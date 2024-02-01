Казахстан. Будут ли отставки на предстоящем заседании правительства

12:14 02.02.2024

Будут ли отставки на предстоящем заседании правительства Казахстана



На следующей неделе, 7 февраля, состоится расширенное заседание правительства.



Накануне спикер сената Маулен Ашимбаев назвал дату расширенного заседания правительства с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает Caravan.kz.



"Что касается конкретных аспектов, оценок по деятельности тех или иных министров по направлению, я думаю, что они будут высказываться 7 февраля на расширенном заседании правительства", – сказал Ашимбаев.



Ранее расширенное заседание правительства, на котором будет определена тактика дальнейших действий по улучшению социально-экономических условий в стране, анонсировал президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan.



В преддверии предстоящего расширенного заседания правительства справедливо возникает вопрос: а каких перемен стоит ожидать? Инсайды намекали на возможные большие отставки и перестановки, хотя все эти сведения пока остаются на уровне обсуждений, не подтвержденных официально.



Но все же, несмотря на отсутствие официальных подтверждений, нельзя исключать возможность существенных изменений, учитывая, что некоторые ведомства и их руководители в течение прошлого года привлекали внимание общественности и СМИ. Их деятельность особенно часто подвергалась критике в периоды кризисов, чрезвычайных ситуаций и резонансных моментов.



Однако стоит отметить и положительные изменения в работе некоторых представителей правительства. Некоторые члены кабмина в Казахстане будто переосмыслили свою роль, выходя за пределы кабинетов и активно выезжая на места. Многие министры стали более открытыми в общении с представителями прессы, регулярно проводя брифинги и отвечая на вопросы, даже если они затрагивают острые темы.



По мнению казахстанского политолога Ислама Кураева, не стоит ожидать чего-то грандиозного на предстоящем расширенном заседании правительства Казахстана, где, согласно некоторым инсайдам, планируются крупные перестановки.



"Изначально предполагалось, что может произойти смена правительства, включая премьер-министра и нескольких вице-премьеров. Однако последняя активность Алихана Смаилова наводит на мысль об обратном и вызывает вопросы о вероятности таких изменений. Существует также вероятность, что аким Алматы Досаев может занять позицию вице-премьера, но на данный момент ситуация остается более загадочной, чем ясной.



Кроме того, возможно, часть министров может испытывать беспокойство, так как их работа оставляет желать лучшего. Таким образом, хоть и незначительные, изменения могут произойти", - поделился мнением Кураев.



Политолог и экономист Ануар Бахитханов в свою очередь воздержался от прогнозов по поводу инсайдов о том, уйдут ли в отставку нынешний премьер-министр Смаилов, его заместители и некоторые министры.



"На мой взгляд, на предстоящем расширенном заседании правительства, в котором примет участие президент Токаев, будет проведен серьезный разбор полетов некоторых ведомств за прошлый год, что, безусловно, поднимет вопросы о качестве и эффективности их деятельности. И это тоже не менее важно.



Важно осознавать, что проблемы и задачи, с которыми сталкивается казахстанское правительство, приобрели системный характер и накапливались годами. Иными словами, многие проблемы действущие министры получили от своих предшественников. Появление новых ведомств и персон на политической карте страны также по-прежнему представляет собой интересный момент.



Картина в какой-то степени такова: министры стремятся демонстрировать свой высокий профессионализм, доказывая, что их места не были даны просто так. Они работают в условиях, созданных для успешного выполнения обязанностей. Но когда органы власти подвергаются постоянной критике, сложно замылить глаза обществу.



В Казахстане необходимы сильные и независимые институты. У нас таковых – эффективных общественных и политических институтов – увы, пока нет. Гражданское общество, партии и СМИ слабы и мало эффективны. В Казахстане, где действует президентская форма правления, именно президент является сильнейшим политическим институтом. В связи с этим необходимо провести реформы и укрепить действующие политические институты.



Однако воспитание правительства не является задачей президента. Этот вопрос должен регулироваться на уровне политической системы, где существует механизм доверия и ответственности. Политическая ответственность несет моральный характер и возникает при утрате доверия правительства или министра. Если механизм ответственности внедрен в систему, он повлияет не только на работу правительства, но и на отбор кандидатов на министерские посты, осуществляя принцип меритократии. Такой подход позволит привлекать кадры с авторитетом и необходимыми лидерскими качествами", - отметил наш спикер.



Автор: Ахмет Талапулы