Долгожданный авангард, - Александр Проханов

21:30 02.02.2024

новые явления, новое искусство связаны с теми переменами, которые мы, наша Россия, начинаем сегодня.

Александр Проханов



1.02.24



У меня состоялась глубокая, длинная и во многом неожиданная беседа с министром культуры Ольгой Борисовной Любимовой. Министр, очаровательная женщина, поделилась со мной ощущениями от огромной кропотливой работы, в которую она погружена. Она сказала, что в сознании русского человека происходит перелом. Люди тянутся к возвышенному.



И я сам, и близкие мне люди искали, жаждали русского духовного интеллектуального прорыва. И вот мои чаяния подтвердились.



С началом Специальной военной операции из России хлынула волна либеральных интеллигентов. Публицистов, представителей шоу-бизнеса, либеральных режиссеров, актеров, литературных критиков, писателей - всех тех, кто еще недавно создавал интеллектуальный фон, господствовал в общественном мнении, заполняя общественное поле своими высказываниями, своей эстетикой и культурой, которая во многом была культурой осквернения, культурой, связанной с понижением представлений о ценностях. Эта культура опускала человеческие интересы ниже пояса, а не возвышала их к небесам, не звала к свету.



Но сейчас пустота, что образовалась из-за этого исхода, заполняется явлениями иного рода - явлениями русского искусства, русского мышления, русского знания, которые до последнего времени пребывали втуне, влачили жалкое существование, были запечатаны. Теперь им открылись возможности.



Созревает эстетика русского авангарда. Ее создает мой обожаемый друг Александр Хирург, глава движения байкеров "Ночные волки". Это потрясающее движение, союз седоков на грохочущих мотоциклах, превратилось в своеобразное духовное братство от Тихого океана до Смоленска, и даже Европы - до Берлина, Белграда, Парижа.



Эти крепкие, деятельные, яростные, азартные люди превращаются в новое сословие, в современных казаков. Их "Ямахи" - это те казачьи кони, которые делают человека свободным, быстрым, вольным стрелком. Это братство основано на служении Родине, и многие из этих ребят сражаются на поле боя, на Украине.



Хирург - деятельный организатор и удивительный художник, который создал потрясающий театр. Это не театр золоченых лож, обшитых бархатом кресел. Это театр улиц, театр площадей. Этот театр собирает на свои мистерии, на байк-шоу сотни тысяч молодых людей, которые скандируют "Россия! Россия! Сталинград! Сталинград! Севастополь! Севастополь!"



В основу эстетики, которую Хирург создает своей режиссерской фантазией, положены сложнейшие метафизические постулаты, что прорабатываются Изборским клубом. Хирург превращает их в яростные метафоры. В его байк-шоу "Симфония пятой империи" изложены представления о русской истории, которая движется по таинственной русской синусоиде.



Потрясающее шоу "Русский реактор" - о новом, путинском времени, что запустило процесс, когда уснувшая русская душа, заглохший "русский реактор" пробудился, начинает свое могучее движение. В недрах разбуженного реактора создаются новые художественные школы, новые мышления. В недрах этого реактора Россия вернула себе Крым, случилось восстание в Донбассе. Этот реактор сейчас работает под Херсоном и Донецком.



Удивительное байк-шоу "Ангел Херсонеса" - это мистерия по моему одноименному стихотворению. Это о Путине. "Он был невольник призрачной галеры и слышал скрип ее волшебных весел. Был исповедник сокровенной веры, умелец нам неведомых ремесел". Он поднял Россию из праха и превратил ее в Ковчег спасения.



Все, что делает Хирург, - это свидетельство новой русской эстетики, вовлекающей громадные массы людей.



Я, прозаик, писавший всю жизнь романы, вдруг перешел на рифмы и ритмы, стал писать стихи. Во мне открылись таинственные скважины, случилось сотрясение моего внутреннего мира, и полились стихи, коим не было конца. Я не спал ночами, подходил к письменному столу и записывал строки. Эти четверостишия были своеобразными репортажами, которые с полей сражений транслировал мне ангел. Штурмы высоток, зачистки, межбатарейная борьба, сбитые "Байрактары", пылающие "Джавелины". Это стихи - марши Донбасса, стихи Победы, стихи слез, крови, восхищения и молитвы.



Мой друг Александр Иванович Агеев написал на них музыку. Патриотические уральские предприниматели, которые не только льют металл, но и занимаются благотворительной деятельностью, помогли, что позволило собрать труппу с певцами, танцорами, музыкантами. Была создана рок-опера "Хождение в огонь".



И пришла фантастическая мысль: показать оперу прямо в цехе "Уралвагонзавода". Блистательный технократ Александр Валерьевич Потапов поддержал идею. И вот в громадном цехе, наполненном железным дымом, где на действующем конвейере собирают танки, погружают в них двигатели, наполняют оптическими приборами, системами ночного видения, космической связи, под куполом этого цеха летают башни танков, нахлобучиваются, как шапки, на корпуса, звучит рок-опера.



Это потрясающая мистерия: музыка оперы сливалась с лязгом моторов и наполнялась энергией танков. А танки одухотворялись искусством, прямо с конвейера становились на платформы и шли на фронт. И там эта опера, в этих танках, воевала, стреляла, в нее били вражеские гранатометы. Потрясающая эстетика бури, поля боя!



Она настолько сильно действует на людей, которые ненадолго оторвались от железа - инженеров, рабочих, конструкторов или танкистов, что прибыли с Украины, и их грудь увешана орденами, что оперу захотели услышать другие заводы. И спектакль совершает триумфальное шествие по стране.



Восхитительна Юлия Чичерина, с которой прежде знакомы мы не были, она жила в ином измерении, наши пути не пересекались. Но вдруг странным образом ее музыка встретилась с моими стихами. И возникли целые гирлянды ее песнопений. Эти песни неповторимы. Война - это женщина. Она бывает ужасной, бывает полной гнева, ненависти, бывает восторженной, зовущей людей на бой. Она бывает скорбящей матерью, потерявшей сына, бывает церковным песнопением, отпевающим покойника. Чичерина безгранична. В ее песнях все чувства, вызванные войной - и героические, и мучительные, связанные с последними мгновениями, с исповедью человека, который лежит с гранатой и ждет, когда придут его убивать. Он уже выдернул чеку гранаты, вспоминает свою последнюю встречу с любимой, которая ждет среди московских ночных фонарей. Жанр, который несут наши певцы, актеры в окопы, на поле боя, жанр сиюминутный, огненный, необходим сегодня. Он поднимает в атаку, он сберегает человеческую энергию, волю. Песнопения Чичериной не сиюминутны, они будут звучать и после окончания военной операции.



Сейчас в окопах, в наших сражающихся батальонах воюет еще не названый, еще не случившийся писатель - будущий Бондарев. Но есть состоявшийся певец этой войны - Захар Прилепин, пример русского писателя, который в час напряжения, в час беды остается со своим народом, с армией. Прилепин - не будущее, он настоящее, он уже создает свои произведения, свой эпос.



Эти новые явления, новое искусство связаны с современным русским ренессансом, со Специальной военной операцией, с теми переменами, которые мы, наша Россия, начинаем сегодня. Наш медведь переворачивается с одного бока на другой. И когда он переворачивается, весь мир начинает трещать.



Об этом были наши разговоры с очаровательной Ольгой Борисовной Любимовой.