 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 02.02.2024
12:14  Казахстан. Будут ли отставки на предстоящем заседании правительства
12:05  Ярость и боль иноагентов: А нас за что?
11:57  Где загадывать желания. Самые мощные места силы в Казахстане (видео)
11:51  Расширение БРИКС можно назвать однозначной победой России и Китая, - Симона Маккарти
11:46  Монголия угрожает Байкалу – в Госдуме РФ бьют тревогу
11:41  Политическая борьба на Украине превратилась в "схватку гиен", - Драго Боснич
11:33  Конфискация российских денег: хочется и... колется, - Дуг Бэндоу

11:14  Америка не выдержала бремя лидерства, - Геворг Мирзаян
10:49  России опасно ждать "нормального" Запада, - Петр Тренин
10:20  Европа стремится усилить блокаду России в Центральной Азии, - Раид Джабер
10:00  ВПК США сделал ставку на скорую глобальную войну с Россией и Китаем
09:07  "Маленькой победоносной войны" с японцами не получилось. Горькие уроки русского шапкозакидательства, - А.Кошкин
07:02  Токаев назначил первого бомж-омбудсмена
06:00  Российскому футбол-тренеру Кузнецову предложили запретить въезд в Казахстан за грубое оскорбление казахов
02:29  Из-за страха перед Китаем США не могут бросить Украину, - Петр Акопов
01:54  Европа анонсирует весеннюю торговую войну с Китаем, - НГ
01:52  Полиция Брюсселя применила водометы для разгона фермеров от штаб-квартиры ЕС
01:39  В столице России впервые в истории отметят китайский Новый год
00:53  США и Китай медленно движутся к войне, - Вл.Скосырев
00:47  Однажды в Техасе: разобщенность Штатов велика как никогда, но.., - И.Титов
00:46  Поля битвы 2024: мир на грани войны? - Дм. Минин
00:43  Поцелуи Иуд: о разгуле бытовой русофобии в Эстонии, Латвии и Литве, - П.Игнатавичюс
00:35  Game over? Что означает для мира крах крупнейшего застройщика Китая
00:26  Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в Газе
00:06  На холоде БРИКС расширяется.., - Къ
Четверг, 01.02.2024
23:21  В Лондоне с кучей налички задержан российский экс-губернатор Севастополя и действующий дегенерат Овсянников
23:10  Украинские морские дроны утопили российский ракетный катер "Ивановец". Прямо в Донузлавской бухте
21:35  ЕС наскреб еще 50 млрд евро на войну бандеровцев против России
18:14  На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке, - Давид Нармания
18:11  2024-й грозит стать для США роковым, - Владимир Можегов
15:16  Кадровые перестановки в Туркменистане: итоги года для силовиков
15:10  Оружие НАТО терпит унизительное поражение на Украине, - Драголюб Боснич
15:08  ТуркмЗастрой. Чтобы увеличить население Аркадага, городу передадут часть территории Безмеина
15:07  Арабо-китайское противостояние за Центральную Азию: первая "большая игра"? - Набиджон Рахимов
14:45  США занимаются биологическим шпионажем на границах Турции, Китая и Пакистана, - Фуад Сафаров
14:43  Пранкеры развели известного писателя Веллера на признание симпатии к бандеровцам
14:42  Ксения Логинова: Ключевой партнер: ЕС решил активно сблизиться со странами ЦентрАзии
14:34  Египтяне решили восстановить как была самую маленькую из великих пирамид - Микерина
14:29  В Бишкеке построят канатную дорогу. Как в швейцарском Флумсе...
14:27  В Казахстане опять ожидают отставку правительства Смаилова
14:21  Российская Империя и Российская Федерация не являются русскими государствами, – академик Р.Абдуллаев
14:16  А.Костина: В среднем по границе. Китай активно приближается к Тайваню
12:49  Вики Нуланд привезла в Киев еще мешочек с печеньками (планы по регенерации ВПК)
12:05  Чжао Хуэйжун: Россия побеждает в противостоянии с Западом
11:17  Мятущаяся Европа: на пути в Четвертый рейх, - А.Белов
10:50  КазВласти прикрывают вещание местного пункта "Радио Свобода"
10:44  В турецких банках объяснили закрытие счетов россиянам
10:16  Кадровые перестановки в Казахстане: меняют всех на... всех, - Д.Матяшова
09:54  Эрдоган и ас-Сиси будут дружить крепче и сытнее, - Ст.Тарасов
09:46  Конец культа? Памятник Назарбаеву вытащили из Национального музея Казахстана
09:44  Нацкомпания "Kazakh Tourism": имитация бурной деятельности, - Е.Косенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Расширение БРИКС можно назвать однозначной победой России и Китая, - Симона Маккарти
11:51 02.02.2024

CNN
США

БРИКС популярен благодаря лидерству России - ЮАР
CNN: расширение БРИКС можно назвать однозначной победой России и Китая

Членами БРИКС официально стали еще пять государств, сообщает CNN. Вступить в организацию хотели бы еще более тридцати стран. Подобный успех открывает широкие возможности для России - особенно в свете того, что в этом году саммит с участием всех "заинтересованных в присоединении" стран пройдет в Казани.

