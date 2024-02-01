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Казахстанцы голодают, а минсельхоз отчитывается о богатом урожае: что не так со статистикой
12:36 02.02.2024

Казахстанцы голодают, а минсельхоз отчитывается о богатом урожае: что не так со статистикойФото - Caravan.kz
Оказывается, казахстанцы вполне могут недоедать, тогда как статистические данные приукрашивают действительность.

На проблему обратили внимание даже депутаты Мажилиса парламента РК, в частности мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров, который с данным вопросом обратился к премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову, сообщает корреспондент медиапортала Caravan.kz.

О том, что часть казахстанцев живет не только за чертой бедности, но и не может нормально питаться, заявляли аналитики "Energyprom" еще пару лет назад. Так, на начало прошлого года эта цифра составляла порядка 1,3 миллиона человек. Но опять же это тоже были статистические данные, которым в принципе призывает не доверять депутат. Хотя не согласиться с тем, что "еще больше жителей страны стали есть меньше", трудно. Тем более, что названная цифра, по данным портала "kazinform", "в 1,5 раза выше года предыдущего".

Иными словами, "10 процентов наиболее бедных семей в Казахстане стали потреблять меньше продуктов в восьми категориях из десяти – малообеспеченные граждане сократили потребление мяса, молочных продуктов, масла, сладостей". То есть еды в семье не просто мало, она еще и малопитательная или недостаточно полезная. Чем это грозит?

"Недостаток макро- и микроэлементов приводит к авитаминозу, нарушается работа центральной нервной системы, появляется быстрая утомляемость, потеря работоспособности. А из-за недостатка мяса, например, может развиться анемия. Тогда как недостаток некоторых микроэлементов может привести к нарушениям работы ЖКТ, сердечно-сосудистой патологии, могут быть закупорки в сосудах", - предупреждают медики. Более того, оказывается, на недоедание также влияет такой фактор, как высокий уровень закредитованности населения.

"Качество кредитного портфеля ухудшается, просрочки растут, поэтому часть населения с низким уровнем доходов больше тратит средств на оплату своих обязательств по кредитам и, соответственно, меньше тратит на продукты питания", - заявил одному из новостных порталов Арман Байганов.

Возвращаясь к цифрам, выданным статистикой, мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров подвергает их сомнению, так же, как и остальные данные. Например, согласно официальным заявлениям, "уровень бедности в Казахстане в 2022 году достигал 5,2 процента, тогда как в прошлом году он снизился до 5,1 процента".

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И вот что говорит по этому поводу депутат.

"Знаете ли вы, что, по статистике, каждый день каждый казахстанец, включая младенцев, должен потреблять полкило картофеля? А это в несколько раз больше, чем в Беларуси – мировом лидере потребления продукта. Я недаром привожу этот пример. Так как, если честно, в нашей стране производится в два раза меньше картофеля. Аналогичная ситуация наблюдается и в других отраслях. Таким образом, данные статистики не соответствуют действительности, это факт", - утверждает Ходжаназаров.

Но мажилисмен говорит о приписках не только в области продуктов, недоедания и т.п. По его мнению, подобные факты во множестве имеют место быть в аграрном секторе страны, а это уже вполне может указывать на то, что не все гладко в сфере продовольственной безопасности.

"Согласно данным отраслевых союзов приписки по производству зерновых доходят до трех миллионов тонн. Мы знаем, что в 2021 году засуха была во всех юго-западных регионах, начиная с Мангыстау. Но на тот момент бывший министр сельского хозяйства бодро отчитался о богатом урожае в 20,1 миллиона тонн зерновых, несмотря на дефицит осадков. Расхождения в поголовье скота по отдельным регионам достигают 40 процентов. Кому нужна такая ложная информация? Разве дутые цифры не разрушают аграрную отрасль?

Акиматы всех уровней, центральные органы, власти – все научились давать ложную информацию.

Другими словами, они самостоятельно меняют показатели отдельных хозяйств и приукрашивают статистику. А ответственность за это вообще не предусмотрена", - возмущается мажилисмен.

Минимум, что можно начать делать для исправления ситуации, по мнению Ходжаназарова, это "усовершенствовать информационную, методическую, нормативную базу путем создания рабочих групп с привлечением профессиональных фермеров, передовых IT-компаний и международных экспертов". Может, хоть тогда в республике появится реальная статистика, которая по-настоящему поможет не только указать на проблемы в жизни казахстанцев, но и подскажет пути выхода из них.

Астана
1.02.24

Источник - Караван
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