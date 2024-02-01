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Авария (взрыв котла) на ТЭЦ Бишкека. Президент Жапаров лично крутит болты
13:23 02.02.2024

АВАРИЯ НА ТЭЦ БИШКЕКА: РАССМАТРИВАЕТСЯ ВЕРСИЯ ВОЗМОЖНОЙ ДИВЕРСИИ
Власти Киргизии рассматривают несколько версий относительно произошедшей на ТЭЦ Бишкека аварии, в том числе диверсию. Об этом заявил на пресс-конференции в Бишкеке глава МЧС республики Бообек Ажикеев.
Авария на ТЭЦ Бишкека: рассматривается версия возможной диверсии
"Рассматривается версия о диверсии, так как ночью были слышны хлопки на ТЭЦ Бишкека. Изучаются и технические причины выхода из строя оборудования", - сказал Ажикеев.

По его словам, на теплоцентрали объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Объявлять режим ЧС в городе нет необходимости. Школы и детские сады переведены на онлайн-режим обучения. Ситуация находится на контроле у президента. Из-за снижения температуры увеличено производство электроэнергии. С учетом проведения ремонтных работ восстановление прежнего режима может занять 5-7 дней", - добавил Ажикеев.

Как сообщалось, на ТЭЦ Бишкека произошла авария, по предварительным данным, взорвался один из котлов. Причины случившегося официально не называются, работает комиссия.

По информации Минздрава, в результате аварии на ТЭЦ пострадали пять человек.

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ПРЕЗИДЕНТ КИРГИЗИИ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЭЦ БИШКЕКА ПОСЛЕ АВАРИИ
Президент Киргизии Садыр Жапаров приехал на ТЭЦ Бишкека. Глава государства дал неотложные поручения по скорейшему восстановлению работы столичной ТЭЦ.
Президент Киргизии проинспектировал ход восстановления ТЭЦ Бишкека после аварии
Президент Киргизии Садыр Жапаров проинспектировал ход восстановительных работ на ТЭЦ Бишкека, где произошла крупная авария. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 2 февраля, проинспектировал ход восстановительных работ на ТЭЦ Бишкека. Даны неотложные поручения по скорейшему восстановлению работы столичной ТЭЦ", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, все профильные структуры "продолжают нести службу в усиленном режиме".

Председатель правительства республики Акылбек Жапаров также прибыл на станцию, подтвердили ТАСС в пресс-службе кабинета министров. "Председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров прибыл на ТЭЦ Бишкека для ознакомления с ситуацией", - сказали в пресс-службе. Глава кабмина экстренно вернулся из Алма-Аты, где он планировал принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Источник - ИАЦ МГУ
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