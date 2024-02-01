|Ярость и боль иноагентов: А нас за что?
12:05 02.02.2024
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Какая удача! Музыкантов группы "БИ - 2" не депортируют в Россию. Они практически полным составом улетели из Таиланда в Израиль.
Музыканты счастливы и дают интервью в стиле "рука Кремля не смогла дотянуться". Честно говоря, большинство жителей России счастливы еще больше. Кому здесь нужны спонсоры ВСУ?
Вот краткое содержание предыдущих серий небольшого, но леденящего кровь сериала под названием "Лева, Шура и Пхукет":
БИ на Пхукете
Группа приехала в Таиланд и отыграла два концерта. После последнего концерта выяснилось, что работали "ребята" по туристической визе. А надо - по рабочей.
Седовласые музыканты (одному - 51 год, второму - 53 года) клянутся, что ничего не знали, не понимали. Как так вообще вышло?
Все все, конечно, хорошо понимали. С таким-то опытом в шоубизнесе. Но решили, что в каком-то там Таиланде, в стране "третьего мира", сойдет и туристическая виза.
И желание сэкономить, видимо, тоже присутствовало.
Когда власти Таиланда задержали семерых участников коллектива и поместили их в тюрьму, музыканты были в шоке.
"Это чудовищно, это клетка под палящим солнцем", - живописал пребывание музыкантов в тайской тюрьме иноагент Михаил Козырев.
Среди участников коллектива также есть один иноагент - "Лева", в миру Егор Бортник.
Сейчас граждане Израиля Лева (Егор Бортник) и Шура (Александр Уман) уже в Израиле, как и остальные музыканты.
Их мнение: произошедшее с ними в Таиланде "не поддается никакой логике".
То, что они нарушили закон - это мелочь, предлог. На самом деле, как они уверяют, в их деле есть "русский след", "рука Кремля".
"Я гражданин Израиля, для меня этот вопрос вообще смешон... Я понимаю, что операция была продумана заранее", - уверяет иноагент Бортник.
Какая операция? Кто-то заставлял, влиял на мозги музыкантов, чтобы они не оплатили рабочую визу? На Леву или на Шуру?
И что это за странная привязанность к инфантильным детским прозвищам. Какие Лева и Шура? Вполне взрослые вроде бы люди "за 50".
В этой детали кроется одна из разгадок их странного поведения. У "ребят" совершенно инфантильная картина мира. "Мы не виноваты, это все они!"
Но слава Богу, ни Леву, ни Шуру мы в России больше не увидим. Они так и сказали: "ни ногой". Какая удача!
После того, как они отправляли деньги ВСУ, это, действительно, верное решение. Впрочем, делали они это тихонько, и никто бы ничего не узнал. Вначале, высказавшись против СВО, "Лева и Шура", как ни в чем не бывало, продолжали гастроли по России, пока их концерты не начали отменять на местах.
Может, смогли бы гастролировать кое-где и дальше, но сдал всех, как всегда, иноагент Анатолий Белый, похваливший БИ:
"Часть денег от концертов ребята отдают на помощь Украине. Они не афишируют это. Просто делают."
Молодец Белый! Продолжает всех разоблачать. И как ловко: под видом якобы похвалы. Не хочется, видимо, ему одному тонуть в этом иноагентском болоте.
Галкин в Индонезии
А тем временем другие иноагенты тоже попадают сплошь и рядом в ситуации "отмены".
Иноагента Галкина не пустили в Индонезию. Скоро уже можно будет делать мини игру: отгадай, куда еще не пустили Галкина?
Казахстан, Таиланд, Дубай, теперь вот Индонезия. И можно сразу догадаться, кого винит во всех отменах иноагент. Российскую федерацию!
"Длинные руки" дотянулись до всех таможенных и пограничных служб этих стран. Якобы иноагенту даже показывали на границе Индонезии письма из посольства России, но сфотографировать он их по какой-то причине не успел.
В Таиланде на концерты иноагента Галкина отменили продажу билетов. Тогда, не теряя присутствия духа, он бодро отправился на Бали. Написал призыв к соотечественникам: "Жду всех!" Билеты на концерт Галкина стоят, кстати , начиная от 8,5 тысяч рублей.
