Ярость и боль иноагентов: А нас за что?

12:05 02.02.2024

Елена Мурзина

автор издания Украина.ру



Какая удача! Музыкантов группы "БИ - 2" не депортируют в Россию. Они практически полным составом улетели из Таиланда в Израиль.



Музыканты счастливы и дают интервью в стиле "рука Кремля не смогла дотянуться". Честно говоря, большинство жителей России счастливы еще больше. Кому здесь нужны спонсоры ВСУ?



Вот краткое содержание предыдущих серий небольшого, но леденящего кровь сериала под названием "Лева, Шура и Пхукет":



БИ на Пхукете



Группа приехала в Таиланд и отыграла два концерта. После последнего концерта выяснилось, что работали "ребята" по туристической визе. А надо - по рабочей.



Седовласые музыканты (одному - 51 год, второму - 53 года) клянутся, что ничего не знали, не понимали. Как так вообще вышло?



