Расширение БРИКС можно назвать однозначной победой России и Китая, - Симона Маккарти

11:51 02.02.2024

CNN

США



БРИКС популярен благодаря лидерству России - ЮАР

CNN: расширение БРИКС можно назвать однозначной победой России и Китая



Членами БРИКС официально стали еще пять государств, сообщает CNN. Вступить в организацию хотели бы еще более тридцати стран. Подобный успех открывает широкие возможности для России - особенно в свете того, что в этом году саммит с участием всех "заинтересованных в присоединении" стран пройдет в Казани.



Симона Маккарти



Без малого три десятка стран стремятся вступить в экономическую группу БРИКС, флагманами которой являются Китай и Россия. Такое заявление сделал представитель ЮАР, одного из государств-членов организации, спустя несколько недель после ее первого за десять лет расширения. Не вдаваясь в подробности, министр иностранных дел Южноафриканской Республики Наледи Пандор сообщила журналистам, что заинтересованность в присоединении к блоку крупных развивающихся экономик выражают еще 34 государства.



Россия начала принимать заявки после вступления в этом году в должность председателя блока и первым из его членов станет осуществлять соответствующий надзор с момента значительного расширения глобального присутствия - к БРИКС официально присоединились Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Эфиопия, Иран и Египет. В основном мир расценивает это как победу Китая и России, жаждущих на фоне трений с Вашингтоном и Западом в целом перекроить международную систему, в которой, по их мнению, несправедливо доминируют Соединенные Штаты.



БРИКС, в состав которого с 2011 года входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, позиционирует себя ответом Глобального Юга семерке крупнейших развитых экономик (G7). Главным фактором экспансии был Китай, чей лидер Си Цзиньпин продвигает идею построения альтернативного миропорядка за счет налаживания более тесных партнерских отношений с ключевыми глобальными игроками - начиная с России и заканчивая Ближним Востоком, а также укрепления международных организаций, в которых доминирует Пекин.



Расширение блока и интерес к нему со стороны десятков стран являются благом и для России, которую после начала конфликта с Украиной Запад пытается изолировать экономически и дипломатически. Председательство Москвы в БРИКС станет для Владимира Путина шансом выступить против этой изоляции и позиционировать себя как ключевого игрока на международной арене, поскольку на ежегодный саммит мировые лидеры съедутся именно к нему домой, в Россию.



В прошлом году в Йоханнесбурге он единственный присутствовал не лично, а в формате видеосвязи - из-за выданного на его имя ордера МУС. Ожидается, что в этом году саммит пройдет в российском городе Казань.



В начале текущего года Путин пригласил к участию в саммите "представителей всех стран, заинтересованных в сотрудничестве с нашей организацией", заявив, что Россия рассчитывает на "продуктивное сотрудничество со всеми странами, входящими в орбиту БРИКС", сообщает российское государственное информагентство ТАСС.



Изначально группа сформировалась в ходе встречи на высшем уровне между Бразилией, Россией, Индией и Китаем в 2009 году, а через два года расширилась за счет Южной Африки. Шесть новых членов получили приглашение о вступлении на саммите 2023 года в августе прошлого года - отказалась лишь Аргентина после избрания новой ультраправой администрации. Расширение добавляет сил крупным нефтедобывающим экономикам Персидского залива и происходит на фоне укрепления Россией и КНР отношений со страдающим от санкций Ираном. К тому же Пекин в прошлом году сыграл роль посредника в процессе восстановления связей между давними соперниками: Саудовской Аравией и Ираном.



Новые участники присоединяются к БРИКС по мере его стремления к большей дипломатической и финансовой координации, включая реформу Совбеза ООН и отход от торговой системы, в которой доминирует доллар США. Министры финансов работают над развитием схем использования местных валют для совершения транзакций между государствами-членами и международными платежными платформами, чтобы исправить несправедливую и порой требующую затрат систему платежей, заявила Пандор.