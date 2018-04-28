 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мятежного кыргызского депутата Жамгырчиева заставили сдать мандат и выпустили из СИЗО под подписку о невыезде
19:21 02.02.2024

Бывшего депутата Эмиля Жамгырчиева отпустили из-под стражи. Об этом сообщил адвокат Кайсын Абакиров.

По его словам, постановлением Первомайского районного суда ходатайство ГСУ ГКНБ об изменении меры пресечения Жамгырчиеву удовлетворено и изменено на подписку о невыезде. Он освобожден из зала суда.

2 февраля Жамгырчиев написал заявление о сложении мандата. На основании поданного заявления ЦИК досрочно прекратил полномочия депутата.
Подробнее: svodka.akipress.org/news:2060787?f=cp

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ЖАМГЫРЧИЕВ Эмил Эрикович
/ /
[12.03.1980 - ..]
кыргыз

окончил Академию МВД КР имени генерал-майора Э.Алиева, юридический факультет (1999-2006 гг.), Аграрный университет им.Скрябина, экономический факультет (2012-16 гг.).

2006-2010 гг. – следователь Следственного управления Госслужбы финансовой полиции КР,
2010-2011 гг. – начальник отдела по борьбе с экономической преступностью и коррупцией Главного управления внутренних дел Чуйской области,
02.2011-09.2011 гг. - начальник отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Главного управления внутренних дел Чуйской области,
09.2011-04.2012 гг. – заместитель заведующего отделом по работе с обращениями граждан Аппарата президента КР,
07.2012-11.2012 гг. – инспектор отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата правительства КР,
11.2012-11.2014 гг. – подготовка к защите диссертации
11.2014-05.2015 гг. – и.о. начальника управления УГСБЭП при ПКР по Чуйской и Таласской областям,
05.2015-11.2016 гг. – зам. нач. управления УГСБЭП при ПКР по Чуйской области
11.2016-28.04.2018 гг. – заместитель начальника управления – начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями УГСБЭП при ПКР по г.Бишкек.

С 28 апр. 2018 - 17.10.2020 - зам. председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики.

21.10.2020 Первомайским райсудом г. Бишкек помещен в СИЗО ГКНБ на месяц /обвинен в взятке в особо крупном размере/. Дело развалилось.

с 02.2022 - 2.02.2024 - депутат Жогорку Кенеша 7 созыва по списку партии "Альянс" /вместо выбывшего, отказался от мандата в личном заявлении/

Уголовное дело против Жамгырчиева было возбуждено 26 декабря 2023 года. По словам главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, в декабре 2022 года депутат дважды нарушил государственную границу, незаконно выехав в Ташкент, где тайно встречался с узбекским бизнесменом Салимом Абдувалиевым, известным как "Салимбай" или "Салимбойвачча". Жамгырчиев якобы пытался заручиться его поддержкой. Ташиев также сообщил, что в Узбекистане против Жамгырчиева возбуждены два уголовных дела – о незаконном пересечении границы и мошенничестве.

В конце декабря 2023 года Генпрокуратура Кыргызстана направила в парламент представление с просьбой дать согласие на привлечение Жамгырчиева к уголовной ответственности. 10 января текущего года депутаты проголосовали "за". Однако накануне их коллега сбежал, спрыгнув из окна кабинета на втором этаже здания парламента.

Ташиев призвал Жамгырчиева добровольно прийти в ГКНБ, пообещав не задерживать его. Депутат явился 12 января, его сразу же допросили, а затем отпустили под "обязательство о явке в органы следствия". Депутат Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) Эмиль Жамгырчиев отправлен под стражу до 26 февраля. Такое решение ночью 24 января 2024 принял Первомайский районный суд Бишкека. 2.02.2024 отпущен под подписку о невыезде.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - svodka.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706890860


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