО "Казахстанская Федерации Паравелоспорта". В 2021-2023 годы работал президентом РОО "Казахстанская Федерация Паравелоспорта"
С 2022 года по сей день является президентом Федерации по голболу Астаны. С марта 2023 года – депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, член Фракции партии "Народная партия Казахстана".
Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт
Казахстан