Монголия угрожает Байкалу – в Госдуме РФ бьют тревогу

11:46 02.02.2024

Елена Острякова



Фракция партии "Справедливая Россия" намерена поставить вопрос о безопасности озера Байкал, которой, как считают депутаты, угрожает река, берущая исток в Монголии.



Об этом журналистам в парламенте заявил депутат Олег Нилов, передает корреспондент "Политнвигатора".



"Защита Байкала может быть серьезно понижена для того, чтобы в Монголии, которая поставляет через реку Селенга этой самой чистейшей воды в Байкал – там уже есть ГРЭСы, какие-то проекты, которые с удовольствием профинансируют наши враги для того, чтобы эту воду использовать для промышленных предприятий: каких-то медных производств, заводов, фабрик. Таким образом, будет нанесен колоссальный ущерб нашей жемчужине", – сказал Нилов.







Он также считает, что решения, принятые в России для стимулирования туристической деятельности и благоустройства сельских территорий по берегам Байкала, "несут колоссальную угрозу нашей мировой жемчужине".