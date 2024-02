Длинный язык довел до отставки главу Центробанка Турции Хафизе Эркан

00:56 03.02.2024

Глава ЦБ Турции Хафизе Гайе Эркан подала в отставку

Руководитель Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан попросила президента Реджепа Тайипа Эрдогана освободить ее от должности. Она объяснила это организованной против нее кампанией.



"Как известно общественности, в последнее время против меня была организована масштабная кампания по нанесению ущерба репутации. Чтобы моя семья, а тем более мой безгрешный ребенок, которому еще не исполнилось и полутора лет, не пострадали от этого процесса еще больше, я обратилась к господину президенту с просьбой освободить меня от обязанностей, которые я с честью выполняла с самого первого дня",- написала госпожа Гайе в соцсети X.



Вероятно, глава ЦБ под кампанией подразумевает реакцию общественности на ее интервью газете Hurriyet. В нем госпожа Гайе пожаловалась на стоимость аренды жилья в Стамбуле, которая, по ее словам, дороже, чем в Манхэттене. В связи с этим главе ЦБ пришлось переехать к родителям.



Хафизе Гайе Эркан возглавила турецкий Центробанк летом 2023 года и стала первой женщиной на этом посту. При ней регулятор начал резко повышать ключевую ставку на фоне высокой инфляции. Госпожа Эркан училась в Принстоне, долгое время прожила в США и успела поработать в таких компаниях, как Goldman Sachs, Marsh McLennan и First Republic Bank.



Подробнее о главе ЦБ - в материале "Ъ" "Командовать парадом будет она".



Леонид Уварчев



9.06.2023,



Командовать парадом будет она

Главой турецкого ЦБ впервые стала женщина

Недавно переизбранный на новый срок президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил на пост главы Центробанка Хафизе Гайе Эркан. Впервые этот пост заняла женщина. Госпожа Эркан училась в Принстоне, долгое время прожила в США и успела поработать в таких компаниях, как Goldman Sachs, Marsh McLennan и First Republic Bank. Теперь эксперты задаются вопросами, насколько самостоятельную политику сможет проводить новая глава турецкого ЦБ - ведомства, где за последние четыре года сменилось уже четыре председателя.



Сегодня на пост нового председателя турецкого Центробанка была назначена известная турецкая финансистка Хафизе Гайе Эркан (.pdf). Она стала первой в истории Турции женщиной, возглавившей ЦБ. Госпожа Эркан получила блестящее образование и около 20 лет жила и работала в США. После окончания Принстонского университета она начала работать в ведущем американском инвестбанке - Goldman Sachs, где в 2011 году возглавила подразделение по аналитике и стратегии по работе с финансовыми институтами. В 2014-м перешла на работу в крупный региональный банк First Republic, где стала инвестиционным директором. В марте 2022 года госпожа Эркан вошла в совет директоров крупной брокерско-страховой компании Marsh McLennan, а в июне возглавила инвесткомпанию Greystone & Co.



Назначение госпожи Эркан на пост главы ЦБ в последние дни ожидалось аналитиками. После победы на недавних выборах с перевесом всего в 4% во втором туре Реджеп Тайип Эрдоган сменил правительство. Уже тогда наблюдатели отмечали, что "есть только одна проблема, которую Эрдоган не может целиком контролировать,- экономика".



Только в прошлом году инфляция в Турции составила 86%. Для борьбы с ней власти страны долгое время не повышали ставку ЦБ, а снижали, что вызывало недоумение у многих экономистов.



Теперь же в новый кабинет вошел в качестве министра финансов Мехмет Шимшек, ранее работавший в инвестподразделениях таких банков, как UBS, Deutsche Bank и Merrill Lynch. Многие эксперты полагают, что назначение на ключевые посты в финансовом блоке специалистов, долгие годы работавших в ведущих финансовых компаниях США и Европы, является вынужденным шагом со стороны господина Эрдогана.



Известный своей антизападной риторикой, а также неоднозначными высказываниями в адрес женщин Реджеп Тайип Эрдоган в 2018 году уже обещал лично заняться регулированием экономической и монетарной политики страны. В 2021 году он сменил председателя Центробанка страны Наджи Агбала, после того как тот для борьбы с инфляцией поднял ключевую ставку на 2 п. п., до 19%. Тогда новым главой Центробанка страны стал Сахап Кавциоглу, профессор стамбульского Университета Мармара. В своих колонках для турецких СМИ он выступал за то, чтобы ЦБ Турции не повышал ключевую ставку. Так, например, в статье для газеты Yeni Safak господин Кавциоглу заявлял, что повышение ставки "непрямым образом откроет путь к росту инфляции". Господин Эрдоган, по сообщению Bloomberg, являлся сторонником той же экономической теории.



Теперь обозреватели задаются вопросом, является ли назначение госпожи Эркан главой ЦБ признаком того, что власти страны сменят свой экономический курс и пойдут на повышение учетных ставок для борьбы с инфляцией.



Тут многое будет зависеть от того, насколько самостоятельными в своих действиях будут новые министр финансов и глава ЦБ.



Татьяна Едовина о новом курсе экономики турецкого правительства

"Назначение Эркан в ЦБ очевидно вызывает надежды на улучшение политики по сравнению с ее предшественником,- цитирует Bloomberg Ника Штадмиллера из исследовательской компании Medley Global Advisors.- Вопросом остается лишь то, позволит ли Эрдоган Центробанку повышать ставку для сдерживания инфляции". "Принимая во внимание полученное в Принстоне образование и работу на руководящих должностях в американском банковском секторе, я полагаю, что новая глава ЦБ все-таки вернется к более традиционной политике (борьбы с инфляцией путем повышения ставки.- "Ъ")",- отметила в интервью телеканалу CNBC профессор экономики стамбульского Университета Коч Сельва Демиралп.



Евгений Хвостик