Но дальше зоны паспортного контроля Галкин на Бали не продвинулся.
Так что соотечественники и в Таиланде, и на Бали остались без его незамысловатых шуток.
Он удивляется, так же, как и музыканты из БИ: "это не поддается логике"!
Но почему же не поддается?
Никому не нужны проблемы с иностранцами, которые то визу не оформят, то пытаются разжигать политические конфликты со сцены, то выступают спонсорами террористов.
Логике как раз все хорошо поддается.
Просто и Галкин, и "БИ" считали, что эти страны "третьего мира" должны быть счастливы принять светочей демократии. Нет, так и есть, просто наверняка вмешалась "рука Кремля"!
"Всем процессом управляют из Москвы!" - зловеще намекал иноагент Козырев.
Так Россия же вроде бы страна изгой? Всемирная изоляция вроде бы?
Ну, как все сбежавшие из России рассказывают. Или это все-таки вот такое влиятельное государство?
Обращение к "правителям"!
Совершенно, абсолютно неузнаваемым предстал перед камерой иноагент Моргенштерн: причесан, умыт, в белой рубашке. Не дерзит, не язвит, не матерится. Что случилось?
Записывает "видеописьмо правителям ОАЭ". Выгоняют Алишера...
Закрыли въезд в Дубай без объяснения причин.
Моргенштерн записал видео, от которого веет холодом, недоумением и желанием поставить шейхов на место. При этом сам Алишер не смог выучить ни одного имени, как-то, может, поприветствовать "правителей" в начале видео. Нет, что вы. Он хочет получить объяснения.
Моргенштерн произнес набор не столько извинений, сколько требований. Он ничего не нарушал!
Моргенштерн "инвестировал", как он это называет. Ну, как инвестировал? Купил недвижимость и машину. Открыл какую-то фирму звукозаписи. Еще он очень любит ОАЭ и считает "второй родиной".
Маленькая поправка. Учитывая, что у Моргенштерна два гражданства - российское и израильское - он должен называть ОАЭ, наверное, третьей родиной? Или Россия - уже не родина?
После интервью Ксении Собчак, в котором Моргенштерн с хохотом хвастался, как он обходит налоговое законодательство ОАЭ, наверное, будет очень трудно объяснять шейхам, что он "ничего не нарушал".
И про политику он, может, ничего и не говорил (трудно понять вообще, о чем он говорит, извините, поет) - но мата в его произведениях чрезвычайно много. Может, это не понравилось шейхам ОАЭ? Как их подобострастно называет Алишер, "правителям".
Какой-то странный человек, с татуировкой "666" на лбу матерится со сцены, там же курит и пьет, нарушает законы. Это в России Алишер был популярный в некоторых кругах артист, а для ОАЭ это просто иностранный мигрант с очень неоднозначной репутацией.
Судьба мигранта
Судя по тому, с какой обидой и недоумением реагируют все иноагенты на "культуру отмены" в отношении гениальных себя, все они находятся на уровне "Левы и Шуры".
Они не понимают, что никому не нужны, ни на Западе, ни на Востоке. Что они просто обычные мигранты. И никому не хочется иметь из-за них проблемы. Или даже маленькие "проблемки".
Тем более если у них репутация "пособников ВСУ".
Как сказала спикер Российского МИД Мария Захарова:
- Ничего удивительного. Никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм.
Закричал со сцены "Слава Украине!" - получил запрет на въезд в Дубай, как Андрей Данилко. Пытался обмануть с налогами - запрет на въезд от "правителей ОАЭ". Не оформил визу - посажен в клетку.
Как признали сами "Лева и Шура", "это стандартная процедура".
Но они-то нестандартные! С ними же так нельзя!
Вот в чем причина этого вопля иноагентов. Не могут смириться со своим нынешним статусом: обычный мигрант.
Но скоро привыкнут. И налоги будут платить, и визы оформлять, и вести себя на сцене прилично.
Только будут ли для них сцены?