 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Западные СМИ дружно уверяют, что Залужный все-таки тайно уволен из Главкомов бандер-армии
17:36 02.02.2024

Отставка Залужного: западным разведкам известны подробности
Главком обвиняется в том, что украинцы не хотят воевать
Константин Ольшанский

Сколько бы ЦИПсО ни опровергало увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного, для западных разведок это факт. CNN узнало детали отставки от нескольких высокопоставленных сотрудников РУМО и Пентагона.

Залужного 29 января тайно вызвали на Банковую и объявили, что генерал уволен. Официального объявления сделано не было, однако до конца недели будет издан соответствующий указ президента, утверждает CNN. Сам Зеленский встречаться с Залужным побоялся.

Слухи об увольнении главкома стремительно распространились по Киеву в понедельник вечером. Однако никто не удивился: все шло к тому, что Зеленский избавится от своего главного оппонента. Залужному вменили провал "контрнаступления".

Напряженность между главкомом и президентом достигла пика, когда генерал раскритиковал фанатичный оптимизм укрофюрера: в интервью журналу Economist честно признал, что ситуация зашла в тупик, а военная помощь НАТО не спасла ВСУ от краха.

За счет альянса было полностью экипировано и оснащено 9 штурмовых батальонов общей численностью почти 36 тыс. человек. В "контрнаступлении" были также задействованы неонацистские формирования из наемников и добровольцев "Лють", "Скала", им. Кастуся Калиновского. Объединенная группировка пыталась продвинуться от Орехова к Токмаку, но застряла уже на подступах к Работину, пройдя не более 20 км к югу. Сейчас же российские войска отбрасывают обессилевшие подразделения ВСУ от оперативной линии Работино - Вербовое.

В понедельник пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил западным изданиям, что слухи об увольнении главкома "не соответствуют действительности". И украинское Минобороны в соцсетях заявило, что это "неправда". Но важнее то, что Зеленский в ежевечернем обращении ни разу не упомянул главнокомандующего.

Washington Post и Financial Times выяснили у киевских источников, что Зеленский собрал в своем офисе самых приближенных (в том числе министра обороны Рустема Умерова) и объявил им об увольнении Залужного. Президент предложил ему другую должность, но генерал, естественно, от такой подачки отказался.

Залужный был уволен из расчета на то, что новым главкомом станет кто-то из известных военачальников, сообщает CNN. Должности были предложены главе ГУР Кириллу Буданову (один из самых молодых украинских генералов известен своими аномально крепкими связями с Зеленским) и Александру Сырскому, в настоящее время командующему Сухопутными войсками. Однако оба отказались возглавить ВСУ наотрез, узнали в CNN.

Почему Зеленский избавился от Залужного, понятно. Несмотря на провал "контрнаступления" и отсутствие сколько-нибудь существенного прогресса на поле боя в 2023 году, Залужный парадоксально остается в незалежной одним из самых популярных политиков.

Опрос, опубликованный Киевским институтом социологии в декабре, показал, что 88% украинцев на президентских выборах поддержали бы Залужного. Рейтинг одобрения Зеленского значительно ниже - всего 62%.

Исследование проводилось после того, как разногласия между Залужным и Зеленским достигли пика. Главком в статье для Economist признал, что ВСУ не способны преодолеть ни российские минные заграждения, ни огонь тяжелой артиллерии.

"Глубокого и красивого прорыва уже не будет", - выдал опытный главком. Однако его признание вызвало неадекватную реакцию на Банковой, подчиненной фанатичным представлениям Зеленского.

"Будь я военным, последнее, что бы делал, это комментировал прессе, общественности то, что происходит на фронте", - заявил тогда по украинскому телевидению заместитель главы администрации президента Игорь Жовква.

Перепуганный Зеленский тогда побоялся критиковать Залужного открыто, лишь заявил на годовой пресс-конференции: "Жду очень конкретных вещей на поле боя".

Окончательно похоронил киевскую элиту спор о мобилизации еще полумиллиона украинцев. Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ потребовал призвать еще "не менее 450 тысяч" украинцев. Залужный опроверг эту информацию. Возможно, чтобы отвести удар от себя, ведь Зеленский еще в апреле 2023-го получил главкому лично заняться работой военкоматов и комплектованием войск.

Центр восточноевропейских исследований (OSW) отмечает, что сам Зеленский в недавнем интервью немецкой телекомпании ARD косвенно подтвердил серьезнейшие проблемы с мобилизацией. Зеленский назвал численность украинских войск в 880 тыс. человек и в то же время заявил, что у страны миллионная армия. Предыдущие цифры озвучивались летом 2022-го тогдашним министром обороны Алексеем Резниковым, он оценивал количество поставленных под ружье в миллион, в том числе 700 тыс. в ВСУ. Таким образом, несмотря на все волны мобилизации, ни Залужный, ни Зеленский не смогли заставить украинцев воевать. А теперь решают друг с другом, кто больше виноват.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706884560


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