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Европа стремится усилить блокаду России в Центральной Азии, - Раид Джабер
10:20 02.02.2024

Asharq Al-Awsat
Саудовская Аравия
Раид Джабер
02 февраля 2024
Евросоюз хочет сблизиться со странами Центральной Азии, чтобы ужесточить санкции против России, пишет Asharq Al-Awsat. Для этого ЕС устроил транспортный форум, на который пригласили Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Туркмению. Причем Брюссель своих целей даже не скрывал – Боррель сказал все прямо.
Европейский Союз активизировал усилия, чтобы заставить бывшие советские республики Центральной Азии ужесточить санкции, введенные против России после начала спецоперации на Украине. ЕС призывает отказаться от политики, которая позволяла Москве избегать последствий принятых против нее мер и использовать альтернативные маршруты поставок.

США усиливают давление на Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Туркмению, грозят странам, нарушающим антироссийские санкции, карательными мерами, а также обещают республикам экономические преимущества в случае, если они перестанут следовать политике Кремля. На этом фоне Европейский союз вступил на путь создания механизмов, которые ослабят влияние Москвы в этом жизненно важном регионе. Очередным шагом в этом направлении стало проведение инвестиционного форума по транспортному сообщению между ЕС и странами Центральной Азии, который стартовал в понедельник в Брюсселе. Европейские чиновники не скрывали цели проведения форума, на который были приглашены пять республик.

"В центре внимания"

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал страны региона сотрудничать с блоком в ужесточении санкций против России. "Ранее страны Центральной Азии были несколько далеки от планов по улучшению транспорта и линий снабжения, – сказал Боррель. – Но сейчас они находятся в центре внимания, и ЕС хочет укрепить партнерство с ними". Он отметил, что углубление сотрудничества с этими странами является важным шагом, который позволит обеспечить эффективность антироссийских санкций. "В нынешних сложных геополитических условиях Центральная Азия стала ключевым партнером ЕС. И я уже говорил четыре года назад, когда начал работать в Брюсселе, что Центральная Азия была немного в глуши. Но сейчас вы находитесь в центре всех событий", – сказал он.

Как объяснил Боррель, партнерство со странами этого региона необходимо Брюсселю в первую очередь для того, чтобы обеспечить эффективность антироссийских санкций. "ЕС ввел санкции против России, чтобы защитить свои принципы. Но военные действия усиливаются, и мы не видим света в конце туннеля. Для того чтобы санкции были эффективными, нам необходимо всестороннее сотрудничество со стороны наших партнеров. Мы внимательно следим за торговлей между ЕС, странами Центральной Азии и Россией. Мы пытаемся проанализировать механизмы, позволяющие обходить санкции, и мы должны расширять наше сотрудничество в этой области, потому что нам нужно международное партнерство, чтобы противостоять глобальным вызовам", – сказал он.

Развитие транспортной инфраструктуры и укрепление транспортных связей между ЕС и странами Центральной Азии должно, прежде всего, "отвечать политической задаче по наращиванию сотрудничества, чтобы совместно строить лучшее будущее через укрепление экономических связей и защиту общих ценностей", добавил Боррель.

"Усиление угроз"

Российские эксперты считают, что действия европейцев укладываются в рамки проводимой Западом политики по ужесточению контроля над Россией.

Профессор политологии Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Примина написала, что на прошлой неделе Европейский парламент принял резолюцию, призывающую страны Центральной Азии к тесному сотрудничеству с ЕС. Активизация взаимодействия между государствами региона и Евросоюзом в прошлом году выразилась прежде всего в работе различных переговорных площадок, отметила она.

"Для официальных лиц в Брюсселе важно, чтобы партнерство основывалось на усилении того, что описывается как (угрозы) со стороны России странам региона, и исходило из желания этих стран найти новый баланс на международной арене", – считает она.
По словам российских экспертов, европейская сторона развивает в этом отношении несколько направлений: "помимо создания грузовых транспортных коридоров в обход России и укрепления партнерских отношений в энергетическом секторе также без участия России, ЕС готов проявить интерес к другим проектам, особенно в области управления информацией".

Как отмечают некоторые специалисты, республики Центральной Азии все больше стремятся привлечь инвестиции из ЕС, которые могут компенсировать денежные вливания из России. Это и позволяет Западу, проявляющему все больший интерес к роли и влиянию стран региона, добиваться результатов. Примечательно, что значительная часть государств Центральной Азии начинают наконец продвигать идею о том, что они могут сыграть ключевую роль в наведении и укреплении мостов между Европой и Китаем, который является крупным игроком и важным конкурентом в формировании экономической политики стран региона.

Эта стратегия уже позволила добиться важных успехов в сближении Европы с регионом. Однако действия Европы напрямую связаны с политикой Америки, и это, по мнению российских экспертов, помешает ей добиться успеха.

Источник - inosmi.ru
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