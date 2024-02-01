Где загадывать желания. Самые мощные места силы в Казахстане (видео)

11:57 02.02.2024

Каждый год миллионы людей отправляются путешествовать по известным городам и достопримечательностям.



А кто-то приезжает в таинственные места силы, чтобы загадать желание, попросить об исцелении, избавиться от негатива и притянуть удачу.



Таких локаций в Казахстане много.



В этом ролике Caravan.kz мы расскажем об одних из самых мощных мест силы в регионах страны.







Автор: Даяна Оспанкулова