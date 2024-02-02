Президент Жапаров предполагает, что на Бишкекской ТЭЦ просто перепутали уголь

19:24 02.02.2024

На Бишкекской ТЭЦ в 3 часа утра произошла авария. В 9:30 чиновники из разных ведомств начали давать пресс-конференцию. Лица были напряженными, а у ответственных лиц – тревожными.



По информации заместителя министра энергетики Насипбека Керимова, предположительно, авария произошла в котельном цеху на 14 котле. Министр МЧС Ажикеев сказал, что примерно в три часа ночи был хлопок, после которого произошел взрыв. На 10:30 утра ни один чиновник не мог точно ответить о месте взрыва на ТЭЦ, взорвался ли котел. Общий ответ – было темно, ничего не видно.



После вопроса "Когда журналисты смогут посетить место аварии?" наступила тишина.



По выступлениям чиновников сложилась следующая картина. После взрыва или серии взрывов начался пожар, система разгерметизировалась (прорвало трубы) и вода начала топить станцию. После этого станцию обесточили. Мощность станции с 410 МВт упала до 200 МВт (работали китайские котлы).



По словам Керимова, площадь пожара неизвестна, по словам министра ЧС Ажикеева, пожар тушили 4 расчетных единицы. Вода в станции поднялась на 30 см. 5 человек пострадали, из них двое находятся в крайне тяжелом состоянии (ожоги 80-90% тела).



По словам Ажикеева, из 15 котлов в старой части ТЭЦ два оставались в рабочем состоянии. По расчетам чиновников, температуру в системе нормализуют через 5-7 дней.



Сразу после пресс-конференции в интернете появились видео и фото, которые показывали масштабные разрушения старой части ТЭЦ. Взрывом и ударной волной снесло почти всю крышу главного здания.



Причина аварии может быть техногенная или диверсия. "По поручению председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, рассматривается версия диверсии. Потому что было несколько хлопков в 3 часа ночи", - сообщил министр.



По словам Насипбека Керимова, в последний раз ремонт 14-го котла проводился в декабре и 31 декабря данный котел был введен в работу.



В энергетической отрасли в последние три года происходит кадровая чехарда, сопоставимая только с кадровой чехардой в мэрии Бишкека. Замминистра Насипбек Керимов, который отвечал сегодня на вопросы журналистов, был назначен 18 января, то есть две недели назад. Отправили его из Администрации президента.



Директором ТЭЦ является Алпбек Садыров, который до этого был техническим консультантом иранской компании. Его назначили 18 января, то есть тоже две недели назад. До него с сентября 2023 года директором был Улан Сапаров. Именно он 12 декабря 2023 года встречал на ТЭЦ министра энергетики Таалайбека Ибраева, а потом они отрапортовали о полной готовности к зиме.



27 января на коллегии министр энергетики Ибраев критиковал кадровую политику. "Ходят слухи, что получают деньги за назначение на должность, просят теленка, просят корову. Когда это закончится?" - спрашивал он.



"Собрались "аке, байке, тайке". Прямо говорю, они ничего не знают. Поэтому я вчера сказал по поводу замдиректора. Человека, который работал в закупках, назначили заместителем директора", - говорил он о кадровой политике на Бишкекской ТЭЦ.



…



По сложившейся традиции, чиновники начали массово посещать место аварии. С утра в столичной ТЭЦ было не протолкнуться.



По фотографиям пресс-службы президента, ситуацию президенту Жапарову описывал управляющий делами Туманбаев. На видео пресс-службы президента ситуацию президенту описывает директор ТЭЦ – в одном из котлов произошел взрыв. По версии министра ЧС, все котлы целые, в какой-то низменности или шахте произошло скопление газов или другого неизвестного вещества, которое потом взорвалось.



Президент Жапаров выдвинул другую версию – возможно, взрыв произошел из-за высокой калорийности угля. На ТЭЦ привыкли жечь кара-кечинский уголь с калорийностью 3800 Ккал/кг, а сейчас жгли уголь калорийностью 5500 Ккал/кг. "Я не эксперт, но предполагаю, что они не учли калорийность угля и топили, так же как раньше топили углем Кара-Кече и от этого температура могла повыситься и мог произойти взрыв", - объяснил президент.



…



Авария на Бишкекской ТЭЦ может иметь политические последствия. Первая масштабная авария в январе 2018 года на ТЭЦ дала старт отстранению от власти сторонников Атамбаева и его аресту в августе 2019 года в Кой-Таше.



Сейчас обстоятельства отличаются. Трубы на ТЭЦ не замерзли, а взорвались. На устранение последствий аварии может уйти дольше времени.



Во-вторых, сейчас другая политическая ситуация. Если версия президента является истинной причиной аварии, значит не стоит исключать того, что жечь большие объемы казахского угля оказалось более выгодным, чем местный уголь.



Теперь осталось дождаться, кто будет вести расследование.



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В МЧС рассказали, как устраняют последствия аварии на ТЭЦ Бишкека



22:16, 2 февраля 2024



По состоянию на 18:30 2 февраля создан оперативный штаб для ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека, сообщает пресс-служба МЧС.



На месте работают 140 спасателей, задействованы 8 мотопомп (водонасосное оборудование) и 24 единиц техники МЧС.



По данным МЧС, выполняются следующие работы:



- На территории ТЭЦ для сотрудников установлены 2 палатки для обогрева (также дополнительно предусмотрены 10 утепленных палаток).



- С помощью мотопомп и спецтехники сотрудники МЧС ведут работу по откачке воды в здании ТЭЦ;



- С помощью 5 пожарных автолестниц сотрудники МЧС утепляют здание ТЭЦ. Для этого МЧС выделило 20 тыс. кв.м полиэтиленовой пленки, также ожидается еще 45 тыс. кв.м данного материала;



- Сотрудники пожарной испытательной лаборатории МЧС проводят исследования на территории ТЭЦ, где возник пожар. В настоящее время проведена первичная экспертиза;



- Службы Гражданской защиты проводят соответствующие мероприятия. Всего на месте работают 357 сотрудников, также задействованы 20 спецтехники (19 автовышек, 1 машина скорой помощи);



- На месте также работают 5 служб Скорой помощи, сотрудники МВД, "Бишкекводоканала", "Бишкекзеленхоза", "Бишкексвета", а также сотрудники Госстроя.



- В 18:00 под руководством председателя Кабинета министров Акылбека Жапарова на ТЭЦ Бишкека состоялось совещание, где была поставлена ​​задача урегулировать ситуацию и принять оперативные меры. На встрече также присутствовал глава МЧС Бообек Ажикеев и руководители профильных министерств и ведомств.