Американские ВВС атакуют Сирию

23:55 02.02.2024

ABC News: США атакуют объекты в Сирии в ответ на удар по базе в Иордании

США наносят удары по целям в Сирии, сообщил источник телеканала ABC News. По данным Al Hadath, американские самолеты атаковали объекты в провинции Дейр-эз-Зор на востоке. По информации телеканала, убиты не меньше шести человек.



Как утверждает ABC News, атака стала ответом на удар проиранских группировок по американской базе на границе Иордании и Сирии в конце января. Погибли трое американских военных, десятки пострадали.



В Сирии были атакованы проиранские военизированные группировки, утверждает Al Hadath. Телеканал сообщает о трех волнах ударов американскими самолетами.



По информации "РИА Новости", удар был нанесен беспилотниками по трем позициям союзных сирийской армии сил к югу от города Эль-Маядин. Источник российского госагентства предполагает, что БПЛА были запущены с американской базы на месторождении нефти Омар в Дейр-эз-Зоре.