Кадровые перестановки в Таджикистане: масштабные ротации в начале года, - А.Хакимов

12:38 02.02.2024

Январь оказался максимально насыщенным новостями о кадровых ротациях. Они коснулись всех регионов, особенно Хатлонской области.



Массовые отставки в силовом блоке Хатлонской области

19 января под председательством Эмомали Рахмона прошло заседание Совета безопасности Таджикистана, где подводили итоги прошлого года. Президент остался недовольным работой многих руководителей силового блока. Особенно сильно досталось руководству органов правопорядка Хатлонской области. Практически все руководство силового блока родной для президента Хатлонской области было отправлено в отставку.



Что касается предмета критики, пресс-служба президента ограничилась общими формулировками, не вдаваясь в детали. В частности, были отмечены такие недостатки или даже преступления, как низкий профессиональный уровень, неисполнение служебных обязанностей, коррупция, участие в обороте наркотиков и т. д.



В отставку были отправлены:



- главы УМВД Хатлонской области, ОМВД Куляба, Бохтара и других районов;



- прокурор области вместе с заместителями;



- руководство УГКНБ в области, а также в Кулябе;



- глава Агентства по борьбе с коррупцией в регионе;



- руководство Агентства по контролю за наркотиками в Хатлоне.



На данный момент новое назначение есть только на место прокурора области. Им стал бывший прокурор ГБАО Аваз Назарзода.



Ротации в государственных ведомствах

Среди перестановок в государственных ведомствах республиканского масштаба выделяется смена руководства Национального банка Таджикистана. Новым руководителем Нацбанка стал Фирдавс Толибзода, который ранее занимал должность заместителя главы главного финансового регулятора. Примечательно то, что он получал образование в Турецкой Республике Северного Кипра (непризнанное государство), а также в Японии (магистратура). В Нацбанке работает с 2003 года.



Хоким Холикзода, занимавший должность главы Нацбанка с 2020 года, получил повышение и теперь занимает должность первого заместителя премьер-министра Таджикистана.



Новым министром культуры стала Матлубахон Сатториен, ранее занимавшая должность заместителя премьер-министра. Ранее должность министра культуры занимала Зульфия Давлатзода, которую освободили от должности в связи с переходом на другую работу (пока без назначения).



Ротации в административно-территориальных субъектах

Большинство административных ротаций также пришлось на Хатлон. Назначены новые главы городов Бохтар, Нурек, Левакант, Дангаринского, Муминабадского районов, а также районов Шахритус, Джалаллиддина Балхи и Ховалинга.



Обязанности мэра Бохтара, в частности, временно будет исполнять Муминзод Абдулмаджид. Главой Дангаринского района стал Сиджоудин Саламзода, который ранее занимал должность заместителя мэра Душанбе в администрации Рустама Эмомали.



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Кадровые перестановки в Таджикистане прокомментировал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин.



- Президент отправил в отставку руководство почти всех силовых структур (МВД, прокуратура, ГКНБ) в своей родной Хатлонской области, раскритиковав результаты их работы. Позже и большинство административных перестановок также пришлось на Хатлон. О чем могут свидетельствовать подобные резкие шаги?



- В последнее время кадровые перестановки в Таджикистане оживились по сравнению с тем, что наблюдалось в четвертом квартале прошлого года. Помимо ротаций в силовом блоке Хатлона, примечательным выглядит "каскад" отставок 29 января. Он затронул разные сектора - от науки до исполнительной власти.



Это явно диссонирует с тем затишьем, которое наблюдалось ранее. Очевидно, что мы имеем дело с новой фазой кадровых перестановок.

С одной стороны, судя по персоналиям, которые были отправлены в отставку, часть людей находилась на своих постах, по понятиям таджикистанских ведомств, слишком долго. Длительно оставаться на определенных должностях, особенно связанных с силовыми структурами, не принято. Например, 29 января отправили в отставку заместителя главы ГКНБ Ятимова. Тем не менее это не касается руководителей самих ведомств.



С другой стороны, свою роль играют внешнеполитические и исторические факторы. Во-первых, Хатлон граничит непосредственно с Афганистаном. Во-вторых, это опорный регион для сегодняшней политической элиты. Место хатлонских управленцев в политической иерархии современного – независимого и послевоенного – Таджикистана выше, чем у тех, кто руководит, например, Гиссаром, Ходжентом или Бадахшаном тем более.

Вся кадровая политика, касающаяся руководства силовых структур, на мой взгляд, сосредоточена непосредственно в руках президента. Скорее всего, он нашел новые, более отвечающие сегодняшним потребностям страны кандидатуры. Тем не менее информацией о том, какие потребности предстоит удовлетворять новым силовым ведомствам, располагают непосредственно президент или приближенные к нему аналитики.



- Изменился ли качественно сам ротационный процесс? Есть ли тенденции, которые позволяют говорить о трансформации элит?



- Сейчас принципиально новых особенностей ротации не видно. Перестановки последних 2–3 дней – это пересаживание чиновников с одного поста на другой: например, зампредседателя нижней палаты парламента – на вице-премьерский, а вице-премьера – на пост министра культуры.



Тем не менее перестройка части элиты – и в сфере образования, и в секторе финансов, и в силовом блоке – все же происходит. Об этом свидетельствует то, что значительная часть отправленных в отставку чиновников или не получают новых должностей, или отправляются на посты, не связанные с их опытом и профилем – как мэр Леваканта, которая стала председателем комитета по делам женщин и семьи. И все же большая часть – около двух третей из всех отправленных в отставку за последние две недели – покидает свои должности "в связи с переходом на другую работу" – как президент Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана.



Эта формулировка стала применяться чаще, чем раньше. Такая тенденция свойственна в том числе для ротаций в Хатлоне: большинство получивших отрицательные характеристики перешли на другую работу без указания этой самой другой работы.



- Председателем Дангаринского района Хатлона – родного района президента – назначен заместитель мэра Душанбе. Можно ли говорить о том, что у сына президента уже формируется пласт доверенных ему лиц, собственной команды, или о таком разделении пока рано говорить?



- Формирование новой команды Рустама Эмомали идет не целенаправленно, а эволюционным, естественным путем. Поэтому в таких назначениях нет ничего удивительного: кому доверять, как не людям из опорного региона или получившим опыт в опорном регионе?



Из руководителей и администраторов Куляба формируется, формировалось и продолжает формироваться команда людей, которая непосредственно участвует в реализации политической власти, в том числе и в столице.

При этом роль Душанбе с точки зрения выстраивания карьеры, возможности доступа к различным ресурсам, материальным и нематериальным, остается центральной и ключевой для любого чиновника в Таджикистане.



Анушервон Хакимов

Дата: Февраль 2, 2024