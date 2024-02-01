Путин разрешил продать акции "Русснефти" старым аферистам 90-х из "швейцарской" Glencore

00:07 03.02.2024

Путин разрешил совершать сделки с акциями "Русснефти"

Президент России Владимир Путин разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями нефтяной компании "Русснефть". Соответствующе распоряжение опубликовано на портале правовой информации.



"Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями",- говорится в документе.



"Интерфакс" со ссылкой на источник пишет, что распоряжение позволит завершить выход швейцарской компании Glencore из акционерного капитала "Русснефти". Glencore через структуру Rambero Holding владеет 23,46% уставного капитала "Русснефти".



Glencore договорилась о продаже доли в "Русснефти" в декабре 2021 года и планировала завершить ее в 2022 году, однако объявлено об этом не было. Президент "Русснефти" Евгений Толочек в сентябре 2023 года говорил, что де-факто швейцарский трейдер не участвует в управлении компании.