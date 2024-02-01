Политическая борьба на Украине превратилась в "схватку гиен", - Драго Боснич

11:41 02.02.2024

infoBRICS

Китай



Зеленский прощупывает украинскую общественность отставкой Залужного

infoBRICS: политическая борьба на Украине превратилась в "схватку гиен"



На фоне слухов об отставке главкома ВСУ Залужного политическая борьба на Украине все больше напоминает "схватку гиен", пишет infoBRICS. Генерал не готов отказаться от борьбы за власть, ведь у Зеленского он, скорее всего, выиграет. Довольствоваться малым он тоже не хочет, считает автор статьи.



С 29 января новости об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного стали распространяться со скоростью лесного пожара. Хотя никакого официального подтверждения не было, а некоторые прокиевские СМИ даже выступили с опровержением, информированные источники, пожелавшие остаться неизвестными, утверждают, что глава неонацистской хунты Владимир Зеленский по-прежнему заинтересован в увольнении Залужного.



30 января газета Financial Times (еще одно прокиевское пропагандистское издание, но все же несколько более авторитетный источник) сообщила, что Зеленский готовится заменить своего главного генерала, что станет "крупнейшей встряской военного командования Украины" с момента начала специальной военной операции России.



По данным источников FT, Зеленский предложил Залужному формальную должность советника по обороне, которая фактически лишила бы его всех исполнительных полномочий в качестве высшего офицера Вооруженных сил Украины, но генерал отказался. Об этом газете сообщили "четыре источника, знакомых с ходом обсуждений". Очевидно, что Зеленский не оставил Залужному реальных вариантов, что подтверждают два из четырех анонимных источников. Они также заявили, что, хотя решение об увольнении Залужного является окончательным, он пока сохранит свой пост, чтобы исключить дестабилизацию киевского режима. В этом нет ничего удивительного, поскольку между двумя сторонами уже довольно давно царит напряженность. Около года назад в различных СМИ периодически начали появляться сообщения о соперничестве между Зеленским и Залужным.



Это один из наиболее явных признаков того, что размолвка стала настолько сильной, что ее уже нельзя было скрывать. У Зеленского и Залужного диаметрально противоположные взгляды на то, как должен развиваться конфликт с Россией. Зеленский – политик, который в первую очередь заботится о собственных интересах. Ему нужны любые пиар-победы, чтобы обеспечить стабильный и постоянный приток западных средств, которые он использует в личных целях. Зеленский пользуется абсолютной поддержкой своих приспешников, получающих свой "кусок пирога". С другой стороны, Залужному, который тоже далеко не святой, приходится думать о судьбе солдат, поскольку его положение полностью зависит от результатов военных действий. Ему плевать на пиар-победы, так как они ничего не меняют на поле боя. Сам факт замены Залужного служит тому достаточно убедительным доказательством.



Напряженность в отношениях между Зеленским и Залужным достигла точки кипения после сокрушительного провала широко разрекламированного летне-осеннего контрнаступления неонацистской хунты. То, что Зеленский пообещал разгромить российские войска не только в бывших украинских регионах, но и в Крыму, стало горькой пилюлей для Залужного. Он, конечно, понимал, что это практически невозможно, и был разочарован тем, что такая невыполнимая задача была поручена именно ему. Дело не только в том, что Зеленский совершенно выжил из ума (что, собственно, неудивительно), но и в том, что он намеренно объявил о таких недостижимых целях только для того, чтобы потом обвинить Залужного в (очевидно, неминуемом) провале. Понимая намерения Зеленского, генерал Залужный попытался его перехитрить, переложив всю вину за провал на киевский режим.



Залужный регулярно жаловался на коррупцию и отсутствие более существенной поддержки военнослужащих. Он также открыто назвал исход контрнаступления "патовой ситуацией", что было равносильно "ереси", поскольку неонацистская хунта и ее натовские хозяева изо всех сил боролись, чтобы скрыть "унизительные поражения" западного оружия и тактики. Даже сами украинские офицеры и военнослужащие говорили, что те уступали своим советским аналогам. Послужной список Залужного, а также его умение признавать неудачи киевского режима (что резко контрастирует с эхом постоянной военной пропаганды) помогли ему добиться славы "героя". Залужный попытается извлечь из этого выгоду, чтобы не только удержать свой пост, но и, возможно, даже бросить Зеленскому политический вызов.



Главнокомандующий ВСУ, безусловно, понимает, что его отставка вызовет бурю негодования в стране. Может даже произойти вооруженный мятеж, поскольку он пользуется абсолютной поддержкой в военных кругах. Следует также учитывать его популярность среди гражданского населения. Опрос, опубликованный Киевским институтом социологии в декабре, показал, что 88% украинцев поддерживают Залужного. Рейтинг одобрения Зеленского, хотя и также высокий, был значительно ниже – 62%. Залужный пока никак не комментировал сообщения о своем увольнении, но FT отметила, что недавно он выложил селфи с начальником Генштаба Сергеем Шапталой в Facebook*. На фотографии военные сидят рядом в зеленых свитшотах с надписью Army Ukraine. Это можно интерпретировать как послание Зеленскому.



FT также упомянула об участии Петра Порошенко, одного из главных соперников Зеленского. Политическая борьба на Украине становится все больше похожа на "схватку гиен", поскольку многие участники ведут себя именно так. Источники FT утверждают, что пока неясно, кто заменит Залужного, но возможными кандидатами на эту должность называются командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Главного управления разведки (ГРУ) Минобороны Украины Кирилл Буданов. Политолог Андрей Корыбко недавно заявил, что последний является наиболее вероятным претендентом. Кто бы из них ни победил, будет нелегко завоевать уважение и авторитет в армии. У самого Зеленского минимальные шансы, поскольку его попытки отдавать военные приказы в обход Залужного привели лишь к катастрофическим потерям.



И Сырскому, и Буданову придется серьезно попотеть. Первому, возможно, будет немного проще, поскольку он служит в армии уже несколько десятилетий, в то время как второй хвастается новым "контрнаступлением на Донбасс", что вызывает сомнения у остальных военных. Кстати говоря, репутация Залужного не запятнана коррупцией. Некоторые российские источники утверждают, что Зеленский предложил несколько миллионов долларов Залужному за отставку, от которых, как упоминалось ранее, он сразу же отказался. Тем не менее, весьма сомнительно, что он настолько добродетелен. Более вероятно, что Залужный понимает, что получит гораздо больше от борьбы за власть, в которой он, скорее всего, выиграет, и не хочет довольствоваться малым.



Драго Боснич (Drago Bosnic) – независимый геополитический и военный аналитик



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