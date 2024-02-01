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ВПК США сделал ставку на скорую глобальную войну с Россией и Китаем
10:00 02.02.2024

Кирилл Стрельников

В американских СМИ уже несколько дней бушует мини-армагеддон: крупнейшие оборонные подрядчики Пентагона хором отказываются от новых контрактов с Министерством обороны США. По словам представителей Boeing, Lockheed-Martin, Raytheon и Northrop Grumman, они уже доедают последний доширак, защищая Америку от русских и китайцев, а взамен хотя бы небольшой прибыли несут одни сплошные убытки.
Оказывается, всему виной так называемые фиксированные контракты, в рамках которых военный подрядчик самостоятельно несет дополнительные расходы, если они вышли за пределы утвержденной Пентагоном сметы.

Корпорация Boeing, дыша праведным негодованием, брякнула на стол листочки, согласно которым она понесла на проекте супер-пупер-авиазаправщика KC-46 почти десять миллиардов долларов убытков, хотя планировала положить в карман пять миллиардов. В свою очередь, Northrop Grumman заявила об убытках в размере 1,2 миллиарда долларов от программы создания стратегического бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider. Другие крупные подрядчики тоже встали в обиженную позу и сделали вид, что готовы громко хлопнуть дверью и оставить бедную Америку полностью беззащитной перед ордами Путина и Си.

Пентагон, заламывая руки и сбивая по дороге кулеры с водой, бросился в Белый дом и конгресс, в результате чего была мгновенно разработана "первая в истории страны" Национальная оборонно-промышленная стратегия. По словам ее разработчиков, она создана для того, чтобы никто и никогда не мог шантажировать правительство США, чтобы все военные подрядчики ходили по струночке и ниточке, каждый сверчок чтоб знал свой шесток и чтобы по Сеньке и шапка.

Широкая американская общественность вздохнула с облегчением: ну наконец этих ненасытных вампиров приструнили, теперь заживем. Но когда желающие лихорадочно пролистали все пятьдесят страниц Стратегии, на поверку оказалось, что строгое махание пальчиком в сторону обнаглевшего вконец ВПК США выразилось в срочных планах снизить для ведущих военных подрядчиков Пентагона налоги, отменить "лишний" контроль, сделать упор на долгосрочных контрактах и, главное, сделать отношения Пентагона и его подрядчиков "более предсказуемыми и гибкими". То есть теперь опять перерасходы по монструозным проектам возьмут на себя налогоплательщики.

Любой человек, минимально знакомый с ситуацией, смотрел на этот спектакль, задыхаясь от смеха.
В прошлом году для большого ВПК США был просто адский чес: продажи американского оружия за рубеж выросли за год на 56 процентов, а военный бюджет США на этот год вырос до рекордных 1,5 триллиона долларов (из которых порядка половины уйдет большим частным подрядчикам). Буквально до театрального скандала агентство Reuters опубликовало доклад, согласно которому "цифры показывают, что на фоне увеличивающейся глобальной нестабильности акции таких компаний, как Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman, будут расти как на дрожжах".

Дело в том, что крупные частные подрядчики Пентагона увидели для себя возможность заработать не сверх-, а просто заоблачные прибыли, одновременно находясь в роли спасителей Америки. В последние годы именно Lockheed Martin, Boeing, Raytheon и Northrop Grumman были в числе крупнейших корпоративных лоббистов - только в 2022 году они наняли в общей сложности 259 бывших руководящих государственных служащих, которые в итоге и помогли организовать недавний гешефтный демарш без сучка и задоринки.
Ясное дело, что неподкупный Джо Байден назвал колоссальные деньги, которые будут распилены частными компаниями и их покровителями, "разумной инвестицией", которая "принесет дивиденды" интересам безопасности США. Министр обороны Ллойд Остин заявил, что деньги "потекут через нашу оборонно-промышленную базу, создавая американские рабочие места в более чем 30 штатах".

И конечно, теперь уже никто не вспомнит, как лихо пилились деньги на прошлые супер-проекты, которые теперь пылятся в корзине: 37 миллиардов долларов на разработку литорального боевого корабля типа Independence, 125 миллиардов долларов на программу по разработке межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel, 18 миллиардов долларов на программу "Боевые системы будущего" (Future Combat Systems, FCS), почти миллиард на проект по противоторпедной защите ВМФ США и не менее 200 миллиардов долларов на проект Национальной противоракетной обороны, который обнулился в секунду после выхода на боевое дежурство российских гиперзвуковых ракет. Полный список, наверное, не поместится и в Википедии.
В свое время, в 1953 году, тогдашний президент США Дуайт Д. Эйзенхауэр заявил: "Мы должны остерегаться приобретения военно-промышленным комплексом необоснованного влияния, желаемого или непрошенного. Потенциал катастрофического усиления неуместной власти существует и будет сохраняться".

Отдельные американские эксперты бьют тревогу: "Бесконтрольное увеличение военных расходов (и, соответственно, аппетита ВПК) может активно подорвать способность Соединенных Штатов создавать больше рабочих мест и отрицательно повлиять на процветание и благосостояние Америки".

Но их не слышат и не хотят слышать - и это, конечно, для нас хорошо.
Мы будем с удовольствием следить за тем, как деньги американских налогоплательщиков вместо укрепления реальной экономической мощи США утекают на военные пузыри и откаты, а в американском обществе день за днем нарастают хаос и раздрай.
Если твой враг сам себе стреляет в ногу - не нужно ему мешать.

Источник - ria.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706857200


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