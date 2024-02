Конфискация российских денег: хочется и... колется, - Дуг Бэндоу

11:33 02.02.2024 The American Conservative

Арест российских активов: мудрость рубля, глупость доллара

TAC: конфискация российских активов приведет к жесткому зеркальному ответу



Захват российских денег станет опасным прецедентом и приведет к затягиванию боевых действий на Украине, пишет автор статьи для TAC. Он уверен: подобная мера, противоречащая международному праву, даст другим странам возможность поступать точно так же с чужими деньгами. Например, с американскими.



Дуг Бэндоу



Российская военная операция на Украине скоро разменяет свой третий год, и администрация Байдена все больше опасается провала своей политики. На публике президент Байден по-прежнему с уверенностью рассказывает о будущем Украины -однако Пентагон, согласно поступающей информации, уже предлагает Киеву новые планы по переходу к обороне. "Неназванные официальные лица" из администрации все чаще говорят о необходимости провести переговоры об урегулировании. Они оправдывают дальнейшую американскую помощь Киеву тем, что это станет для него дополнительным рычагом давления на переговорах - но не средством для разгрома российских войск. Прошлогодняя слава Украины, повернувшей вспять российские танковые колонны, уже померкла и канула в Лету.



Денег тоже становится все меньше. Политическая элита в США и Европе по-прежнему поддерживает правительство Зеленского, однако недовольство населения растет. Поэтому элита ищет иные источники доходов, заглядываясь на замороженные российские активы, насчитывающие сотни миллиардов долларов.



Казалось бы, все просто. Когда на Украине начался вооруженный конфликт, Соединенные Штаты и страны Европы ввели против Москвы экономические санкции. Это были санкции против правительства и против народа. Союзники заморозили различные активы и счета попавших под санкции физических лиц. В основном это были состоятельные "олигархи", которых считают сторонниками режима. Кроме того, США и Европа пошли на беспрецедентный шаг, заморозив 300 миллиардов долларов финансовых резервов российского государства. А почему бы не отдать эти деньги Киеву? Поначалу они предлагали использовать эти средства для восстановления Украины, когда Россия будет разгромлена и унижена. Сейчас же у них возникла другая идея: направить арестованные деньги на военную помощь этой стране, так как помощи этой становится все меньше.



По обе стороны Атлантики все больше поддерживают идею конфискации. Украинский президент Владимир Зеленский проталкивал ее на недавней встрече в Давосе. Как пишет издание Fortune, он призвал "принять в этом году "сильное" решение о передаче замороженных в западных банках активов на защиту от российского наступления и на восстановление Украины. "Путин любит деньги больше всего, - сказал Зеленский. - Чем больше миллиардов потеряет он вместе со своими олигархами, друзьями и сообщниками, тем больше вероятность, что он пожалеет о начатом им вооруженном конфликте".



Самая большая сумма замороженных российских активов хранится в Бельгии. Брюссель заявляет, что эти средства "можно потратить на военную технику, гуманитарную помощь и восстановление разрушенной военными действиями страны". Пожалуй, самым активным сторонником ареста российских средств в Европе является Соединенное Королевство.



Некоторые западные руководители не хотят ограничиваться помощью Киеву. Вашингтонский тяжеловес Роберт Зеллик (Robert Zoellick) предложил "использовать часть российских резервов для оказания помощи развивающимся странам, которые сильно пострадали от повышения цен на продовольствие и энергоресурсы. Кроме того, какую-то сумму можно передать по искам компаниям, пострадавшим от российских ответных действий". А почему бы не использовать эти деньги для урегулирования международного долгового кризиса, для компенсации странам издержек от пандемии, для создания универсальной и общемировой системы здравоохранения, для отправки пилотируемого корабля на Марс?



Администрация Байдена скептически относится к конфискации российской собственности, но намерена поддержать эту инициативу законодательно. Газета New York Times сообщила, что администрация "оказывает давление на Британию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, требуя от них представить стратегию к 24 февраля, во вторую годовщину вооруженного конфликта на Украине". На форуме в Давосе экс-министр торговли Пенни Прицкер (Penny Pritzker), ныне работающая специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины, заявила, что США и страны "Большой семерки" разрабатывают инструменты для конфискации средств. Опять обратимся к Fortune: "Пусть все юристы, все страны и правительства, все стороны соберутся вместе и разберутся с этим вопросом, - сказала она. - Это трудно, это сложно, это тяжело, но мы должны проделать такую работу". По мере того, как надежды Украины на достижение победы на поле боя угасают, призывы захватить доступные российские средства наверняка будут усиливаться.



