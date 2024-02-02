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Неуместное шоу "демократических" выборов в России, - Эдуард Биров
00:11 03.02.2024

Шоу-выборы - пережиток либерального прошлого
церемония т.н. демократических выборов
Эдуард Биров
2.02.24

Мне как путинисту со стажем каждый раз во время выборов неловко за то, как Путина восхваляют так называемые доверенные лица. В этом такой дебильный пиар (совершенно ненужный ВВП) и такая бесстыжая сервильность (видно, как Путину самому неловко), что отталкивает даже лоялистов.

Зачем это делают? Чтобы соблюсти церемонию т.н. демократических выборов. На этом действе пилят бюджеты тысячи пиарщиков, медийщиков, советников, консультантов и прочих манипуляторов.

Понятно, зачем им все это. Понятно, зачем это политиканам, которых никогда не выберут без всего этого ритуала. Но непонятно, зачем Путину это в 2024 году.

Ведь он читал Льва Тихомирова (по крайней мере, цитировал), блестящего русского мыслителя, который убедительно показал, насколько порочна т. н. парламентская демократия, и как должна быть устроена поистине национальная русская власть.

Без всех этих пиар-ужимок и шоу-политики. Надеюсь, Россия все-таки придет к этому в XXI веке.

Вот, к примеру, как метко Тихомиров описывал т.н. демократические выборы еще в конце XIX - начале XX века: "Политиканы составляют заранее списки лиц, которых народ должен избрать, и всегда достигают этого. Митинги, которые должны санкционировать избрание своими голосами, подбираются так, что на них попадают только "свои" люди. "Независимых" избирателей не допускают и хитростью, и нахальством".

А что он предлагал взамен, можно прочитать в его трудах. Как-нибудь постараюсь вернуться к их осмыслению.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706908260


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