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В Алматы установили мемориальную доску в честь первого (и последнего) вице-президента Сергея Терещенко
00:35 03.02.2024

В Алматы установили мемориальную доску в честь Сергея Терещенко

В Алматы 2 февраля состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Сергея Александровича Терещенко, государственного и общественного деятеля, ключевой фигуры в становлении независимости Казахстана, сообщает Zakon.kz.



На мероприятие пришли не только представители власти, родные политика, но и жители города. Все они поделились теплыми воспоминаниями о Сергее Терещенко.

Сергей Александрович родился в городе Лесозаводске Приморского края РСФСР 30 марта 1951 года. Выступающие на торжественной церемонии рассказывали, что он прошел большой жизненный и профессиональный путь – от инженера колхоза до первого главы правительства Республики Казахстан. Под его руководством в годы становления независимости Казахстана были разработаны и претворены в жизнь масштабные социально-экономические реформы. Он фактически руководил Ассамблеей народов Казахстана, возглавлял Ассоциацию участников страхового рынка страны, учредил Национальный союз пчеловодов. И по версии Forbes Kazakhstan, входил в список 50 самых влиятельных бизнесменов РК.

"Сергей Александрович был выдающимся государственным деятелем, который на заре независимости Казахстана внес большой вклад в формирование института государственности нашей страны. Хочу искренне поздравить всех собравшихся с этим знаменательным событием! Особенно родственников, жену и дочерей Сергея Александровича".
Арман Кырыкбаев, заместитель акима г.Алматы

Много говорили и о том, что Сергей Терещенко был человеком труда и умел справляться с трудностями. Ведь на заре независимости ему пришлось бороться с высокой инфляцией, отсутствием законодательной базы.

"Благодаря его таланту руководства мы вышли из той ситуации. Он много сделал для экономики Казахстана, поднял сельское хозяйство. Работа премьер-министра всегда тяжелая, но быть премьер-министром страны в переломный момент, когда она из одной политической системы переходит в другую, еще тяжелее. Сергей Александрович по-настоящему Герой Труда, мы должны отдавать дань уважения таким людям".
Акылбек Кажыгулов, ученый, президент Национальной академии наук РК

Впрочем, несмотря на загруженность в работе, которая безусловно требовала много нервов и сил, как говорили выступающие, Сергей Александрович был не просто человеком труда, но и любящим отцом двух девочек. Нина Сергеевна, дочь Сергея Александровича, поблагодарила всех присутствующих на торжественном открытии.

"Папа учил нас, своих детей, быть добрыми и чуткими к окружающим. Он многое сделал для страны, поэтому мы бы хотели сохранить память о нем. Чтобы во время прогулки жители и гости Алматы, обратив внимание на доску, задумались, а кто этот человек? Мемориальную доску мы повесили в доме, в котором он прожил 30 лет, он очень любил этот город", – рассказала Нина Терещенко.

Людям нравилось трепетное отношение Сергея Александровича к ним. И сегодня, вспоминая об этом, они не скупились на добрые слова и с благодарностью вспоминали его планы и проекты, разговоры о будущем.

Они рассказывали, как Сергей Терещенко любил Казахстан и мечтал, чтобы здесь как можно больше было яблоневых садов, выращивали хлеб, собирали мед.

Заслуженный врач Казахстана Ахат Мулюков рассказал о том, как Сергей Александрович помог организовать Всемирный съезд пчеловодов.

"Мы занимались лечением больных с помощью продуктов пчеловодства. Он организовал конференцию в нашей больнице. Она называлась "Терапия и лечение продуктами пчеловодства в Казахстане и Евразии". Приехали специалисты из Европы, Украины, Белоруссии, России, Кыргызстана и Таджикистана. А еще через два года помог организовать всемирный съезд пчеловодов".
Ахат Мулюков

Многие участники торжественного мероприятия рассказали, что вокруг Сергея Терещенко всегда было много людей, он был в центре внимания, был очень эрудирован и мог поддержать разговор на разные темы и всегда умел найти общий язык с любым человеком. Сергей Терещенко ушел из жизни 10 февраля 2023 года в возрасте 71 года.

Элина Валиева

Источник - Zakon.kz
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