Но это плохая затея, хотя на первый взгляд она кажется весьма привлекательной.



Западные лидеры часто говорят об "основанном на правилах международном порядке". Конечно, правила эти пишут они сами. И они же их игнорируют, когда правила становятся неудобными. Если арестовать активы зарубежного государства и его граждан без убедительных оснований, это изобличит их лицемерие. Европейские критики отмечают: "США и их союзники не находятся в состоянии войны с Россией, а Россия накопила это богатство законными средствами, продавая нефть и газ, большая часть которых шла на Запад".



Конечно, российский президент Владимир Путин поступил неправильно, спустив псов войны на Украину. За это несет ответственность его правительство. Тем не менее, если бы национальные правительства имели полномочия в одностороннем порядке конфисковать чужие средства, как государственные, так и частные, когда страны ведут незаконные и безнравственные войны, американцы после Ирака ходили бы с пустыми карманами, ободранные как липка. Вашингтон давно уже с выгодой для себя применяет двойные стандарты по всему миру благодаря военной мощи и политическому влиянию.



Баланс сил на международной арене меняется, и Соединенные Штаты в будущем могут оказаться в весьма уязвимом положении. Даже европейцам надоел американский обструкционизм в приоритетных для них вопросах, таких как изменения климата, регулирование технологий и так далее. Если другие страны сегодня осторожничают, не решаясь бросить вызов американскому государству, то в будущем у них может появиться больше желания конфисковать собственность американских физических лиц и компаний. Будущее руководство США может горько пожалеть о созданном прецеденте, когда государства получат возможность захватывать все, что пожелают, причем без какой-либо компенсации.



У союзников мало оснований для захвата российских активов. Америка и Европа пытаются предстать в образе невинных сторонних наблюдателей в делах Украины. Но они ввели в заблуждение как Москву, так и Киев, нарушив свои многочисленные обещания о нерасширении НАТО на восток и о приеме в альянс Украины, но так и не выполнив их. Россия разозлилась, а Украина воодушевилась. Но обе страны были преданы. Захватчик и захваченный оба могут требовать компенсации от Вашингтона и Брюсселя.



Упор делается на конфискацию государственных средств, однако некоторым руководителям также хочется захватить частные средства. В прошлом году министерство юстиции конфисковало 5,4 миллиона долларов со счетов российского бизнесмена Константина Малофеева, передав эти деньги в Госдепартамент в фонд восстановления Украины. Несомненно, многие такие "олигархи" - люди сомнительной нравственности, поскольку они манипулируют системой и злоупотребляют своим влиянием для увеличения состояния. Но это проблема российского народа, а не западных стран. Да и общества союзников не совсем свободны от создаваемых государством несправедливых привилегий, которые экономисты называют погоней за рентой. Конфисковать активы человека из-за его личной репутации - это насмешка над законом и имущественными правами.



А в целом, если позволить политикам конфисковать различную собственность и средства у их непопулярных в политическом плане собственников, под угрозой окажется вся собственность и все денежные средства. Бывший заместитель руководителя российского Центробанка Сергей Алексашенко* сказал об этом так: "Я не верю в существование какого-либо способа для конфискации средств российского Центрального банка без решения суда по этому вопросу. А если нет правовых оснований для конфискации российских активов и если это делается по решению администрации, то, значит, в США отсутствует власть закона, а частная собственность не защищена".



Сторонники кражи российских денег выдвигают различные теории. Так, они называют захват собственности уникальной контрмерой в ответ на агрессию. Тем не менее, "как оправдание конфискации российских государственных активов довод о репрессиях несостоятелен по трем причинам. Там нет принудительного эффекта, его выдвигают не те стороны, и он подрывает основанный на правилах порядок, о защите которого любят говорить западные страны". Автор такой теории Саймон Хинрихсен (Simon Hinrichsen) утверждает, что обстоятельства в данном случае уникальные. Но когда о таком исключении заявляет Запад, в нем нет логических ограничений. Можно себе представить, как мы забираем чужие деньги в качестве компенсации за нарушения прав человека, за нечестную торговую практику, за игнорирование климатических проблем. Все эти случаи можно назвать "уникальными".