Симона Маккарти

Без малого три десятка стран стремятся вступить в экономическую группу БРИКС, флагманами которой являются Китай и Россия. Такое заявление сделал представитель ЮАР, одного из государств-членов организации, спустя несколько недель после ее первого за десять лет расширения. Не вдаваясь в подробности, министр иностранных дел Южноафриканской Республики Наледи Пандор сообщила журналистам, что заинтересованность в присоединении к блоку крупных развивающихся экономик выражают еще 34 государства.

Россия начала принимать заявки после вступления в этом году в должность председателя блока и первым из его членов станет осуществлять соответствующий надзор с момента значительного расширения глобального присутствия - к БРИКС официально присоединились Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Эфиопия, Иран и Египет. В основном мир расценивает это как победу Китая и России, жаждущих на фоне трений с Вашингтоном и Западом в целом перекроить международную систему, в которой, по их мнению, несправедливо доминируют Соединенные Штаты.

БРИКС, в состав которого с 2011 года входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, позиционирует себя ответом Глобального Юга семерке крупнейших развитых экономик (G7). Главным фактором экспансии был Китай, чей лидер Си Цзиньпин продвигает идею построения альтернативного миропорядка за счет налаживания более тесных партнерских отношений с ключевыми глобальными игроками - начиная с России и заканчивая Ближним Востоком, а также укрепления международных организаций, в которых доминирует Пекин.

Расширение блока и интерес к нему со стороны десятков стран являются благом и для России, которую после начала конфликта с Украиной Запад пытается изолировать экономически и дипломатически. Председательство Москвы в БРИКС станет для Владимира Путина шансом выступить против этой изоляции и позиционировать себя как ключевого игрока на международной арене, поскольку на ежегодный саммит мировые лидеры съедутся именно к нему домой, в Россию.

В прошлом году в Йоханнесбурге он единственный присутствовал не лично, а в формате видеосвязи - из-за выданного на его имя ордера МУС. Ожидается, что в этом году саммит пройдет в российском городе Казань.

В начале текущего года Путин пригласил к участию в саммите "представителей всех стран, заинтересованных в сотрудничестве с нашей организацией", заявив, что Россия рассчитывает на "продуктивное сотрудничество со всеми странами, входящими в орбиту БРИКС", сообщает российское государственное информагентство ТАСС.

Изначально группа сформировалась в ходе встречи на высшем уровне между Бразилией, Россией, Индией и Китаем в 2009 году, а через два года расширилась за счет Южной Африки. Шесть новых членов получили приглашение о вступлении на саммите 2023 года в августе прошлого года - отказалась лишь Аргентина после избрания новой ультраправой администрации. Расширение добавляет сил крупным нефтедобывающим экономикам Персидского залива и происходит на фоне укрепления Россией и КНР отношений со страдающим от санкций Ираном. К тому же Пекин в прошлом году сыграл роль посредника в процессе восстановления связей между давними соперниками: Саудовской Аравией и Ираном.

Новые участники присоединяются к БРИКС по мере его стремления к большей дипломатической и финансовой координации, включая реформу Совбеза ООН и отход от торговой системы, в которой доминирует доллар США. Министры финансов работают над развитием схем использования местных валют для совершения транзакций между государствами-членами и международными платежными платформами, чтобы исправить несправедливую и порой требующую затрат систему платежей, заявила Пандор.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706863860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон об усилении безопасности детей и запрете строительства многоэтажек без учета школ и детсадов одобрили сенаторы
- Правительство, Нацбанк и АРРФР заключили соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2024-2026 годы
- Не нужно манипулировать ситуацией: спикер сената Казахстана о ситуации с "Азаттык"*
- Сотрудничество Казахстана и Кыргызстана в водной сфере обсудили Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров
- Главы правительств Казахстана и России провели переговоры в Алматы
- Инфляция в Республике Казахстан
- В Мажилисе презентовали законопроект, направленный на формирование приоритетных видов спорта
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  