Когда видишь, как ради кражи нескольких миллиардов долларов в жертву приносятся основополагающие правовые принципы, на ум приходят слова сэра Томаса Мора из фильма "Человек на все времена":



"И когда последний закон будет низложен, и дьявол восстанет против вас - где вы спрячетесь, Роупер, в отсутствие законов? В этой стране полно законов от побережья до побережья, человеческих законов, а не Божьих! И если вы их нарушите - а вы как раз тот человек, который может это сделать - неужели вы думаете, что сумеете противостоять ветрам, которые подуют? Да, ради собственной безопасности я бы дал дьяволу защиту закона!".



Из-за того, что Вашингтон использует финансы в качестве инструмента давления, многие зарубежные страны, в том числе европейские, ищут способы защитить свои экономики от американских санкций. Разумеется, альтернатив мало, и государства хранят свои вклады в долларах. Но конфискация российских активов союзниками наверняка заставит задуматься те страны, которые не в ладах с Вашингтоном и Брюсселем, и они ускорят поиски других хранилищ своих финансовых средств. В таких обстоятельствах ни одна страна не будет чувствовать себя в безопасности.



Конфискация российских денег - это произвол. В конце концов, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты несут ответственность за гибель сотен тысяч людей в Йемене. Так почему бы не забрать средства королевских семей, которые фактически украдены у населения? Израиль потащили в Международный суд за беспорядочные убийства мирных жителей в Газе и за его многочисленные высказывания на тему этнических и религиозных чисток. Разве не следует в таких обстоятельствах конфисковать израильские активы? А еще есть Китай. Задумайтесь, сколько там нарушений прав человека, и сколько военных угроз там звучит в адрес Тайваня. Что, Китай не считается? Почему надо ограничиваться конфискацией только российских средств?



Москва, несомненно, отомстит и конфискует американские и европейские активы. В конце 2022 года объем западных инвестиций в России оценивался в 288 миллиардов долларов. Москва наверняка конфискует эти средства. Самое тяжкое бремя выпадет на долю частных предприятий и компаний, которым нечем защититься. Да, Россия пострадает в результате ухода западных фирм, а многие дешевые зарубежные активы России станут поистине золотым дном. Но правительство Путина может посчитать выгодным выдворение иностранных фирм, ведь это ослабит подрывное зарубежное влияние и станет вознаграждением для приверженцев государственной власти.



Что касается Вашингтона, то его резонансная попытка украсть деньги у других стран усилит санкционный эффект, а зарубежные страны постараются как можно быстрее уменьшить свою зависимость от американских финансовых инструментов и институтов. Захват 300 миллиардов долларов наверняка ускорит этот процесс.



Пожалуй, самым пагубным следствием конфискации российских активов станет то, что вооруженный конфликт на Украине будет еще труднее завершить. Пока деньги Москвы заморожены, их можно вернуть в рамках мирного урегулирования. Западные страны могли бы этим воспользоваться, чтобы простимулировать переговорный процесс между разгневанными и недоверчивыми противниками. Сегодня, когда Россия все больше верит в свое военное превосходство, возврат замороженных средств, особенно принадлежащих российскому государству, и открытие рынков для российских компаний может стать необходимым стимулом для достижения мирного соглашения.



Конфискация финансовых резервов в момент, когда Украина отступает на поле боя, равноценна подталкиванию России к продвижению вперед с целью компенсации убытков. Несмотря на возмущение неоправданной военной операцией Москвы (хотя неспровоцированной ее не назовешь), к вопросам войны и мира надо относиться осторожно и благоразумно, не рассматривая их в разрезе морали и нравственности. Украина превратилась в поле боя и заплатила за конфликт самую высокую цену. Исключительно важно прекратить боевые действия, сделав это как можно скорее. Замедление этого процесса с целью захвата российских денег будет крайне контрпродуктивно.



Правительство Путина перед началом своей военной операции в феврале 2022 года приглашало администрацию Байдена за стол переговоров. Вашингтон отказался, видимо полагая, что угрозы Москвы несерьезны. Теперь союзники недовольны провалом своих планов и намерены противозаконно конфисковать российскую собственность и российские резервы. Поступив таким образом, они докажут мудрость рубля и глупость доллара. Так называемый "основанный на правилах порядок" имеет смысл только тогда, когда его сторонники соблюдают правила и нормы, установленными ими для всех остальных.



Об авторе: Дуг Бэндоу (Doug Bandow) - старший научный сотрудник Института Катона (Cato Institute), бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана, автор книги "Зарубежные безумства. Новая глобальная империя Америки" (Foreign Follies: America’s New Global Empire).



*внесен Минюстом в список аноагентов Источник - ИноСМИ

